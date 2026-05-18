Home > Advertorial > Alexandra Căpitănescu, direct de pe scena Eurovision pe scena ROCK DAYS la NIBIRU

Alexandra Căpitănescu, direct de pe scena Eurovision pe scena ROCK DAYS la NIBIRU

.  Actualizat 18.05.2026, 16:47
NIBIRU anunță o nouă confirmare în lineup-ul ROCK DAYS: Alexandra Căpitănescu, una dintre cele mai puternice prezențe noi din muzica românească, se alătură festivalului care va avea loc pe 7 și 8 august 2026, la NIBIRU Arena din Costinești. Artista a reprezentat România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me” și s-a clasat pe locul 3, marcând una dintre cele mai bune performanțe recente ale țării în competiție.

Prezența Alexandrei Căpitănescu completează direcția ROCK DAYS de a aduce împreună nume consacrate și voci relevante ale noii generații, într-un lineup care reflectă atât istoria, cât și evoluția scenei muzicale locale de rock. Cunoscută publicului și după câștigarea sezonului 11 din „Vocea României”, Alexandra aduce în festival o energie fresh și o prezență scenică ce aduce rockul mai aproape de generațiile noi.

ROCK DAYS reunește pe aceeași scenă artiști care au definit istoria genului, alături de nume relevante pentru noul val alternativ și pentru direcțiile contemporane ale scenei locale. Festivalul este construit în jurul energiei live pe care muzica rock o aduce, al repertoriului recognoscibil și al acelei conexiuni directe dintre artiști și public.

Cu un lineup care traversează mai multe etape ale muzicii rock din România, festivalul reunește atât nume legendare, cât și artiști care definesc noul val alternativ.

Printre artiștii confirmați se numără Phoenix, Iris, Vama, Vița de Vie, Zdob și Zdub, Bosquito, alături de trupe și proiecte relevante pentru scena actuală, precum The Mono Jacks, Robin and The Backstabbers, byron, Jurjak, HVNDS sau Lupii lui Calancea. Lineup-ul este completat de artiști care traversează zonele alternative și urban, precum Subcarpați, Killa Fonic, Irina Rimes și The Motans, într-un mix care reflectă evoluția și diversitatea rock-ului românesc.

Cultura rock în România: mai mult decât un gen muzical

Rock-ul românesc nu a fost niciodată doar un stil muzical, ci un fenomen cultural care a influențat generații întregi. Începând cu anii ’60–’70, trupe precum Phoenix sau Iris au devenit simboluri ale libertății de exprimare într-un context social restrictiv, transformând muzica într-o formă de rezistență și identitate.

De-a lungul timpului, rock-ul a modelat nu doar scena muzicală, ci și felul în care artiștii din alte genuri își construiesc identitatea muzicală. Influențele sale se regăsesc astăzi în pop, hip-hop sau electronic, fie prin atitudine, fie prin sound sau mesaj. Proiecte contemporane precum Subcarpați sau artiști din zona urbană integrează elemente de energie, autenticitate și storytelling specifice culturii rock.

În acest context, ROCK DAYS nu este doar un festival, ci o celebrare a unui curent care a unit generații și care continuă să inspire, să provoace și să evolueze.

Un festival gândit pentru publicul larg

ROCK DAYS marchează o direcție diferită în cadrul NIBIRU, fiind construit ca un festival de rock accesibil, atât ca poziționare, cât și ca preț. Biletele pornesc de la 49 de lei / zi, un nivel gândit pentru a deschide experiența live către un public cât mai extins.

„Ne-am dorit ca ROCK DAYS să fie un festival în care să poți veni indiferent de vârstă sau de cât de des mergi la concerte. E despre muzică pe care o știi, despre energie și despre sentimentul acela în care mii de oameni cântă împreună, de la prima până la ultima piesă”, a declarat Selly, inițiatorul NIBIRU.

NIBIRU, un univers muzical pentru toate gusturile

Lansarea ROCK DAYS completează poziționarea NIBIRU ca un proiect care acoperă mai multe zone muzicale și tipuri de public, de la festivaluri dedicate muzicii electronice, urban sau pop, cu nume consacrate la nivel internațional, până la concepte care aduc în prim-plan scena locală.

În acest context, ROCK DAYS devine un punct de întâlnire între generații, dar și o reconfirmare a diversității muzicale ce va putea fi găsită la NIBIRU.

O experiență construită în jurul energiei live

Desfășurat pe parcursul a două zile, festivalul pune accent pe experiența de concert autentică, pe piese deja consacrate și pe interacțiunea dintre artiști și public.

ROCK DAYS este parte din calendarul extins NIBIRU, care transformă litoralul românesc într-un hub de entertainment pe durata verii 2026, reunind muzică, cultură și experiențe pentru publicuri diverse.

Foto: NIBIRU

