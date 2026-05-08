  MENIU  
Home > Vedete > Sam Smith s-a logodit cu iubitul său, creatorul de modă Christian Cowan. Cei doi formează un cuplu de 3 ani

Sam Smith s-a logodit cu iubitul său, creatorul de modă Christian Cowan. Cei doi formează un cuplu de 3 ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sam Smith (33 ani) s-a logodit cu iubitul lui, creatorul de modă Christian Cowan (32 ani). Cei doi au vorbit despre logodna lor cu puțin timp înainte de a păși pe covorul roșu al Met Gala de luni, 4 mai.

Sam Smith și Christian Cowan s-au logodit

Sam Smith, artistul premiat cu Grammy, și Christian Cowan, designerul britanic cunoscut pentru creațiile sale couture, au făcut pasul cel mare. Potrivit Page Six, cei doi sunt oficial logodiți după mai bine de trei ani de relație.

Cuplul a atras toate privirile la Met Gala 2026, unde au pășit pe covorul roșu într-un stil impecabil. Totuși, înainte de acest moment strălucitor, cei doi au fost auziți discutând despre logodna lor la Mark Hotel, conform sursei citate.

sam smith si christian cowan la met galaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

„Din câte am înțeles, a fost o logodnă privată. Sunt în culmea fericirii și, din câte aud, extrem de îndrăgostiți!”, a declarat un martor de la hotel.

Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Recomandarea zilei

Christian Cowan, care a creat ținutele Erté inspirate pentru gala de anul acesta, și-a completat look-ul cu un inel spectaculos – un diamant galben pătrat de la Cartier.

„Întotdeauna am iubit Erté. Îmi place cum a adus arta costumului în lume prin ilustrațiile sale vizionare”, a scris Smith pe Instagram, alături de imagini cu ținutele lor.

Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Recomandarea zilei

„Această creație este o scrisoare de dragoste către regele ilustrației de modă și către iubirea mea, Sam”, a precizat Cowan.

Citește și: Andreea Matei, dezvăluiri despre cei 10 ani alături de partenerul ei de dans, Rareș Cojoc. „Există și o chimie!” Ce spune despre divorțul dansatorului

Citește și: Bonnie Tyler, în comă indusă. Artista a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în Portugalia

Când a început relația artistului cu designerul britanic

Sam Smith, care folosește pronumele „ei/lor” și este un susținător vocal al comunității LGBTQ+, și Christian Cowan au fost legați pentru prima dată în decembrie 2022, când au fost martori la semnarea legii Respect for Marriage Act la Casa Albă. Această legislație asigură recunoașterea federală a căsătoriilor între persoane de același sex și a celor interrasiale.

Citește și: Secretul siluetei Danei Săvuică. Cum a slăbit 12 kg. „Acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul!”

Citește și: Wiz Khalifa, condamnat la închisoare în România. Artistul ar putea fi dat în urmărire internațională

Cei doi au debutat ca un cuplu pe covorul roșu la Met Gala 2024, unde au purtat ținute asortate. De atunci, au fost surprinși de paparazzi în New York, bucurându-se de momente de tandrețe, vizitând studiouri de tatuaje și participând la diverse show-uri de modă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sam Smith și Christian Cowan

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Fanatik
Naționala României se vede exclusiv online la următoarele turnee majore?! Senatul a respins proiectul de lege ca meciurile să fie gratis la TV
Naționala României se vede exclusiv online la următoarele turnee majore?! Senatul a respins proiectul de lege ca meciurile să fie gratis la TV
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
TV Mania
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Citește și...
Liberalul care a rezistat tuturor schimbărilor de putere. Cum a ajuns Cătălin Predoiu omul-cheie din spatele negocierilor pentru noul Guvern
Consumul românilor se prăbușește. România revine la nivelurile din pandemie. Ce înseamnă asta pentru economie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mihaela Rădulescu revine în media, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E cea mai bună terapie pentru mine”. Unde va apărea
Cum arată Diana Constantin, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 3. Cu ce se ocupă acum
Actorul Kenji Ohba a murit la 72 de ani
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Doliu uriaș în televiziune! A murit în urmă cu puțin timp, ce tragedie...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihaela Rădulescu revine în media, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E cea mai bună terapie pentru mine”. Unde va apărea
Mihaela Rădulescu revine în media, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E cea mai bună terapie pentru mine”. Unde va apărea
Cum arată Diana Constantin, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 3. Cu ce se ocupă acum
Cum arată Diana Constantin, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 3. Cu ce se ocupă acum
Proiecte speciale
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Avantaje
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Horoscop 9 mai 2026. I se zguduie viața din temelii. O zodie își redescoperă vocația și prinde curaj să meargă pe drumul ei
Horoscop 9 mai 2026. I se zguduie viața din temelii. O zodie își redescoperă vocația și prinde curaj să meargă pe drumul ei
Ce nu s-a văzut la televizor. Alberto Hangan, despre cel mai greu lucru de suportat la Survivor România 2026: „Te consuma” / Exclusiv
Ce nu s-a văzut la televizor. Alberto Hangan, despre cel mai greu lucru de suportat la Survivor România 2026: „Te consuma” / Exclusiv
Horoscop săptămânal 11 - 17 mai 2026. O decizie greșită declanșează un dezastru. O zodie primește în cercul ei persoane toxice ce îi pot ruina viața
Horoscop săptămânal 11 - 17 mai 2026. O decizie greșită declanșează un dezastru. O zodie primește în cercul ei persoane toxice ce îi pot ruina viața
Elena Udrea, revoltată de infernul din traficul bucureștean: "3 ore pentru 25 km, bară la bară! de ce l-au dat jos pe Bolojan?"
Elena Udrea, revoltată de infernul din traficul bucureștean: "3 ore pentru 25 km, bară la bară! de ce l-au dat jos pe Bolojan?"
Observator News
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Libertatea pentru Femei
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Avertisment pentru cei care retrag bani de la bancomat. NU cere chitanța după ce scoți banii
Avertisment pentru cei care retrag bani de la bancomat. NU cere chitanța după ce scoți banii
România, în top 10 țări cu cele mai mari taxe. Ce arată studiile
România, în top 10 țări cu cele mai mari taxe. Ce arată studiile
Lucian Viziru clarifică zvonurile: „Nu sunt alcoolic. Clipurile mele sunt pamflet”
Lucian Viziru clarifică zvonurile: „Nu sunt alcoolic. Clipurile mele sunt pamflet”
Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Nu consumați sub nicio formă acest produs popular
Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Nu consumați sub nicio formă acest produs popular
TV Mania
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton