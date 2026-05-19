Tom Kane, celebrul actor de voce care a dat viață personajului Yoda din „Star Wars”, a murit la 64 de ani

Actorul Tom Kane, cel care i-a împrumutat vocea inconfundabilă personajului Yoda în „Star Wars”, a murit la vârsta de 64 de ani. Decesul legendarului artist de dublaj a fost confirmat oficial de agenția sa de impresariat, Galactic Productions.

Dispariția sa lasă un gol imens în industria cinematografică și în inimile a milioane de fani din întreaga lume, care au crescut cu vocea sa inconfundabilă. Actorul s-a stins din viață la șase ani după ce un accident vascular cerebral sever îl obligase să se retragă definitiv din activitatea care l-a consacrat.

O voce de legendă care a marcat generații întregi

Tom Kane a fost recunoscut la nivel mondial drept omul din spatele unora dintre cele mai iubite personaje animate. Rolul său de referință a fost cel al maestrului Yoda în seria „Star Wars: The Clone Wars”, proiect în care a fost implicat din 2008 până în 2020. Dincolo de galaxia îndepărtată, unde i-a împrumutat vocea și amiralului Ackbar în lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi”, Kane a fost extrem de apreciat și pentru rolul Profesorului Utonium din „The Powerpuff Girls” (Fetițele Powerpuff), dar și pentru contribuțiile sale majore în francize de jocuri video precum „Call of Duty”, „Harry Potter” și universul Marvel.

„Astăzi ne luăm rămas-bun de la Tom Kane – un actor de dublaj legendar, a cărui muncă a modelat copilăria și imaginația a milioane de oameni din întreaga lume.

De la interpretările sale de neuitat din Star Wars, până la nenumărate seriale animate, documentare și jocuri, Tom a adus înțelepciune, forță, umor și suflet în fiecare rol pe care l-a atins.

Vocea lui a devenit parte din viața noastră, din amintirile noastre și din poveștile pe care le purtăm cu noi. Deși vocea lui poate că acum a tăcut, personajele, poveștile și iubirea pe care le-a dăruit lumii vor trăi veșnic. Odihnește-te în pace, Tom Kane. Îți mulțumim pentru tot. Fie ca Forța să fie cu tine, mereu”, a transmis agenția Galactic Productions într-un comunicat emoționant.

Un tată și un soț remarcabil, dincolo de lumina reflectoarelor

Cariera lui Tom Kane a început extrem de devreme, în orașul său natal Kansas City, pe când avea doar 15 ani. Însă, pe lângă succesul profesional formidabil, apropiații și-l vor aminti mereu pe actor pentru generozitatea și compasiunea lui ieșite din comun în viața personală. El a lăsat în urmă o familie numeroasă, formată din soția sa, Cindy, și cei nouă copii ai lor.

„Dar dincolo de această carieră incredibilă s-a aflat un om extraordinar. Tom a fost un soț și un tată devotat care, alături de soția lui, a clădit o familie iubitoare cu nouă copii – trei biologici și șase primiți prin adopție și plasament. Acea compasiune și generozitate au definit cine era el, în aceeași măsură în care a făcut-o și talentul său remarcabil”, au mai adăugat reprezentanții actorului.

Drama din spatele retragerii premature din activitate

În anul 2020, o tragedie medicală avea să pună capăt brutal carierei sale strălucite. Tom Kane a suferit un accident vascular cerebral pe partea stângă a creierului, un incident care i-a afectat grav centrul vorbirii și l-a lăsat în imposibilitatea de a mai face dublaje, forțându-l să se retragă complet din industrie.

La acea vreme, fiica sa, Sam Kane, a împărtășit public suferința prin care trecea familia lor, dar și optimismul tatălui ei, care a luptat până în ultima clipă pentru a-și recupera abilitățile motorii.

„În urmă cu aproximativ două luni, a suferit un accident vascular cerebral pe partea stângă, care i-a provocat o slăbiciune pe partea dreaptă și leziuni la nivelul centrului vorbirii din creier. Acest lucru înseamnă că, în clipa de față, nu poate comunica eficient verbal, nu poate citi și nu poate scrie corect.

Este în continuare conștient și este absolut el însuși, dar în acest moment nu poate rosti decât câteva cuvinte. Tatăl meu rămâne în continuare binedispus, iar încăpățânarea lui extremă l-a ajutat deja să arate îmbunătățiri în vorbire”, explica Sam Kane în perioada în care tatăl ei începuse terapiile de recuperare. Din păcate, deși a luptat ani la rând cu o dârzenie remarcabilă, organismul actorului a cedat, lăsând în urmă o moștenire culturală de neprețuit.

