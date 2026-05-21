Trucurile Adinei Buzatu pentru o siluetă impecabilă la 49 de ani. „Vă spun secretul meu! Acum, când îmi văd abdomenul, nu îmi vine să cred!”

Adina Buzatu (49 de ani) a dezvăluit toate secretele care o ajută să aibă o siluetă de invidiat la vârsta de 49 de ani. Cunoscuta stilistă a vedetelor a recunoscut că forma sa fizică actuală este mult mai bună decât cea din tinerețe, reușind să își redefinească complet corpul după ce a înțeles cum funcționează de fapt nutriția.

Vedeta a ținut să precizeze că a renunțat definitiv la dietele restrictive de o săptămână și la gustările false din comerț, mizând acum pe un stil de viață activ, mese extrem de sățioase și pe tehnologii moderne de înfrumusețare.

Formula succesului la 49 de ani

Adina Buzatu desființează ideea că frumusețea poate fi menținută fără efort și consecvență. Ea le recomandă tuturor celor care vor o schimbare să renunțe la iluzia unor pastile magice sau a regimurilor drastice care promit rezultate instantanee, deoarece acestea duc doar la degradarea masei musculare și la un aspect neplăcut al pielii.

„Deci vă spun secretul meu, dar e un secret pe care îl divulg acum, da? Fiți atenți la mine! Sport. Mâncați corect, adică proteic, verdeață de toate. Dietă echilibrată. Somn, asta mie nu-mi iese, dar somnul trebuie. Dacă eu aș și dormi, aș fi fabuloasă, dar n-am timp. Dar dacă pot să dorm, aș dormi măcar șapte ore. Sport zilnic, da? Mâncați sănătos, proteic, curat. Dacă nu mâncați carne, găsiți proteine vegetale, da? Și apoi, creme, produse cosmetice, tehnologii”, a explicat stilista, pentru click.ro.

Vedeta insistă pe ideea că disciplina pe termen lung este singura cale către un corp definit și sănătos, iar scurtăturile nu fac altceva decât să saboteze organismul.

„Nu există panaceu universal, super rezultat, slăbim, suntem frumoși. Vă spun din experiență! Nu există un tratament care rezolvă problema într-o zi. Dar dacă vii regulat, toate tratamentele astea au rezultate fabuloase. Nu există dietă care dă rezultate în o săptămână. Pentru că slăbești, ți se fleșcăie toate și arăți mai rău. Pentru că pierzi, practic, din masa musculară. Și nu există aspect fizic plăcut fără pic de sport. Doar dacă ți-a dat Dumnezeu noroc!”, a mai adăugat ea.

Victoria din oglindă și ambiția personală

Pentru celebra stilistă, forma fizică actuală reprezintă o premieră, ea mărturisind că în trecut s-a confruntat mereu cu o ușoară greutate în plus și că nu a avut niciodată o musculatură definită. Această evoluție spectaculoasă o determină să le încurajeze pe toate femeile, demonstrând că vârsta este doar un număr atunci când există determinare.

„Am fost toată viața mea… un pic, așa, aveam puțin pe mine tot timpul. Niciodată n-am fost definită. Acum, când îmi văd abdomenul, nu îmi vine să cred, că nu mai am 20 de ani. Și mi se pare incredibil. Credeți-mă, se poate! Poți tu, pot eu, poate oricine, poate oricine, oricine! Doar să aveți ambiție și să nu încercați soluții de o secundă”, a declarat Adina Buzatu.

Capcana caloriilor ascunse și noul meniu zilnic

Stilista a explicat că în trecut făcea greșeala de a consuma alimente aparent sănătoase, dar pline de calorii goale, cum ar fi gustările din cereale integrale, care nu îi aduceau niciun aport real de nutrienți. Astăzi, ea a învățat să mănânce organizat, sățios și curat, oferind organismului exact combustibilul de care are nevoie.

„Mănânc trei mese pe zi, extrem de bine, sunt ghiftuită tot timpul. Dar mănânc proteină, salată, legume, în general, toate legumele verzi. Tot ce e verde, mănânc. N-am cantitate, n-am stop. Nu mănânc dulce, foarte puțin carbohidrați, mai puțin decât mi-ar recomanda un nutriționist.

Eu sunt mâncăcioasă. Mi-ai dat pâine, mă înfig în ea, dacă nu îmi dai, nu mi-e poftă. Mănânc bine, mănânc mult. Dacă vă arăt o farfurie, când mănânc, vă miră că pot slăbi. Înainte, eu consideram că mâncam mult mai puțin. Nu conștientizam caloriile, nu conștientizam lipsa de nutrienți”, a mărturisit vedeta.

Rutina ei culinară include acum o prezență masivă a proteinelor de calitate și o disciplină clară de la primele ore ale dimineții, fără ca acest lucru să însemne o înfometare sau o frustrare psihică.

„Nu conștientizam că băgam niște crănțănele, ziceam eu, din nu știu ce fel de cereale integrale. Și, da, 700 de calorii o punguță pe care o ronțăiam și nutrienții nu mergeau mai mult. Mănânc friptură în fiecare zi, pește. Tot timpul am o sursă de proteină la fiecare masă. Dimineața un shake proteic, cu o pudră proteică, cu un chefir proteic, cu fructe, cu fibre și cu semințe. Dietă nu țin, când îmi piace ceva, mănânc!”, a conchis Adina Buzatu.

