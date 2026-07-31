  MENIU  
Home > Advertorial > Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest

Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 03.08.2026, 11:41
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

NIBIRU a depășit pragul de 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni de la deschidere. Analiza traficului arată că peste 60% dintre vizitatori sunt familii cu copii, motiv pentru care stațiunea extinde programul dedicat celor mici și pregătește evenimentul Family Fest, ce are loc pe 3 și 4 august.

Interesul familiilor a determinat extinderea programului NIBIRU

Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest

Analiza primelor două săptămâni de funcționare arată că peste 60% dintre vizitatorii NIBIRU sunt familii cu copii. Primele concluzii se reflectă deja în modul în care este organizată experiența din stațiune.

Începând din această săptămână, NIBIRU își deschide porțile zilnic de la ora 17:00, cu o oră mai devreme decât până acum, pentru ca vizitatorii să aibă mai mult timp la dispoziție pentru activitățile din Promenadă înaintea concertelor și spectacolelor de seară.

Programul dedicat copiilor este extins în toate zilele săptămânii, prin spectacole, parade cu personaje, ateliere creative, jocuri și activități interactive desfășurate pe Promenadă.

Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Recomandarea zilei

De asemenea, programul curselor de transport este adaptat noii ore de deschidere, pentru a facilita accesul familiilor încă din prima parte a serii și pentru a le oferi mai mult timp petrecut în cadrul stațiunii.

Pe 3 și 4 august, NIBIRU organizează Family Fest, primul eveniment dedicat exclusiv copiilor și părinților. Desfășurat pe Promenada NIBIRU, începând cu ora 17:00, festivalul îi aduce în fața publicului pe Gașca Zurli (4 august), Minunații & Verdinii (3 august) și Profesorii Trăsniți, alături de experimente științifice, baloane gigantice de săpun, Kids Karaoke Party, Disco Kids cu DJ Fly, teatru de păpuși, ateliere de creație pentru copii, atelier de pizza realizat împreună cu Pizza Mafia, face painting, parade cu mascote și personaje din povești, petrecerea dinozaurilor alături de Exploratorul Sam și Exploratoarea Ella, castele gonflabile, mingi gonflabile uriașe, jocuri cu apă, jocuri de îndemânare, modelaj cu plastilină și nisip kinetic, show-uri de magie și premii surpriză oferite de Noriel.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
Recomandarea zilei
Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest

Dincolo de programul dedicat copiilor, NIBIRU continuă să dezvolte experiențele care încurajează timpul petrecut împreună. Inițiative precum Marele Picnic NIBIRU valorifică spațiile verzi ale stațiunii și confirmă că locația este potrivită pentru relaxare, jocuri și activități în aer liber, completând oferta de gastronomie, sport, cultură și divertisment. Pe 29 iulie, NIBIRU a marcat Ziua Imnului Național printr-un moment solemn și emoționant, la care au participat peste 25.000 de oameni. Irina Baianț a interpretat imnul alături de Fanfara Reprezentativă a Forțelor Navale Române și de militarii Forțelor Navale, iar publicul a cântat vers cu vers, transformând promenada NIBIRU într-un cor de mii de voci. Momentul a fost prezentat de Dan Negru și a adus un plus de emoție unei seri dedicat spiritului național. 

Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest

Conceptul artistic al stațiunii este coordonat de Răzvan Dincă, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de spectacole din România. Sub direcția sa, fiecare seară este construită în jurul unui univers tematic propriu, în care spectacolele încep pe Promenadă și continuă pe Center Stage, transformând publicul într-o parte activă a experienței. Cele șapte concepte – Circus of Wonders, Neon Asia, Velvet Cabaret, Barrio Carnaval, Summer Disco Love, American Soul System și Worlds of NIBIRU – revin săptămânal pe parcursul celor 46 de zile de sezon și oferă un motiv diferit de revenire în fiecare seară.

K-pop intră oficial în universul NIBIRU (31 iulie – 2 august)

Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest

De azi, 31 iulie, până pe 2 august, NIBIRU devine punctul de întâlnire al comunității K-pop din regiune, odată cu K-Pop Days, festival găzduit la NIBIRU Arena. Timp de două nopți, publicul îi va putea vedea live pe TAEMIN, JEON SOMI, EVERGLOW și WHIB, într-un lineup care reunește artiști relevanți ai scenei de K-POP actuale.

Dincolo de concerte, K-Pop Days propune o experiență construită de fani, pentru fani: activări tematice, experiențe imersive și interactive, zone dedicate comunității și conținut inspirat de cultura pop sud-coreeană. Energia serilor va fi completată de seturi semnate de XENITH, JADENISBORED, BUD,  Yugo, Sani și Hun, iar programul oficial include și apariții ale lui Tay James și DJ Fly.

Vizitatorii NIBIRU din perioada aceasta vor putea descoperi la Bookzone o serie de experiențe dedicate universului K-pop și culturii coreene: clase de scriere în coreeană, lecții introductive de limbă coreeană, provocări K-pop quiz, jocuri tradiționale coreene și multe alte activități. Fie că publicul vine pentru cultură, pentru concerte sau pentru atmosferă, experiența NIBIRU K-POP Days este una pentru toată comunitatea, astfel pe main stage vor fi invitate și trupe de dans precum Afterdark, 4th Division sau Let’s Youth.

Pe 1 august, EVERGLOW urcă pe scenă la 21:25, într-unul dintre cele mai așteptate momente ale serii, urmat de TAEMIN la 22:40, headlinerul principal al primei nopți de K-Pop Days. Pe 2 august, publicul îi va vedea pe WHIB la 21:20, înainte de momentul principal al serii, când JEON SOMI urcă pe scenă la 22:30 

Concerte, festivaluri și experiențe pentru toate generațiile în luna august

După Family Fest, calendarul NIBIRU continuă cu evenimente dedicate unor categorii diferite de public.

Pe 5 august, The Artist Awards sărbătorește industria muzicală din România pe litoral

Pe 5 august, NIBIRU Arena găzduiește The Artist Awards, una dintre cele mai importante întâlniri ale verii pentru artiști și publicul lor. Într-o singură seară, scena va reuni nume precum Smiley, Antonia, Irina Rimes, Misha Miller, Guess Who, Theo Rose și The Motans, într-un show care celebrează muzica românească.

Între 28 și 30 august, Retrograde aduce pe scena NIBIRU Arena unele dintre cele mai apreciate nume ale muzicii rock și alternative, într-un festival dedicat publicului matur și iubitorilor acestui gen muzical.

Pe parcursul întregului sezon, Berăria NIBIRU găzduiește concerte live și seri cu muzică în aer liber, completând programul artistic al stațiunii și oferind vizitatorilor noi motive să revină în fiecare săptămână.

Dincolo de festivaluri și concerte, NIBIRU propune o experiență completă pentru toate vârstele. Vizitatorii au acces la terenuri de padel și baschet, tiroliană, Fly Tour, Pendul, VMax Karting, zona cu reptile TaranTerra, MINA – Inima Oceanului, Galeria Suprainfinit, Hype Play, Roller Rink, roata panoramică, peste 30 de restaurante și cafenele, precum și spații verzi generoase, concepute pentru relaxare și activități în aer liber.

Prin această diversitate de experiențe, NIBIRU își consolidează poziționarea ca o stațiune de entertainment construită pentru întreaga familie, în care copii, adolescenți, părinți și bunici își pot petrece timpul împreună, alegând în fiecare seară activitățile care li se potrivesc.

Foto: NIBIRU

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce fetele lui Alexandru Ciucu nu zâmbesc în pozele din vacanță. Explicația designerului: „Prietenii știu de ce”
De ce fetele lui Alexandru Ciucu nu zâmbesc în pozele din vacanță. Explicația designerului: „Prietenii știu de ce”
Divorț neașteptat în lumea artistică! Cuplul de stand-up Tom Segura și Christina Pazsitzky se desparte după 18 ani de căsnicie
Divorț neașteptat în lumea artistică! Cuplul de stand-up Tom Segura și Christina Pazsitzky se desparte după 18 ani de căsnicie
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Elle
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Bianca Taban, despre divorțul de Daniel Niculae, actualul iubit al Christinei Ich: „A fost un moment foarte dureros pentru mine și pentru copilul meu”
Bianca Taban, despre divorțul de Daniel Niculae, actualul iubit al Christinei Ich: „A fost un moment foarte dureros pentru mine și pentru copilul meu”
Cum arată grădina lui Emil Boc. Primarul din Cluj a cules primele roșii: „O satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi”
Cum arată grădina lui Emil Boc. Primarul din Cluj a cules primele roșii: „O satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi”
Matei Lucescu despre zvonul privind diagnosticul de leucemie al lui Mircea Lucescu: „Nu a murit de leucemie”
Matei Lucescu despre zvonul privind diagnosticul de leucemie al lui Mircea Lucescu: „Nu a murit de leucemie”
Horoscop 4 august 2026. Se deschide poarta succesului. O zodie se bucură de realizări remarcabile
Horoscop 4 august 2026. Se deschide poarta succesului. O zodie se bucură de realizări remarcabile
Observator News
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Libertatea pentru Femei
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Doar 3 zodii atrag BANI și NOROC pe 3 august. Universul le umple buzunarele!
Doar 3 zodii atrag BANI și NOROC pe 3 august. Universul le umple buzunarele!
Nodul Nord a intrat în Vărsător. Trei zodii pășesc într-un ciclu karmic care se repetă o dată la 19 ani
Nodul Nord a intrat în Vărsător. Trei zodii pășesc într-un ciclu karmic care se repetă o dată la 19 ani
Cum elimini mirosul de mucegai din mașina de spălat. Soluțiile naturale care elimină problema și previn reapariția ei
Cum elimini mirosul de mucegai din mașina de spălat. Soluțiile naturale care elimină problema și previn reapariția ei
Suplimentul „natural” pe care să nu îl iei niciodată dacă urmezi tratament cu anticoagulante și medicamente pentru inimă
Suplimentul „natural” pe care să nu îl iei niciodată dacă urmezi tratament cu anticoagulante și medicamente pentru inimă
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
CSID.ro
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Libertatea
Bani de la Primărie pentru românii care își îngrijesc părinți sau bunici
Bani de la Primărie pentru românii care își îngrijesc părinți sau bunici
Bărbat reținut după ce i-a cerut 600.000 de euro fostului patron din București și l-a amenințat că-i împușcă fiul
Bărbat reținut după ce i-a cerut 600.000 de euro fostului patron din București și l-a amenințat că-i împușcă fiul
Dacia Hipster, „o cutie cool pe roți”, văzută pe străzi, la Paris. Poate fi condusă de la 16 ani și va costa maxim 13.000 de euro
Dacia Hipster, „o cutie cool pe roți”, văzută pe străzi, la Paris. Poate fi condusă de la 16 ani și va costa maxim 13.000 de euro
O șoferiță română s-a trezit cu motorul spart la o Dacia Bigster Hybrid 155 cu doar 12.580 de kilometri
O șoferiță română s-a trezit cu motorul spart la o Dacia Bigster Hybrid 155 cu doar 12.580 de kilometri
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton