La mai bine de zece ani de la momentul în care a cucerit trofeul Eurovision și a devenit un fenomen global, Conchita Wurst continuă să își surprindă publicul, de această dată printr-o transformare radicală de imagine. Cunoscut în întreaga lume drept „femeia cu barbă” după victoria istorică din 2014, artistul a decis să lase în urmă estetica extravagantă care l-a consacrat.

Ajuns la vârsta de 37 de ani, cel care a dat viață acestui personaj emblematic propune o abordare complet diferită, marcând începutul unui nou capitol atât în viața personală, cât și în cariera sa muzicală.

De la rochii de gală la costume bărbătești

Imaginea Conchitei Wurst de pe scena de la Copenhaga, unde a interpretat magistral piesa „Rise Like a Phoenix”, a rămas întipărită în memoria colectivă: păr lung, machiaj impecabil, rochii sofisticate și o barbă perfect îngrijită. În ultimii ani, însă, Thomas Neuwirth – artistul din spatele personajului – a trecut printr-un proces treptat de reinventare.

Astăzi, aparițiile sale publice reflectă un stil mult mai discret și androgin, orientat clar spre zona masculină. Cu părul tăiat scurt și adoptând adesea costume bărbătești elegante, artistul demonstrează că schimbarea este o parte firească a evoluției sale creative.

Această metamorfoză vizuală nu este doar una de suprafață, ci însoțește o decizie profesională majoră. Artistul a anunțat oficial că nu va mai lua parte la proiecte sau evenimente asociate cu brandul Eurovision, considerând că această etapă s-a încheiat definitiv. Pentru fanii care l-au urmărit în ultimul deceniu, vestea a venit ca o surpriză, însă Thomas Neuwirth a ținut să sublinieze importanța de a privi doar spre viitor și de a lăsa loc noilor oportunități artistice.

O declarație fermă despre reinventare și viitor

Într-un mesaj adresat publicului său la începutul acestui an, artistul a explicat motivele din spatele acestei rupturi definitive de trecutul său muzical, exprimându-și în același timp recunoștința pentru tot ceea ce i-a oferit competiția europeană.

„Concursul Eurovision mi-a modelat viața. A fost scena mea, casa mea și rampa mea de lansare, precum și un capitol pentru care sunt profund recunoscătoare. Ca artist, schimbarea este cea mai mare constantă a mea”, a mărturisit interpretul, evidențiind faptul că nevoia de explorare rămâne motorul său principal.

În ciuda legăturii emoționale inseparabile cu acel moment de glorie, decizia de a merge mai departe rămâne una de neclintit.

„De acum înainte, mă retrag din contextul Eurovision. Mă îndrept spre alte proiecte profesionale și las lucrurile noi să se dezvolte. Legătura mea cu Eurovision Song Contest rămâne parte din istoria mea, nu locul pentru următorii mei pași. Decizia mea este personală și nu o voi comenta mai mult”, a conchis artistul.

Prin acest manifest al independenței artistice, fostul câștigător de la Eurovision demonstrează că nu se teme să renunțe la o rețetă de succes pentru a rămâne autentic în fața propriilor dorințe creative, lăsând publicul să aștepte cu interes următoarele sale proiecte.

Foto – Instagram / arhivă

