Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea teatrului și a cinematografiei din România este zguduită de o veste tragică venită sâmbătă de la București. Actorul Ioan Isaiu, una dintre figurile emblematice ale Teatrului Național din Cluj-Napoca și un chip familiar publicului larg din producțiile de televiziune, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani.

Tragedia s-a petrecut brusc, în timp ce artistul se afla în capitală pentru activități profesionale, lăsând în urmă o carieră de peste trei decenii și o comunitate artistică în stare de șoc.

Un sfârșit neașteptat în timpul muncii

Potrivit Cluj24.ro, Ioan Isaiu se afla la București pentru o sesiune de filmări în momentul în care starea sa de sănătate s-a degradat brusc. Se pare că actorul ar fi suferit un infarct masiv care s-a dovedit a fi fatal. În ciuda intervenției prompte a echipajelor medicale solicitate la fața locului, manevrele de resuscitare nu au avut succes, medicii fiind nevoiți să constate decesul.

Dispariția sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât actorul era în continuare extrem de activ, fiind implicat în numeroase proiecte și având planuri de viitor pe scenele din întreaga țară.

O carieră construită cu pasiune între Cluj și televiziune

Născut la Hunedoara în 1969, Ioan Isaiu a fost un mândru absolvent al școlii clujene de teatru, sub îndrumarea profesoarei Sorana Coroamă Stanca. Deși a cunoscut o celebritate imensă prin intermediul micului ecran, inima sa a aparținut întotdeauna scenei de la Cluj-Napoca. Aici a interpretat zeci de roluri sub bagheta unor regizori de renume, demonstrând o versatilitate remarcabilă, de la drame clasice la spectacole contemporane precum „Pietonul aerului” sau „Privește înapoi cu mânie”.

Dincolo de scândura teatrului, Isaiu a fost unul dintre pionierii epocii de aur a serialelor românești. Rolurile din producții precum „Secretul Mariei”, „Aniela” sau „Iubire și Onoare” l-au transformat într-unul dintre cei mai iubiți actori de televiziune din România, reușind să creeze personaje memorabile care au rămas întipărite în memoria telespectatorilor.

Citeşte şi: DJ Dave Llewellyn, una dintre figurile emblematice ale BBC Radio Tees, a murit la 57 de ani

Reacții dureroase din partea colegilor de breaslă

Vestea morții sale a declanșat un val de mesaje de condoleanțe și regrete în mediul online și în culisele teatrelor. Actorul Dan Chiorean, prieten apropiat și coleg de scenă la Naționalul clujean, s-a arătat profund afectat de pierderea omului alături de care a împărțit scena timp de aproape 30 de ani. Acesta a subliniat brutalitatea momentului, având în vedere că nimic nu prevestea o asemenea tragedie.

„Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a declarat Dan Chiorean, vizibil marcat de trecerea în neființă a bunului său prieten.

Moartea lui Ioan Isaiu lasă un gol imens nu doar în distribuțiile spectacolelor curente ale Teatrului Național Cluj-Napoca, ci și în inimile celor care l-au admirat pentru eleganța, talentul și modestia sa. Comunitatea artistică pierde un profesionist desăvârșit, iar publicul o voce caldă și un talent care a știut să dea viață fiecărui personaj cu o onestitate rar întâlnită.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News