Bodo de la Proconsul, transformare radicală după ce a slăbit spectaculos: „De la 142 kg – la 96 kg!” Cum a reușit să scape de surplusul de kilograme

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bogdan Marin, cunoscut de publicul larg drept Bodo, solistul emblematicei trupe Proconsul, trece prin cea mai spectaculoasă transformare a vieții sale. După ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate care i-au pus viața în pericol, artistul a reușit să uimească pe toată lumea cu o nouă imagine, fiind aproape de nerecunoscut după ce a scăpat de nu mai puțin de 46 de kilograme.

Schimbarea nu este doar una estetică, ci reprezintă rezultatul unei decizii radicale de a prioritiza viața în detrimentul obiceiurilor nocive.

Momentul de cotitură și mutarea în provincie

Punctul de maximă tensiune în viața artistului a avut loc în anul 2020, când acesta a suferit un infarct. Acest eveniment neprevăzut a funcționat ca un semnal de alarmă care l-a determinat pe Bodo să reevalueze totul, de la regimul alimentar până la mediul în care trăiește. Prima măsură majoră a fost părăsirea agitației din Capitală în favoarea liniștii din județul Argeș.

În prezent, solistul locuiește în comuna Dobrești, unde a lăsat în urmă stresul urban pentru a se dedica familiei și unui atelier de joacă pentru copii. Această schimbare de decor a fost fundamentul pe care Bodo a început să construiască noul său parcurs fizic, scăpând de simptomele chinuitoare ale obezității, precum apneea în somn, epuizarea continuă și lipsa de energie.

De la 142 la 96 de kilograme: O listă a victoriilor personale

Recent, artistul a împărtășit cu fanii săi de pe rețelele de socializare o sinteză emoționantă a drumului parcurs de la momentul critic până astăzi. Bodo a pus în contrast vechiul stil de viață cu prezentul plin de vitalitate, subliniind progresele uimitoare obținute prin disciplină și credință.

„De la 142 kg – la 96 kg. De la apnee în somn – la somn de bebeluș. De la cântat cu seriozitate – la cântat cu excelență. De la mâncat mici – la mâncat mici (da’, mai mici). De la „nu mai pot” – la energie cât pentru două zile. De la deznădejde – la poftă de viață. De la pastile pentru inimă – la vitamine”, a mărturisit solistul trupei Proconsul, evidențiind faptul că a reușit să schimbe mărimea hainelor de la XXXL la L.

Recunoștința față de familie și planurile de viitor

Pe lângă transformarea fizică, Bodo a ținut să precizeze că echilibrul său emoțional se datorează în mare măsură soției sale, care i-a rămas alături în cele mai negre momente. Deși viața sa s-a schimbat radical, iubirea din familie a rămas singura constantă care i-a oferit forța de a merge mai departe și de a face trecerea de la „supraviețuire la viață trăită cu bucurie”.

„De la udat florile în ghiveci – la tuns iarba săptămânal (și nu puțină). De la oboseală continuă – la chef de drumuri și proiecte. De la rutină – la planuri de viitor. Și cel mai frumos? De la o soție iubitoare – la aceeași soție iubitoare, care a fost și este lângă mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru iubirea Lui”, a completat artistul. În prezent, Bodo se declară pregătit pentru noi proiecte muzicale, abordând scena cu o prospețime și o excelență pe care doar un om care a primit o a doua șansă la viață le poate afișa.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News