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Philip Morris International și Maestrul Andrea Bocelli prezintă „Believe. Further”

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O nouă platformă de dialog între două voci unite de un parcurs comun către progres

Philip Morris International (PMI) și Maestrul Andrea Bocelli au lansat Believe. Further, o platformă multianuală creată cu scopul de a iniția o conversație mai amplă despre progres și schimbare pozitivă. Lansarea inițiativei a avut loc în 26 iunie, la Torre dell’Arsenale din Veneția, un spațiu în care patrimoniul se întâlnește cu evoluția, un cadru potrivit pentru două voci aflate pe traiectorii similare.

Ce faci atunci când lumea a decis deja cine ești? De la această întrebare pornește „Believe. Further”. Inițiativa se bazează pe două convingeri comune: progres și faptul că schimbarea este posibilă. Într-un moment în care știința și tehnologia oferă alternative mai bune, inițiativa aduce împreună două voci care, independent și în paralel, parcurg propriul proces de transformare și invită la deschiderea unui nou tip de dialog cu societatea.

Parcursul Maestrului Bocelli a fost definit de încredere. De la începuturile carierei până pe cele mai prestigioase scene ale lumii, acesta a urmat un drum marcat de hotărâre și de curajul de a depăși limitele pe care alții i le-au atribuit.

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Evoluția Philip Morris International urmează o logică similară, construită în jurul unei viziuni clare, a unor decizii timpurii, a unui angajament constant și a disciplinei de a livra schimbare în timp. Astăzi, această transformare este măsurabilă: produsele fără fum, destinate exclusiv adulților care altfel ar continua să fumeze, generează 43% din veniturile nete ale PMI și sunt disponibile pentru consumatori în peste 105 piețe la nivel global, conform datelor din primul trimestru al anului 2026.

Philip Morris International și Maestrul Andrea Bocelli prezintă „Believe. Further”

Ne-am asumat transformarea afacerii noastre, înlocuind țigările cu alternative mai bune la continuarea fumatului pentru că era lucrul corect de făcut și pentru că aveam capacitatea să o facem. Nu a existat un Plan B.”, a declarat Massimo Andolina, President Europe Region, Philip Morris International. „Lansăm astăzi acest parteneriat cu Andrea Bocelli la Veneția, orașul podurilor, pentru a crește nivelul de conștientizare asupra a ceea ce tehnologia și inovația pot face posibil și pentru a arăta că acest progres este deja o realitate.”

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Am crezut întotdeauna în importanța de a rămâne fidel propriilor valori și de a îmbrățișa fiecare etapă a parcursului, învățând din fiecare experiență.”, a declarat Maestrul Andrea Bocelli. „Trebuie să considerăm posibil chiar și ceea ce pare imposibil, atunci când contribuie la posibilitatea unei schimbări în bine și la progresul uman.”

Concepută pentru a implica audiențe culturale, instituționale și de business din întreaga Europă, „Believe. Further” va evolua în timp, extinzându-și aria de acțiune pe măsură ce conversația despre progres continuă. Inițiativa reflectă o viziune comună asupra viitorului și convingerea că progresul contează și reprezintă o direcție care merită urmată.

Philip Morris International: Un lider global în construirea unui viitor fără fum 

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din domeniul bunurilor de larg consum care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul fără să îl ardă și pliculețe cu nicotină. Produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în 105 piețe, iar cu începere din 31 decembrie 2025, PMI estimează că aproximativ 43 milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de companie; mulți dintre aceștia au renunțat la țigări sau și-au redus semnificativ consumul. Produsele fără fum au reprezentat aproximativ 43% din veniturile nete totale ajustate ale PMI în primul trimestru al anului 2026.

Din 2008, PMI a investit peste 16 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domenii preclinice, cum ar fi toxicologia sistemelor, în cercetarea clinică și comportamentală, cât și în studii ulterioare introducerii pe piață. 

În urma unei analize solide bazate pe dovezi științifice, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea produsului snus General și a pliculețelor cu nicotină ZYN de la Swedish Match și a unor versiuni ale dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, precum și a consumabilelor aferente, primele astfel de autorizații din categoriile respective. 

Versiuni ale dispozitivului IQOS și ale consumabilelor aferente, precum și ale produsului snus General au obținut pentru prima oară și autorizarea ca produse din tutun cu risc modificat din partea FDA. 

Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, PMI are ambiția ca, pe termen lung, să se extindă în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și își propune să îmbunătățească calitatea vieții prin furnizarea de soluții integrate pentru sănătate.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com

Despre Maestrul Andrea Bocelli

Maestrul Andrea Bocelli este unul dintre cei mai apreciați tenori din lume, recunoscut la nivel internațional pentru vocea sa distinctă, capacitatea de a acoperi mai multe stiluri muzicale și de a conecta publicul dincolo de culturi și generații.

Născut în Lajatico, Toscana, Andrea Bocelli este cunoscut pentru abilitatea sa de a crea punți între opera clasică și muzica ușoară. De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, a vândut peste 90 de milioane de discuri și a generat peste 16 miliarde de ascultări, fiind unul dintre cei mai ascultați artiști clasici din istorie.

A studiat dreptul la Universitatea din Pisa și a devenit avocat înainte de a-și urma vocația muzicală, formându-se sub îndrumarea marelui tenor Franco Corelli. Impactul său depășește scena artistică: a cântat la încoronarea Regelui Charles al III-lea, la aniversarea a 75 de ani a Constituției Italiei și pentru publicuri de pe cinci continente. De asemenea, a performat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano din 2026, consolidându-și încă o dată statutul în cultura globală.

În 2011, Andrea Bocelli și familia sa au fondat Fundația Andrea Bocelli, organizație care sprijină comunități afectate de sărăcie, boală și excluziune socială, reflectând convingerea că impactul real se măsoară în viețile schimbate. Această viziune – că arta implică responsabilitate, că frumusețea are un rol și că progresul se definește prin impact – îl transformă pe Maestrul Bocelli într-o voce autentică și relevantă pentru această inițiativă.

Articol susținut de Philip Morris România

Foto credit: Philip Morris România

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