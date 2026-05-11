  MENIU  
Home > Advertorial > Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Prima ediție din acest an a festivalului de sport urban BCR Sport Arena Streetball s-a încheiat duminică seara într-un mod cu totul inedit: acrobații sloveni de la Dunking Devils au reușit un slam-dunk peste o mașină, iar la finalul reprezentației și-a făcut apariția chiar și Superman. 

De-a lungul a trei zile, cuva lacului de agrement din Drumul Taberei, Sectorul 6, a fost gazda a peste 20 de zone de sport, distracție și relaxare. 

Au jucat baschet 3×3 și eroii de la Sevilla, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu, doi dintre jucătorii de legendă care acum 40 de ani câștigau cu Steaua București trofeul Cupei Campionilor Europeni. Gloriile fotbalului românesc de la CSA Steaua și-au demonstrat îndemânarea și cu mingea de baschet, marcând mai multe coșuri în aplauzele spectatorilor. 

Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Pe lângă cei 500 de jucători înscriși în competiția oficială de baschet 3×3, alte câteva mii de oameni de toate vârstele au practicat sau au putut asista la diverse activități și demonstrații sportive precum volei, tenis de masa, arte marțiale, rugby, sărituri cu coarda, dans, zumba, skateboard, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, catchball, pickleball, fotbal-tenis, parkour, kendama, șah, jocuri de societate sau eSports. 

Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Recomandarea zilei

Zonele de relaxare, nutriție și hidratare și muzica non-stop au creat un adevărat vibe de festival, care nu i-a părăsit pe participanți nici atunci când ploaia a dat peste cap programul meciurilor și al activităților.

Primarul Capitalei, pe terenul de baschet  

Meciul demonstrativ de baschet 3×3 care a avut loc duminică seara i-a reunit pe teren pe Andra Novițchi, campioană mondială la karate, Sonia Ursu, vicecampioană europeană la baschet 3×3, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, Virgil Stănescu, antreprenor și fost căpitan al echipei naționale de baschet, Ovidiu Neacșu, explorator urban și Radu Dumitrache, creator de conținut, care a venit însoțit de logodnica sa, fosta gimnastă Diana Bulimar. Aceștia au fost susținuți de pe margine de către Paul Moldovan, primarul Sectorului 6 și Cristian Mărgărit, nutriționist.

Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Ilie Bolojan și iubita, aplaudați pe stradă, la Oradea. Gestul Ioanei, când a auzit aplauzele, a atras numai cuvinte de laudă. Avem imaginile! VIDEO
Recomandarea zilei
Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Competiția de baschet 3×3 a fost acerbă și dintre cele șapte finale ale zilei de duminică, patru s-au încheiat în prelungiri. Ecoland a reușit dubla, câștigând competiția la categoria Open atât la masculin cât și la feminin, cu un scor identic, 18-17. Fetele de la Ecoland au câștigat cu Farul Constanța iar băieți s-au impus în fața celor de la FZN 3×3. 

Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Bogdan Șomcutean. La feminin onorurile de MVP i-au revenit Soniei Cazacu. Ambii sportivi au fost recompensați cu câte un ceas marca Tissot, oferit de către Albini Prassa. În total, peste 100 de jucători au fost premiați în cadrul competiției oficiale de baschet 3×3, la toate categoriile de vârstă. Premierea a fost efectuată de către Paul Moldovan și fostul baschetbalist Virgil Căruțașu, multiplu campion național. 

Concurs și demonstrații de Kendama

În cadrul festivalului de sport urban a avut loc sâmbătă și o etapă din Kendama România Pro Tour care i-a provocat pe tinerii mânuitori de kendama să-și demonstreze abilitățile pe trei nivele valorice. 

Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Ei au fost jurizați de doi dintre atleții reprezentativi la nivel global, Miguel De La Torre, peste 12 podiumuri obținute doar în 2025 la competițiile mondiale și Edwin Tickner (E.T), clasat pe locul 6 în clasamentul mondial oficial. Alături de ei s-au aflat Andrei Goia, Cojo, Reny și Braso starurile autohtone ale jucăriei de lemn care a devenit un fenomen în rândul tinerilor. 

Caravana Pro Rugby le-a împărtășit celor mai mici participanți primele secrete ale mingii ovale, în timp ce Federația Română de Karate cu sprijinul a 11 cluburi reprezentative din România a oferit pe întreg parcursul evenimentului sesiuni de inițiere și demonstrații de arte marțiale. 

Spectacolul a fost completat de reprezentații ale artiștilor Circului Metropolitan București și al trupelor de dans de la cluburile Ana Dance, iSports Ploiești și Drag de Măgurele. 

Evenimentul din Parcul Drumul Taberei a deschis sezonul 2026 al BCR Sport Arena Streetball, al 21-lea din istoria competiției care a redefinit modul în care se joacă baschetul 3×3 la nivel național dar și global și care în prezent dezvoltă în permanență acest concept de festival de sport urban.

Slam-dunk acrobatic peste o mașină la BCR Sport Arena Streetball. Festivalul de sport urban i-a adus pe eroii de la Sevilla pe terenul de baschet

Următoarele evenimente sunt programate la Sibiu (12-14 iunie), București (26-28 iunie), Ploiești (17-19 iulie), Eforie Nord (14-16 august) iar sezonul se va încheia la București în weekend-ul 11-13 septembrie. 

BCR Sport Arena Streetball a fost organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de: BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Albini Prassa, Ideal Board Games, Porsche Inter Auto și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

Foto: BCR Sport Arena

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Jennifer Meyer va deveni mamă pentru a treia oară. Fosta soție a actorului Tobey Maguire are 49 de ani. "Mă simt extraordinar. Îmi place la nebunie!"
Jennifer Meyer va deveni mamă pentru a treia oară. Fosta soție a actorului Tobey Maguire are 49 de ani. "Mă simt extraordinar. Îmi place la nebunie!"
Maluma urmează să devină tată pentru a doua oară. Modul emoționant prin care a dat vestea
Maluma urmează să devină tată pentru a doua oară. Modul emoționant prin care a dat vestea
Proiecte speciale
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Libertatea.ro
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Centrala de la Cernavodă s-a oprit. România, care avea deja cea mai scumpă energie din Europa, importă curent ca să nu rămână în beznă
Avantaje
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Cum a reacționat George Burcea după ce Andreea Bălan a publicat pozele de la nuntă. Mesajul cu subînțeles
Apariție rară în formula completă! Morar și Buzdugan, surprinși cu soțiile și fiicele la braț: "Anul ăsta avem 4 majorate!" Cum s-au fotografiat
Apariție rară în formula completă! Morar și Buzdugan, surprinși cu soțiile și fiicele la braț: "Anul ăsta avem 4 majorate!" Cum s-au fotografiat
Cum arată Luca, fiul lui Victor Cornea. Băiatul nu a fost prezent la nunta tatălui său cu Andreea Bălan
Cum arată Luca, fiul lui Victor Cornea. Băiatul nu a fost prezent la nunta tatălui său cu Andreea Bălan
Primele imagini cu noul platou Masterchef. Au început filmările pentru sezonul 11 al show-ului culinar
Primele imagini cu noul platou Masterchef. Au început filmările pentru sezonul 11 al show-ului culinar
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret: „Astăzi este despre familie”
Deea Maxer și Constantin Cataramă s-au căsătorit în secret: „Astăzi este despre familie”
Observator News
Satul cu 3.000 de locuitori, unde o treime din populaţie trăiește din ajutoare sociale: "Sunt foarte amărâţi"
Satul cu 3.000 de locuitori, unde o treime din populaţie trăiește din ajutoare sociale: "Sunt foarte amărâţi"
Libertatea pentru Femei
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Cine este Mihaela Grindeanu, soția liderului PSD Sorin Grindeanu. Studiile, cariera și afacerile
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Doliu în muzica populară.S-a stins Maria....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Avertisment pentru persoanele trecute de 70 de ani: nivelul de colesterol care poate crește riscul de infarct și AVC
Avertisment pentru persoanele trecute de 70 de ani: nivelul de colesterol care poate crește riscul de infarct și AVC
Țările din Europa care au devenit cele mai bune destinații pentru pensionari: trai decent, servicii medicale excelente și vreme de plajă aproape tot anul
Țările din Europa care au devenit cele mai bune destinații pentru pensionari: trai decent, servicii medicale excelente și vreme de plajă aproape tot anul
Anunț OMS despre focarul mortal de hantavirus. 7 cazuri confirmate, 3 decese și zeci de pasageri repatriați în mai multe țări
Anunț OMS despre focarul mortal de hantavirus. 7 cazuri confirmate, 3 decese și zeci de pasageri repatriați în mai multe țări
De ce vitamina D singură nu este suficientă: cei 3 cofactori esențiali pe care majoritatea oamenilor îi ignoră atunci când iau suplimente
De ce vitamina D singură nu este suficientă: cei 3 cofactori esențiali pe care majoritatea oamenilor îi ignoră atunci când iau suplimente
TV Mania
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Meghan Markle, gest neașteptat de ziua lui Archie! Imagini rare din intimitatea familiei Sussex care au făcut înconjurul lumii.
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Cu ce se ocupă și cum arată acum Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012! Mulți nu l-au mai recunoscut
Libertatea
Ilie Bolojan a apărut alături de partenera sa într-un restaurant din Oradea. Cum au reacționat cei care i-au văzut | VIDEO
Ilie Bolojan a apărut alături de partenera sa într-un restaurant din Oradea. Cum au reacționat cei care i-au văzut | VIDEO
Biletul de 28 de cuvinte lăsat de un om fără adăpost într-o cabină telefonică din Marea Britanie: „Mi-ați luminat ziua”
Biletul de 28 de cuvinte lăsat de un om fără adăpost într-o cabină telefonică din Marea Britanie: „Mi-ați luminat ziua”
Cel mai bătrân câine din lume intră în Cartea Recordurilor: este sănătos și a fost adoptat la peste 30 de ani
Cel mai bătrân câine din lume intră în Cartea Recordurilor: este sănătos și a fost adoptat la peste 30 de ani
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton