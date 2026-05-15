  MENIU  
Home > Vedete > Jason Biggs și Jenny Mollen divorțează după 18 ani. Ce se întâmplă cu cei doi copii ai lor

Jason Biggs și Jenny Mollen divorțează după 18 ani. Ce se întâmplă cu cei doi copii ai lor

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 15.05.2026, 16:05
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jason Biggs și Jenny Mollen, un cuplu binecunoscut de la Hollywood, au luat decizia de a-și încheia căsnicia după 18 ani împreună. Cei doi, care sunt părinții a doi băieți, Lazlo (8 ani) și Sid (12 ani), rămân în relații excelente, potrivit reprezentantului cuplului.

Jason Biggs și Jenny Mollen divorțează

Povestea lor a început în 2008 pe platourile de filmare ale comediei romantice „My Best Friend’s Girl”. Relația lor a evoluat rapid, logodindu-se în luna ianuarie a aceluiași an și s-au căsătorit în luna aprilie. În iulie 2008, cei doi au organizat o a doua ceremonie, mai festivă, în Napa, California, la care au fost prezenți aproximativ 40 de invitați.

Cadillac Suite US Open Men's Final, Arthur Ashe Stadium, Queens, NY, Queens County, New York, United States - 07 Sep 2025IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Chiar dacă acum drumurile lor se despart, un apropiat al cuplului a declarat pentru People că cei doi sunt hotărâți să rămână buni prieteni și să se implice în continuare în creșterea armonioasă a copiilor lor.

„Sunt foarte conectați unul cu celălalt. Nu am nicio îndoială că vor rămâne în relații excelente”, a adăugat sursa.

Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Candice King din „Jurnalele Vampirilor” a născut al treilea copil: „Suntem atât de îndrăgostiți!”

Citește și: Dezvăluiri neașteptate despre Mircea Badea! Sora lui, Naty, confesiuni rare despre prezentator: „Este foarte diferit față de cum îl percepe lumea!”

Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Recomandarea zilei

Actorii și-au ținut viața personală departe de ochii publicului

De-a lungul anilor, Jason Biggs și Jenny Mollen au ales să-și păstreze viața personală departe de ochii publicului, protejând intimitatea familiei lor. Cu toate acestea, ocazional, au împărtășit pe rețelele sociale momente speciale.

În noiembrie 2025, Jenny a postat o fotografie alături de Jason, descriind-o cu umor: „Un cuplu total abordabil care nu încearcă să te seducă”.

Pe 12 mai 2026, cei doi au sărbătorit împreună ziua de naștere a lui Jason Biggs, care a împlinit 48 de ani, alături de copiii lor.

Citește și: Transformare șoc: Conchita Wurst, de nerecunoscut la 12 ani de când a câștigat Eurovision. Cum arată azi „femeia cu barbă”

Citește și: Elena Cârstea, mesaj ferm despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026: „Am ascultat cu atenție piesa”

Pe lângă viața lor personală, carierele strălucite ale celor doi i-au ținut mereu în atenția publicului. Jason Biggs, cunoscut mai ales pentru rolul său iconic din seria „American Pie”, a făcut recent tranziția spre regie cu filmul „Untitled Home Invasion Romance” lansat în 2025. De asemenea, a apărut în comedia „Operation Taco Gary’s” în 2025.

Jenny Mollen, la rândul său, este o actriță apreciată, cu roluri în filme precum „Crazy, Stupid, Love” și seriale de succes ca „Girls”, „Wilfred” și „Chicago Fire”. Este și autoare de bestselleruri, cu două cărți în topul „New York Times”: „I Like You Just The Way I Am” (2014) și „Live Fast Die Hot” (2016).

Cel mai recent proiect al cuplului este comedia „Influenced”, în care amândoi au jucat și care rulează în cinematografe.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jason Biggs și Jenny Mollen

