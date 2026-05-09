  MENIU  
Home > Vedete > Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani

Actorul Ioan Isaiu a murit la 56 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 09.05.2026, 16:00
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lumea teatrului și a cinematografiei din România este zguduită de o veste tragică venită sâmbătă de la București. Actorul Ioan Isaiu, una dintre figurile emblematice ale Teatrului Național din Cluj-Napoca și un chip familiar publicului larg din producțiile de televiziune, a încetat din viață la vârsta de 56 de ani.

Tragedia s-a petrecut brusc, în timp ce artistul se afla în capitală pentru activități profesionale, lăsând în urmă o carieră de peste trei decenii și o comunitate artistică în stare de șoc.

Un sfârșit neașteptat în timpul muncii

Potrivit Cluj24.ro, Ioan Isaiu se afla la București pentru o sesiune de filmări în momentul în care starea sa de sănătate s-a degradat brusc. Se pare că actorul ar fi suferit un infarct masiv care s-a dovedit a fi fatal. În ciuda intervenției prompte a echipajelor medicale solicitate la fața locului, manevrele de resuscitare nu au avut succes, medicii fiind nevoiți să constate decesul.

Dispariția sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât actorul era în continuare extrem de activ, fiind implicat în numeroase proiecte și având planuri de viitor pe scenele din întreaga țară.

Vica Blochina spune că după ce s-a rugat la o icoană anume, dintr-o biserică din București, s-a împăcat cu băiatul ei și tânărul a revenit acasă: „După ce m-am rugat la icoana aceea, în 3 zile copilul a venit acasă”. Ce a mai povestit acum fosta balerină
Vica Blochina spune că după ce s-a rugat la o icoană anume, dintr-o biserică din București, s-a împăcat cu băiatul ei și tânărul a revenit acasă: „După ce m-am rugat la icoana aceea, în 3 zile copilul a venit acasă”. Ce a mai povestit acum fosta balerină
Recomandarea zilei

O carieră construită cu pasiune între Cluj și televiziune

Născut la Hunedoara în 1969, Ioan Isaiu a fost un mândru absolvent al școlii clujene de teatru, sub îndrumarea profesoarei Sorana Coroamă Stanca. Deși a cunoscut o celebritate imensă prin intermediul micului ecran, inima sa a aparținut întotdeauna scenei de la Cluj-Napoca. Aici a interpretat zeci de roluri sub bagheta unor regizori de renume, demonstrând o versatilitate remarcabilă, de la drame clasice la spectacole contemporane precum „Pietonul aerului” sau „Privește înapoi cu mânie”.

Dincolo de scândura teatrului, Isaiu a fost unul dintre pionierii epocii de aur a serialelor românești. Rolurile din producții precum „Secretul Mariei”, „Aniela” sau „Iubire și Onoare” l-au transformat într-unul dintre cei mai iubiți actori de televiziune din România, reușind să creeze personaje memorabile care au rămas întipărite în memoria telespectatorilor.

Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Recomandarea zilei

Citeşte şi: DJ Dave Llewellyn, una dintre figurile emblematice ale BBC Radio Tees, a murit la 57 de ani

Reacții dureroase din partea colegilor de breaslă

Vestea morții sale a declanșat un val de mesaje de condoleanțe și regrete în mediul online și în culisele teatrelor. Actorul Dan Chiorean, prieten apropiat și coleg de scenă la Naționalul clujean, s-a arătat profund afectat de pierderea omului alături de care a împărțit scena timp de aproape 30 de ani. Acesta a subliniat brutalitatea momentului, având în vedere că nimic nu prevestea o asemenea tragedie.

„Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a declarat Dan Chiorean, vizibil marcat de trecerea în neființă a bunului său prieten.

Moartea lui Ioan Isaiu lasă un gol imens nu doar în distribuțiile spectacolelor curente ale Teatrului Național Cluj-Napoca, ci și în inimile celor care l-au admirat pentru eleganța, talentul și modestia sa. Comunitatea artistică pierde un profesionist desăvârșit, iar publicul o voce caldă și un talent care a știut să dea viață fiecărui personaj cu o onestitate rar întâlnită.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Fanatik
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat mască pe toţi. Exclusiv
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat mască pe toţi. Exclusiv
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Click.ro
Fetițele Andreei Bălan, ca două păpuși în ziua nunții artistei! Cum le-a îmbrăcat cântăreața
Fetițele Andreei Bălan, ca două păpuși în ziua nunții artistei! Cum le-a îmbrăcat cântăreața
TV Mania
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Citește și...
La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul
Aplicația de lanternă descărcată de milioane acum 10 ani ascundea ceva grav: cazul care a atras atenția autorităților
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Actorul Kenji Ohba a murit la 72 de ani
Vedeta de televiziune Jake Hall a murit la 35 ani după ce a intrat cu capul într-o ușă de sticlă
Actorul Jonathan Tiersten, celebru pentru rolul din "Sleepaway Camp", a murit la 60 de ani
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă regală la Buftea. "Rochia principală are o trenă de 4 metri!" Imagini de colecție cu mirii
Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă regală la Buftea. "Rochia principală are o trenă de 4 metri!" Imagini de colecție cu mirii
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. Cântăreața s-a mutat în SUA pentru fetele ei, Sienna și Venice: „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în America. Cântăreața s-a mutat în SUA pentru fetele ei, Sienna și Venice: „Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi!”
Proiecte speciale
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Avantaje
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop 11 mai 2026. Tsunami emoțional. O zodie e copleșită de trăiri intense. Devine geloasă, posesivă și își pierde controlul
Horoscop 11 mai 2026. Tsunami emoțional. O zodie e copleșită de trăiri intense. Devine geloasă, posesivă și își pierde controlul
Horoscop 10 mai 2026. Înoată în bani. O zodie atrage bani din surse neașteptate: un câștig la loto sau o moștenire
Horoscop 10 mai 2026. Înoată în bani. O zodie atrage bani din surse neașteptate: un câștig la loto sau o moștenire
Strategia Cameliei Potec pentru armonia în familie. Cum a transformat gelozia fetiței mai mari în iubire pentru surioara ei. "I se părea că o trimitem de acasă doar ca să stăm noi cu cea mică!"
Strategia Cameliei Potec pentru armonia în familie. Cum a transformat gelozia fetiței mai mari în iubire pentru surioara ei. "I se părea că o trimitem de acasă doar ca să stăm noi cu cea mică!"
Cum arată micul dejun al Gabrielei Cristea, după ce a slăbit 30 de kilograme: „După 3 guri nu mai pot”
Cum arată micul dejun al Gabrielei Cristea, după ce a slăbit 30 de kilograme: „După 3 guri nu mai pot”
Observator News
Adolescentă din Bihor, aruncată de pe motocicletă şi bruscată după impact. Poate rămâne cu sechele
Adolescentă din Bihor, aruncată de pe motocicletă şi bruscată după impact. Poate rămâne cu sechele
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Primele imagini de la nunta anului! Cel mai emoționant VIDEO! 4 rochii de mireasă, 30.000 de flori, 250 de invitați, bijuterii de 200.000 de euro! Andreea Bălan a vrut să fie ca o prințesă și i-a ieșit!
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Statinele, arma ascunsă împotriva tensiunii? Ce efect au de fapt asupra inimii și vaselor de sânge
Statinele, arma ascunsă împotriva tensiunii? Ce efect au de fapt asupra inimii și vaselor de sânge
Acest detaliu din patul tău poate fi semnul unui cancer: multe femei îl ignoră, avertizează medicii
Acest detaliu din patul tău poate fi semnul unui cancer: multe femei îl ignoră, avertizează medicii
Ce se întâmplă când locatarii nu plătesc întreținerea. Legea permite măsuri dure
Ce se întâmplă când locatarii nu plătesc întreținerea. Legea permite măsuri dure
Administrat după vârsta de 50 de ani, acest medicament poate provoca leziuni hepatice grave
Administrat după vârsta de 50 de ani, acest medicament poate provoca leziuni hepatice grave
TV Mania
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Mesajul emoționant al artistei
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
Cum arată acum Delia Panait din trupa HO-RA. Fosta colegă a Rocsanei Marcu s-a reinventat complet după ce a renunțat la viața publică
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton