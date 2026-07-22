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Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace

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.  Actualizat 22.07.2026, 15:08
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Cel mai iubit eveniment dedicat artei din România anunță cel de-al doilea sezon expozițional din anul 2026, în perioada 18 sept. – 20 dec., în Amzei 13, și dezvăluie noi expoziții de excepție: „Brâncuși și muzele sale”, curatoriată de Doina Lemny, „Război și pace”, dedicată relației dintre conflict și pace de-a lungul istoriei, „Pop Art. Lumea în culori”, o incursiune în universul vibrant al mișcării artistice Pop, de la origini până în prezent, și altele. 

Biletele au fost puse deja în vânzare online, beneficiind de o reducere de 50%, ofertă valabilă până pe 18 septembrie. 

„Anul Brâncuși ne aduce onoarea de a colabora cu Doina Lemny, una dintre cele mai reputate voci internaționale în cercetarea operei brâncușiene, pentru expoziția Brâncuși și muzele sale, un demers inedit, posibil datorită generozității colecționarilor privați și muzeelor partenere care ne-au oferit acces la piese rar expuse publicului. Război și pace este o expoziție care ne privește direct: o incursiune în felul în care istoria artei românești a consemnat conflictul și fragilitatea păcii. La polul opus, Pop Art. Lumea în culori aduce energia, culoarea și spiritul rebel al uneia dintre mișcările artistice revoluționare ale secolului XX, de la Andy Warhol și Keith Haring la Damien Hirst. Trei direcții, trei epoci, trei feluri de a privi lumea. Ne vedem la muzeu!”, declară Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari New Museum. 

Iată programul expozițional complet al sezonului 19:

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Pavilionul Muzeal: Brâncuși și muzele sale

Anul Brâncuși este marcat la Art Safari printr-o expoziție excepțională: „Brâncuși și muzele sale”, curatoriată de Doina Lemny. Adorat și adulat de femeile care-i treceau pragul, Brâncuși le-a purtat un respect deosebit, ridicându-le la nivel de figuri emblematice ale feminității, transpuse de el în sculpturi bine cunoscute, în fotografii și în filme – ultima sa pasiune.

Publicul este invitat la o incursiune în intimitatea lui Constantin Brâncuși, a relațiilor sale cu femeile: artiste, scriitoare, dansatoare, galeriste care-l vizitau la atelierul său parizian, precum baroana Renée Irana Frachon (modelul Muzei adormite), Margit Pogany (modelul operei cu același nume, Dra Pogany), Lizica și Irina Codreanu, artista și scriitoarea Nancy Cunard, poeta Mina Loy, dansatoarele Marthe Lebherz, Florence Meyer, Marina Saliapin, cât și ultima parteneră a artistului, pianista de origine britanică Vera Moore. Ele i-au devenit prietene, iubite și muze inspiratoare într-o perioadă bogată de creativitate.

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Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace

Expoziția este inedită printr-un bogat ansamblu de fotografii realizate de Brâncuși, filme, corespondențe, afișe, documente personale și, mai cu seamă, obiecte (rochii, bijuterii) care au aparținut acestor muze și sculpturi emblematice.

În premieră mondială, se prezintă cu această ocazie un ansamblu inedit de 40 de fotografii originale de Brâncuși, identificate recent de Doina Lemny, acum aflate în colecția Universității de Arte din Cluj.

Curator Doina Lemny

Scenografie Cosmin Florea

Coordonator Maria Munteanu și Alexandra Marin, asistate de Andreea Busuioc

Partener Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Pavilionul Internațional: Pop Art. Lumea în culori

Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace

Expoziția explorează traiectoria extraordinară a curentului Pop Art, de la originile sale în America postbelică, până la rezonanțele globale de astăzi. Vizionara galeristă de origine română Ileana Sonnabend, născută la București în anul 1914, a devenit una din cele mai importante figuri în promovarea artei americane de la jumătatea secolului XX. Galeriile ei din Paris și New York au influențat modul în care stilul Pop a fost receptat de public.

Expoziția urmărește mișcarea prin prisma „Fabricii” lui Andy Warhol, a universului inspirat din benzile desenate al lui Roy Lichtenstein și a vocilor explozive ale lui Keith Haring și Jean-Michel Basquiat. Expoziția trece apoi Atlanticul, unde Nouveau Réalisme a venit cu un răspuns european unic, transformând resturile orașului în critici poetice ale vieții moderne, pentru a culmina cu lucrările noii generații de artiști care au continuat moștenirea lui Warhol. Operele unor artiști contemporani de renume, printre care Takashi Murakami și Damien Hirst dezvăluie modul în care mișcarea Pop a devenit un limbaj vizual global în secolul XXI.

Urmărind șase decenii de transformare culturală – de la societatea de consum la celebritatea digitală, expoziția ilustrează schimbările profunde ale societății secolului XX prin intermediul artiștilor care au transformat lumea în „Pop”.

Curator Alexandre Eram

Scenografie Diana Nicolaie

Coordonator Maria Ionescu

Partener De’Longhi

Expoziție prezentată în cadrul programului Freedom 250 derulat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București

Pavilionul Istoric: Război și pace

Expoziția realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României este un eseu vizual despre ciudata și cumplita necontenire a ființei umane, despre felul în care violența a fost, timp de secole, învestită cu sens, glorie și necesitate, iar pacea, proslăvită ideologic, a rămas consemnată de istorie ca o ipostază episodică a unei imponderabile fragilități.

Aluzia la romanul lui Tolstoi este pretextul, dar și expresia nemijlocită a celor două stări primordiale, care se regăsesc ilustrate generos în istoria artei noastre familiare – de la Columna lui Traian sau reprezentările romantice ale legendarelor bătălii naționale până la ororile Marelui Război și la lupta de clasă a propagandei comuniste.

Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace

Expoziția nu își propune să funcționeze ca o lecție de morală, și nici să constituie o arhivă a dezastrelor războiului. Este mai degrabă o privire asupra modului în care istoria artei noastre a consemnat perpetua stare de război a secolelor trecute, dar și asupra fragilei și prețioasei excepții pe care o numim pace.

Expoziție de Dragoș Vărșăndan 

Consultant științific Cornel Ilie 

Scenografie Diana Nicolaie 

Coordonator Monica Dumitru

Expoziție realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României; Muzeul Național de Artă al României; Biblioteca Academiei Române; Arhivele Naționale ale României; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei; Muzeul Național Brukenthal; Muzeul Național de Artă Contemporană; Muzeul Național al Unirii de la Alba Iulia; Muzeul Național Cotroceni; Muzeul de Artă Brașov; Complexul Muzeal Arad; Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”.

Pavilionul Interactiv: Noua climă. Suntem pregătiți? powered by Fundația Omniasig

Canicula, inundațiile, seceta, viscolul și grindina nu sunt fenomene noi. Însă mult timp au fost privite ca excepții. Astăzi, ele fac parte tot mai des din realitatea noastră. Din evenimente izolate au devenit riscuri cu care învățăm să conviețuim.

Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace

Expoziția Noua climă. Suntem pregătiți? pornește de la un paradox simplu: știm mai multe despre vremea extremă decât oricând, însă aceste cunoștințe se transformă rareori în acțiuni concrete atunci când ne confruntăm cu un astfel de fenomen.

Prin experiențe interactive și simulări inspirate din situații reale, vizitatorii sunt provocați să descopere, în mod practic, cât de pregătiți sunt să facă față provocărilor generate de fenomenele extreme. Scopul? Să dezvolte o înțelegere reală, nu doar teoretică, a riscurilor actuale.

Scenografie Diana Nicolaie 

Coordonator Andreea Busuioc

Pavilionul expozițiilor temporare: Cristian Mungiu. Fjord, fotografii (18 sept. – 2 nov.)

Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace

„Pregătirea filmelor este pentru mine perioada cea mai fericită din tot procesul de fabricație. Atunci îmi este permis să colind locuri minunate și să intru în vorbă din senin cu tot felul de oameni cu pretenția că muncesc. Fotografiez mult în acele perioade, nu doar pentru filmul care va ajunge pe ecrane, ci și pentru cel mai minunat film, al vieții mele făcând filme. Reușesc prea puțin să vi-l povestesc cum se cuvine pe acela, însă încep deocamdată cu aceste fotografii făcute în perioada documentării noastre pentru Fjord. (Sunt însoțite toate de multe întâmplări și amintiri pe care sper să apuc să vi le povestesc într-o zi)”, descrie Cristian Mungiu expoziția. 

Pavilionul expozițiilor temporare: Arta de a trăi prânzul, în parteneriat cu Edenred (18 sept.- 18 oct. 2026)

Expoziția vorbește despre paradoxurile vieții moderne și despre felul în care un gest cotidian devine o expresie autentică a bucuriei de a trăi. Pornind de la o inițiativă a brandului Edenred, parcursul se transformă într-o platformă de reflecție culturală asupra unui moment sacrificat prea ușor: pauza de prânz.

Prin instalațiile realizate în două spații ce delimitează două viziuni (înainte și după prânz), vizitatorii sunt invitați într-un „Lunch Safari” – o expediție prin obiceiurile și contradicțiile românilor în raport cu timpul, munca și mâncarea.

Art Safari New Museum anunță expoziții de excepție în cel de-al doilea sezon din 2026: Brâncuși și muzele sale, Pop Art, Război și pace

Expoziția oferă un portret contemporan al vieții din România și o invitație de a privi prânzul nu ca pe o simplă masă, ci ca pe o stare de spirit și o ancoră esențială pentru starea noastră de bine.

Senografie Diana Nicolaie

Coordonator expoziție Andreea Busuioc

Partener Edenred

Tururi ghidate și experiențe pentru publicul larg

Expozițiile pot fi explorate și în cadrul tururilor ghidate dedicate studenților, seniorilor sau publicului larg. Odată cu noua ediție debutează și sezonul de evenimente speciale – Brunch at the Museum, The Art of Yoga, ateliere de artă – Art, Bubbles & Desserts, care îmbină arta cu momente de relaxare și experiențe memorabile. Mai multe detalii despre evenimente și bilete sunt disponibile pe artsafari.ro, la secțiunea Evenimente. 

Despre Art Safari New Museum

Art Safari New Museum se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan și este organizat de Centrul Cultural Art Society, fundație de utilitate publică, realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Art Safari New Museum este susținut de Banca Transilvania, Fundația Omniasig, Lidl, Voxility, Glo, Mastercard, Regina Maria, De’Longhi, Porsche, Catena, Brâncoveanu, Edenred, Policolor, Carpet and More, Lindab, Epson și alții. Organizator anual al Pavilionului de Artă București, ajuns la a 19-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale, precum și cu colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu și expoziții de artă contemporană. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale (cum ar fi metroul bucureștean). În cele 18 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii pe artsafari.ro.

Foto: Art Safari

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