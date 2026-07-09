Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! – primul proiect de acest tip al brandului în România

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Taco Bell marchează, în această vară, o premieră pentru brand, prin lansarea primului său hub de vară în România în cadrul Nibiru, noul proiect de entertainment din Costinești. Brandul este prezent și în cadrul Beach, Please!, unul dintre cele mai mari festivaluri urbane din Europa, printr-un concept care transformă pauzele dintre concerte în momente de relaxare, socializare și distracție. Noul restaurant va deservi atât participanții la festival, cât și vizitatorii Nibiru în perioada 8 iulie – 30 august.

Deschiderea marchează cea de-a șasea inaugurare realizată de Sphera Franchise Group în 2026 și al doilea restaurant Taco Bell deschis în acest an, confirmând ritmul de dezvoltare a companiei. Investiția totală realizată de Sphera Franchise Group pentru dezvoltarea restaurantelor Taco Bell și KFC din Nibiru depășește 1,2 milioane de euro.

„Ne place să demonstrăm că suntem un business flexibil, mereu în căutare de proiecte inovatoare și moduri neconvenționale de dezvoltare. Nibiru este un proiect care aduce un concept nou pe litoralul românesc și credem că prezența noastră aici completează firesc experiența oferită vizitatorilor. Investițiile pe care le facem aici arată cât de serios ne asumăm angajamentul pe termen lung de a crește și diversifica prezența Grupului”, a declarat Călin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

„Deschiderea acestei unități este un moment pe care îl așteptam de ceva timp și de care suntem mândri. Ne dorim să fim cât mai aproape de consumatorii noștri, în locurile în care aleg să își petreacă timpul și le oferim exact genul de experiență la care se așteaptă de la noi: un brand global, cu gusturi îndrăznețe și standarde stricte de siguranță alimentară, completată de energia unui festival. Ne bucurăm să aducem aromele de inspirație mexicană care au cucerit milioane de oameni în toată lumea într-un loc în care muzica, distracția și experiențele de vară se întâlnesc în mod firesc”, a declarat Daniel Basalău, General Manager, Taco Bell România.

Prin parteneriatul cu Nibiru, Taco Bell își propune să fie o parte activă în peisajul de entertainment al verii și al culturii urbane din România. Pe lângă restaurant, brandul completează experiența printr-un spațiu de activare de aproximativ 100 de metri pătrați în timpul Beach, Please!, dezvoltat sub conceptul „Fiesta la Festival”. Acesta cuprinde trei zone dedicate, una de muzică, cu DJ, una de relaxare și una de jocuri interactive.

Restaurantul va funcționa zilnic, între orele 18:00 și 03:00, pe durata sezonului estival și va genera 30 de noi locuri de muncă, contribuind totodată la dezvoltarea economiei locale prin colaborarea cu furnizori și parteneri locali.

Prin prezența în Nibiru și Beach, Please!, Taco Bell își consolidează poziționarea ca brand apropiat de cultura urbană și de generațiile tinere, continuând în același timp extinderea rețelei din România și testarea unor noi formate de dezvoltare adaptate pieței locale.

Foto: Taco Bell

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