  MENIU  
Home > Advertorial > Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! – primul proiect de acest tip al brandului în România

Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! – primul proiect de acest tip al brandului în România

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 09.07.2026, 14:33
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Taco Bell marchează, în această vară, o premieră pentru brand, prin lansarea primului său hub de vară în România în cadrul Nibiru, noul proiect de entertainment din Costinești. Brandul este prezent și în cadrul Beach, Please!, unul dintre cele mai mari festivaluri urbane din Europa, printr-un concept care transformă pauzele dintre concerte în momente de relaxare, socializare și distracție. Noul restaurant va deservi atât participanții la festival, cât și vizitatorii Nibiru în perioada 8 iulie – 30 august.

Deschiderea marchează cea de-a șasea inaugurare realizată de Sphera Franchise Group în 2026 și al doilea restaurant Taco Bell deschis în acest an, confirmând ritmul de dezvoltare a companiei. Investiția totală realizată de Sphera Franchise Group pentru dezvoltarea restaurantelor Taco Bell și KFC din Nibiru depășește 1,2 milioane de euro. 

Ne place să demonstrăm că suntem un business flexibil, mereu în căutare de proiecte inovatoare și moduri neconvenționale de dezvoltare. Nibiru este un proiect care aduce un concept nou pe litoralul românesc și credem că prezența noastră aici completează firesc experiența oferită vizitatorilor. Investițiile pe care le facem aici arată cât de serios ne asumăm angajamentul pe termen lung de a crește și diversifica prezența Grupului”, a declarat Călin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

„Deschiderea acestei unități este un moment pe care îl așteptam de ceva timp și de care suntem mândri. Ne dorim să fim cât mai aproape de consumatorii noștri, în locurile în care aleg să își petreacă timpul și le oferim exact genul de experiență la care se așteaptă de la noi: un brand global, cu gusturi îndrăznețe și standarde stricte de siguranță alimentară, completată de energia unui festival. Ne bucurăm să aducem aromele de inspirație mexicană care au cucerit milioane de oameni în toată lumea într-un loc în care muzica, distracția și experiențele de vară se întâlnesc în mod firesc”, a declarat Daniel Basalău, General Manager, Taco Bell România.

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

Prin parteneriatul cu Nibiru, Taco Bell își propune să fie o parte activă în peisajul de entertainment al verii și al culturii urbane din România. Pe lângă restaurant, brandul completează experiența printr-un spațiu de activare de aproximativ 100 de metri pătrați în timpul Beach, Please!, dezvoltat sub conceptul „Fiesta la Festival”. Acesta cuprinde trei zone dedicate, una de muzică, cu DJ, una de relaxare și una de jocuri interactive. 

Taco Bell deschide primul hub de vară în Nibiru și Beach, Please! - primul proiect de acest tip al brandului în România

Restaurantul va funcționa zilnic, între orele 18:00 și 03:00, pe durata sezonului estival și va genera 30 de noi locuri de muncă, contribuind totodată la dezvoltarea economiei locale prin colaborarea cu furnizori și parteneri locali.

Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Recomandarea zilei

Prin prezența în Nibiru și Beach, Please!, Taco Bell își consolidează poziționarea ca brand apropiat de cultura urbană și de generațiile tinere, continuând în același timp extinderea rețelei din România și testarea unor noi formate de dezvoltare adaptate pieței locale.

Foto: Taco Bell

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ema Oprișan, ironie usturătoare la adresa lui Răzvan Kovacs: „Este deja destul de rușinos”
Ema Oprișan, ironie usturătoare la adresa lui Răzvan Kovacs: „Este deja destul de rușinos”
Dan Negru, mai sincer ca niciodată despre salariul din televiziune. Dezvăluiri neașteptate
Dan Negru, mai sincer ca niciodată despre salariul din televiziune. Dezvăluiri neașteptate
Proiecte speciale
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Corina Dănilă și-a pierdut casa și are de plătit o sumă considerabilă. Decizia instanței, după 10 ani de procese
Corina Dănilă și-a pierdut casa și are de plătit o sumă considerabilă. Decizia instanței, după 10 ani de procese
Dan Negru, ironizat de Mihai Bendeac: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce au pornit tensiunile dintre actor și prezentator
Dan Negru, ironizat de Mihai Bendeac: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce au pornit tensiunile dintre actor și prezentator
Secretul bine ascuns al Biancăi Drăgușanu. Ce face în fiecare zi, fără excepție: „Ca să se întâmple minuni”
Secretul bine ascuns al Biancăi Drăgușanu. Ce face în fiecare zi, fără excepție: „Ca să se întâmple minuni”
Anca Serea, nemulțumită după ce fiica ei cea mare a dat BAC-ul. Ce note a luat și de ce a fost nemulțumită vedeta: „Inuman și nedrept”
Anca Serea, nemulțumită după ce fiica ei cea mare a dat BAC-ul. Ce note a luat și de ce a fost nemulțumită vedeta: „Inuman și nedrept”
Observator News
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 
Libertatea pentru Femei
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele 4 simptome ale trombozei venoase. Semnele care arată că un cheag de sânge blochează o venă
Cele 4 simptome ale trombozei venoase. Semnele care arată că un cheag de sânge blochează o venă
De ce a murit Bonnie Tyler. Cauza decesului artistei
De ce a murit Bonnie Tyler. Cauza decesului artistei
Pensionarii care ar putea recupera bani după blocarea majorării pensiilor
Pensionarii care ar putea recupera bani după blocarea majorării pensiilor
Fructul de vară pe care mulți îl mănâncă fără limită. Poate crește glicemia și duce la îngrășare
Fructul de vară pe care mulți îl mănâncă fără limită. Poate crește glicemia și duce la îngrășare
TV Mania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
CSID.ro
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Libertatea
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani, pe neașteptate, într-un spital din Portugalia
Bonnie Tyler a murit la 75 de ani, pe neașteptate, într-un spital din Portugalia
ANM a emis cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de grindină și vijelii. Care sunt zonele vizate
ANM a emis cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de grindină și vijelii. Care sunt zonele vizate
„Invitatul perfect” de la Summitul NATO de la Ankara: povestea motanului Lokum, pisoiul alb care le-a ținut companie jurnaliștilor
„Invitatul perfect” de la Summitul NATO de la Ankara: povestea motanului Lokum, pisoiul alb care le-a ținut companie jurnaliștilor
80 de euro amendă în această țară dacă porți șlapi la volan, 145 de euro pe loc dacă folosești telefonul în timp ce conduci sau fumezi
80 de euro amendă în această țară dacă porți șlapi la volan, 145 de euro pe loc dacă folosești telefonul în timp ce conduci sau fumezi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton