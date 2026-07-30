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Charisma Carpenter, cunoscută pentru rolul din „Buffy, spaima vampirilor”, arată spectaculos la 56 de ani. Actrița a postat pe Instagram imagini spectaculoase în bikini roșu, etalându-și silueta impecabilă.
Charisma Carpenter, silueta impecabilă la 56 de ani
La 56 de ani, Charisma Carpenter, celebra actriță cunoscută pentru rolul său, Cordelia Chase, în serialul „Buffy, Spaima Vampirilor” și spin-off-ul „Angel”, continuă să impresioneze prin frumusețea sa atemporală. Recent, vedeta a stârnit admirația fanilor cu câteva fotografii incendiare postate pe Instagram, unde a purtat un costum de baie roșu care a atras toate privirile.
„Ce vară minunată și încă nu s-a terminat!”, a scris actrița în descrierea postării sale pline de optimism.
Charisma Carpenter a împărtășit detalii despre vacanța ei de vis: „Sunt atât de recunoscătoare pentru prietenii din viața mea care m-au ajutat să sărbătoresc bucuria de a dansa până la epuizare, muzica live, clubbing-ul, călătoriile, plimbările cu barca, paddle-boarding-ul, vizionarea Cupei Mondiale, mesele delicioase și bronzul perfect. Vă mulțumesc! Știți voi cine sunteți!”.
Actrița a devenit cunoscută cu rolul din „Buffy, Spaima Vampirilor”
Charisma Carpenter a devenit cunoscută la nivel mondial datorită rolului său din „Buffy, Spaima Vampirilor”, unde a jucat în primele trei sezoane, iar mai apoi și-a continuat povestea în „Angel” timp de patru sezoane.
De asemenea, ea a revenit în pielea personajului Cordelia Chase pentru episodul cu numărul 100 al serialului „Angel”, un moment semnificativ din ultimul său sezon.
Din păcate, anul 2026 a adus și vești triste pentru fanii seriei. Anthony Head, actorul care l-a interpretat pe îndrăgitul Rupert Giles, a decedat la vârsta de 72 de ani.
Mai devreme, în luna martie, Nicholas Brendon, cunoscut pentru rolul său ca Xander Harris, s-a stins și el din viață la doar 54 de ani, cauza fiind o boală de inimă cauzată de artere blocate și hipertensiune arterială, conform Page Six.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Charisma Carpenter în costum de baie