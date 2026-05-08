Sam Smith s-a logodit cu iubitul său, creatorul de modă Christian Cowan. Cei doi formează un cuplu de 3 ani

Sam Smith (33 ani) s-a logodit cu iubitul lui, creatorul de modă Christian Cowan (32 ani). Cei doi au vorbit despre logodna lor cu puțin timp înainte de a păși pe covorul roșu al Met Gala de luni, 4 mai.

Sam Smith, artistul premiat cu Grammy, și Christian Cowan, designerul britanic cunoscut pentru creațiile sale couture, au făcut pasul cel mare. Potrivit Page Six, cei doi sunt oficial logodiți după mai bine de trei ani de relație.

Cuplul a atras toate privirile la Met Gala 2026, unde au pășit pe covorul roșu într-un stil impecabil. Totuși, înainte de acest moment strălucitor, cei doi au fost auziți discutând despre logodna lor la Mark Hotel, conform sursei citate.

„Din câte am înțeles, a fost o logodnă privată. Sunt în culmea fericirii și, din câte aud, extrem de îndrăgostiți!”, a declarat un martor de la hotel.

Christian Cowan, care a creat ținutele Erté inspirate pentru gala de anul acesta, și-a completat look-ul cu un inel spectaculos – un diamant galben pătrat de la Cartier.

„Întotdeauna am iubit Erté. Îmi place cum a adus arta costumului în lume prin ilustrațiile sale vizionare”, a scris Smith pe Instagram, alături de imagini cu ținutele lor.

„Această creație este o scrisoare de dragoste către regele ilustrației de modă și către iubirea mea, Sam”, a precizat Cowan.

Când a început relația artistului cu designerul britanic

Sam Smith, care folosește pronumele „ei/lor” și este un susținător vocal al comunității LGBTQ+, și Christian Cowan au fost legați pentru prima dată în decembrie 2022, când au fost martori la semnarea legii Respect for Marriage Act la Casa Albă. Această legislație asigură recunoașterea federală a căsătoriilor între persoane de același sex și a celor interrasiale.

Cei doi au debutat ca un cuplu pe covorul roșu la Met Gala 2024, unde au purtat ținute asortate. De atunci, au fost surprinși de paparazzi în New York, bucurându-se de momente de tandrețe, vizitând studiouri de tatuaje și participând la diverse show-uri de modă.

Sursă foto: Profimedia

