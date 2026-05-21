Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O veste tragică a zguduit lumea artistică și a lăsat mii de fani în lacrimi. Renumitul actor maghiar Péter Scherer, o figură legendară a cinematografiei și laureat al prestigiosului premiu Jászai Mari, s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani.

Dispariția sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în inimile colegilor de scenă, care s-au văzut nevoiți să anuleze brusc spectacolele programate pentru această săptămână. Vestea morții sale a fost confirmată oficial de colegii săi de la compania teatrală din care făcea parte, generând un val profund de tristețe.

Mesajul sfâșietor al colegilor

Anunțul decesului a fost făcut public în cursul zilei de marți, lăsând comunitatea culturală în stare de șoc. Prietenii apropiați și partenerii săi de scenă au transmis un mesaj plin de durere prin intermediul rețelelor de socializare, oferind și primele detalii despre omagiile care îi vor fi aduse marelui artist în capitala Ungariei.

„Astăzi dimineață, prietenul nostru Péter Scherer a adormit pentru totdeauna”, au anunțat cu profund regret reprezentanții Nézőművészeti Kft. pe pagina oficială de Facebook a companiei.

Cortina s-a tras brusc: Spectacole anulate din cauza tragediei

Impactul morții lui Scherer a fost resimțit imediat în teatrele unde acesta trebuia să urce pe scenă. Actorul era în plină activitate și extrem de iubit de public, fiind așteptat chiar în seara tragediei să livreze o nouă performanță de excepție.

Aproape în același timp cu anunțul decesului, instituțiile de cultură au emis comunicate oficiale prin care își cereau scuze publicului pentru modificările radicale din program.

Citeşte şi: Detaliul neștiut de la nunta Andreei Bălan. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, la miezul nopții, fără să știe invitații. „Lumea nu și-a dat seama!”

Citeşte şi: Heidi Klum, surprinsă topless, în ipostaze tandre cu Tom Kaulitz, pe balconul unui hotel de la Cannes. Cum au fost fotografiați

Citeşte şi: Influencerița Francisca Roberta impușcată mortal în plină stradă

„Reprezentația de astăzi a spectacolului Originea speciilor a fost anulată din cauza unor circumstanțe neprevăzute și neașteptate”, au transmis oficialii Teatrului Zenthe Ferenc, unde artistul trebuia să performeze alături de bunii săi prieteni și colaboratori Zoltán Mucsi și Szabolcs Thuróczy.

De la inginerie civilă la scenele care au scris istorie

Péter Scherer a avut un parcurs profesional fascinant. Născut pe 16 noiembrie 1961 în Ajka, el a absolvit inițial o facultate cu profil tehnic, obținând o diplomă în inginerie civilă de la Universitatea de Tehnologie din Budapesta în anul 1987. Cu toate acestea, pasiunea pentru actorie a fost mult mai puternică, motiv pentru care s-a dedicat total scenei în cadrul Companiei de Teatru Arvisura.

În anul 1995, el a primit recunoașterea oficială din partea Camerei Actorilor Maghiari și a devenit ulterior membru fondator al Teatrului Bárka, colaborând de-a lungul anilor cu trupe celebre precum Teatrul Krétakör.

Dincolo de teatru, Scherer va rămâne nemuritor în memoria publicului datorită chimiei cinematografice unice pe care a avut-o cu partenerul său de cursă lungă, Zoltán Mucsi. Cei doi au format un cuplu de aur pe ecran și au fost protagoniștii unora dintre ultimele filme regizate de marele maestru Miklós Jancsó.

Una dintre cele mai emblematice și des citate scene din istoria cinematografiei maghiare moderne rămâne cea din pelicula „Felinarul Domnului la Budapesta”, un moment de geniu comic și dramatic care va dăinui ca o moștenire culturală de neprețuit.

Foto – captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News