Jason Biggs și Jenny Mollen, un cuplu binecunoscut de la Hollywood, au luat decizia de a-și încheia căsnicia după 18 ani împreună. Cei doi, care sunt părinții a doi băieți, Lazlo (8 ani) și Sid (12 ani), rămân în relații excelente, potrivit reprezentantului cuplului.

Povestea lor a început în 2008 pe platourile de filmare ale comediei romantice „My Best Friend’s Girl”. Relația lor a evoluat rapid, logodindu-se în luna ianuarie a aceluiași an și s-au căsătorit în luna aprilie. În iulie 2008, cei doi au organizat o a doua ceremonie, mai festivă, în Napa, California, la care au fost prezenți aproximativ 40 de invitați.

Chiar dacă acum drumurile lor se despart, un apropiat al cuplului a declarat pentru People că cei doi sunt hotărâți să rămână buni prieteni și să se implice în continuare în creșterea armonioasă a copiilor lor.

„Sunt foarte conectați unul cu celălalt. Nu am nicio îndoială că vor rămâne în relații excelente”, a adăugat sursa.

Actorii și-au ținut viața personală departe de ochii publicului

De-a lungul anilor, Jason Biggs și Jenny Mollen au ales să-și păstreze viața personală departe de ochii publicului, protejând intimitatea familiei lor. Cu toate acestea, ocazional, au împărtășit pe rețelele sociale momente speciale.

În noiembrie 2025, Jenny a postat o fotografie alături de Jason, descriind-o cu umor: „Un cuplu total abordabil care nu încearcă să te seducă”.

Pe 12 mai 2026, cei doi au sărbătorit împreună ziua de naștere a lui Jason Biggs, care a împlinit 48 de ani, alături de copiii lor.

Pe lângă viața lor personală, carierele strălucite ale celor doi i-au ținut mereu în atenția publicului. Jason Biggs, cunoscut mai ales pentru rolul său iconic din seria „American Pie”, a făcut recent tranziția spre regie cu filmul „Untitled Home Invasion Romance” lansat în 2025. De asemenea, a apărut în comedia „Operation Taco Gary’s” în 2025.

Jenny Mollen, la rândul său, este o actriță apreciată, cu roluri în filme precum „Crazy, Stupid, Love” și seriale de succes ca „Girls”, „Wilfred” și „Chicago Fire”. Este și autoare de bestselleruri, cu două cărți în topul „New York Times”: „I Like You Just The Way I Am” (2014) și „Live Fast Die Hot” (2016).

Cel mai recent proiect al cuplului este comedia „Influenced”, în care amândoi au jucat și care rulează în cinematografe.

