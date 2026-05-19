Ioana Ginghină și Nicole Cherry, scandal. De la ce a pornit întreaga discuție între cele două

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ioana Ginghină nu s-a mai abținut și a vorbit despre finala Eurovision 2026, lansând totodată un atac la adresa vedetelor din România care au ales să susțină reprezentantul Maltei la competiția muzicală. Mai multe vedete și influenceri din România au luat bani pentru a susține piesa cântată de reprezentantul Maltei la Eurovision, printre care și Nicole Cherry.

Ioana Ginghină, reacție furibundă la adresa lui Nicole Cherry

Actrița Ioana Ginghină a vorbit despre vedetele care au ales să susțină reprezentantul Maltei la Eurovision. Ea a spus că nu înțelege cum persoane publice care trăiesc de pe urma susținerii românilor ajung să promoveze alți concurenți într-o competiție în care România luptă pentru victorie.

Întreagă discuție a pornit după ce Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul trei la Eurovision, una dintre cele mai mari performanțe ale României din ultimii ani.

Piesa „Choke me” a avut un real succes în Europa și România a obținut 296 de puncte, ceea ce a dus țara noastră pe locul trei în competiție.

Citește și: Alexandra Căpitănescu, direct de pe scena Eurovision pe scena ROCK DAYS la NIBIRU

Mulți români din diaspora au votat pentru România, însă mai multe vedete și influenceri de la noi au promovat pe rețelele sociale reprezentantul Maltei la Eurovision.

Situația a revoltat-o pe Ioana Ginghină, care a criticat-o pe Nicole Cherry, despre care a spus că ar fi fost plătită pentru promovarea concurentului din Malta.

„Cum o fi să fii artist român, să cânți în România, să te bazezi pe publicul din România, românii să dea bani la afacerea ta artistică și tu să ții cu artistul din Malta. De ce? Pentru că cineva te-a plătit, cineva ți-a dat o sumă de bani și atunci nu a mai contat că publicul tău sunt românașii tăi, mă! N-a mai contat.

Citește și: Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Bulgarii și-au primit răsplata!”. Ce spune prezentatorul despre locul 3 obținut de Alexandra Căpitănescu

E vorba de Nicole Cherry care se pare că a primit bani ca să promoveze la Eurovision artistul din Malta. Băi, nu înțeleg chestia asta, întotdeauna orice ar fi, cu oricine ai ține, când joacă România sau cântă România sau când e vorba de România la gimnastică, handbal, fotbal, cântec, voie bună, ții cu România, Doamne, iartă-mă! Nu te vinzi în halul ăsta! ”, a transmis Ioana Ginghină pe social media.

Și Marilu Dobrescu a fost plătită pentru a promova reprezentantul Maltei

Ioana Ginghină a mărturisit că nu o mai urmărește pe Mazilu Dobrescu de când a păcălit oamenii că are o relație perfectă cu Iustin Petrescu. Ea a adăugat că ultimul gest al influenceriței, cel de a promova reprezentantul Maltei la Eurovision, a dezamăgit-o complet.

„Altă surpriză, nu pot să zic surpriză de data asta, a fost celebra Marilu (n.r. Dobrescu). Zic celebra pentru că ne-a mințit fata asta pe social media de ne-a rupt. Eu n-am mai urmărit-o de mult (…)”, a mai spus actrița.

Urmărește-ne pe Google News