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Fanatik
Marea campioană olimpică a decis să se retragă și să devină asistentă medicală: ”Sunt pur și simplu fascinată de acest domeniu”
Marea campioană olimpică a decis să se retragă și să devină asistentă medicală: ”Sunt pur și simplu fascinată de acest domeniu”
GSP.ro
Fostul jucător din Top 10 ATP s-a căsătorit cu Eugenia: „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Fostul jucător din Top 10 ATP s-a căsătorit cu Eugenia: „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Click.ro
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
TV Mania
Hande Erçel vs. Demet Özdemir: Cine a fost regina de la Cannes 2026? 50 de imagini pe care fanii le-au așteptat un an de zile
Hande Erçel vs. Demet Özdemir: Cine a fost regina de la Cannes 2026? 50 de imagini pe care fanii le-au așteptat un an de zile
Redactia.ro
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Citește și...
După un an de pauză, Florin Niță revine: ”Sper să fie așa cum îmi doresc”
Localitatea din România unde salariile au explodat în ultimii ani. Tot mai mulți tineri se mută aici
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ianca Simion, mărturisiri sincere despre divorțul părinților săi: „Nu înțelegeam ce se întâmplă”
Cabral Ibacka, prima reacție după ce s-a spus că divorțează de Andreea Ibacka. Cum a răspuns actrița când a fost întrebată de soțul ei
Michael Pennington a murit la 82 de ani. Actorul era cunoscut pentru interpretarea personajului Moff Jerjerrod din „Star Wars”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral: „Este un moment greu pentru amândoi”
Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”
Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”
Proiecte speciale
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Avantaje
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
A renunțat la peruci și rochiile extravagante care l-au făcut celebru! Conchita Wurst, greu de recunoscut! Cum arată acum artistul care a câștigat Eurovision în 2014. Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Mihai Trăistariu, declarații scandaloase despre Mădălina Manole: „Dacă nu era combinată cu Șerban Georgescu, poate nici nu reușea”
Mihai Trăistariu, declarații scandaloase despre Mădălina Manole: „Dacă nu era combinată cu Șerban Georgescu, poate nici nu reușea”
Anca Serea, șocată în trafic de o domnișoară „Aranjată, botoxata, cu unghiuțe scoase pe geam”
Anca Serea, șocată în trafic de o domnișoară „Aranjată, botoxata, cu unghiuțe scoase pe geam”
Ahmed s-a întors în "Casa iubirii". Reacția fostei iubite, Veronica, i-a lăsat mască pe fani: "Ți-ai găsit altul!"
Ahmed s-a întors în "Casa iubirii". Reacția fostei iubite, Veronica, i-a lăsat mască pe fani: "Ți-ai găsit altul!"
Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”
Dan Negru, reacție după semifinala Eurovision 2026, unde România a fost reprezentată de Alexandra Căpitănescu: „Maimuțăreli”
Observator News
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Libertatea pentru Femei
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Breaking news! Mesajul crucial al lui Ilie Bolojan! Șah mat! Ce decizie a luat premierul în urmă cu puțin timp
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Cum arată acum Conchita, &quot;femeia cu barbă&quot; care a câștigat Eurovision în 2014. Și-a schimbat radical înfățisarea
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Doliu în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre fotbaliștii legendari ai țării. A lua trofee cu Rapid, Steaua și Dinamo
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Aparitia misterioasa de la capataiul lui Ioan Isaiu. Cine e bruneta care a intors toate privirile cu decolteul adanc...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nutriționist: După 50 de ani, redu consumul de pâine. Ce riscuri apar pentru sănătate
Nutriționist: După 50 de ani, redu consumul de pâine. Ce riscuri apar pentru sănătate
Lista fructelor și legumelor cele mai contaminate cu pesticide din 2026
Lista fructelor și legumelor cele mai contaminate cu pesticide din 2026
Dieta Cindy Crawford la 60 de ani. Meniul complet care o ajută să arate spectaculos la 60 de ani
Dieta Cindy Crawford la 60 de ani. Meniul complet care o ajută să arate spectaculos la 60 de ani
Previziunea care reaprinde temerile globale: ce ar fi spus Baba Vanga despre 2026
Previziunea care reaprinde temerile globale: ce ar fi spus Baba Vanga despre 2026
TV Mania
Hande Erçel vs. Demet Özdemir: Cine a fost regina de la Cannes 2026? 50 de imagini pe care fanii le-au așteptat un an de zile
Hande Erçel vs. Demet Özdemir: Cine a fost regina de la Cannes 2026? 50 de imagini pe care fanii le-au așteptat un an de zile
Alexandra Căpitănescu, poziție strategică în Finala Eurovision 2026! Pe ce loc intră România în concurs și de ce pariorii sunt în extaz
Alexandra Căpitănescu, poziție strategică în Finala Eurovision 2026! Pe ce loc intră România în concurs și de ce pariorii sunt în extaz
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Toată Italia vorbește despre ei! Imaginile virale cu Cristi și Adelina Chivu care au făcut înconjurul rețelelor sociale
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Motivul pentru care Cabral și Andreea Ibacka nu mai dormeau împreună. Declarația blondinei a uimit pe toată lumea
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
Libertatea
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
25 de mașini de lux, printre care Porsche, Mustang, BMW M și Mercedes-AMG, confiscate din garajul unei asistente medicale. Statul a vândut 23 dintre ele cu 847.077,60 de euro
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Nicole Kidman promovează „Danaida” lui Brâncuși. Sculptura, estimată la 100 de milioane de dolari, ar putea stabili zilele viitoare un nou record de piață al artistului
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Cristi Chivu, imagine emoționantă după câștigarea Cupei Italiei. Și-a îmbrățișat soția și fiicele chiar pe teren
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton