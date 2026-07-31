Primark Iconic Value: Prețuri mai mici la sute dintre cele mai îndrăgite produse

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După deschiderea recentă a celui de-al șaselea magazin din România, în Shopping City Sibiu (Șelimbăr), Primark continuă să își consolideze prezența pe piața locală prin lansarea campaniei Iconic Value, care aduce prețuri reduse la sute dintre cele mai apreciate articole pentru femei, bărbați și copii.

De la pijamalele în stil boyfriend, devenite virale pe rețelele sociale, realizate din materiale foarte moi, disponibile în variante simple sau cu imprimeuri, cu pantaloni scurți sau lungi, și până la puloverele confortabile, denimul cu croieli relaxate și seturile ușor de asortat, campania Iconic Value reunește produsele preferate ale clienților, acum disponibile la prețuri și mai accesibile.

Preferatele clienților

Printre cele mai îndrăgite produse se numără seturile de pijamale de damă boyfriend cu diferite imprimeuri, precum și cele pentru copii, la doar 50 de lei, o alternativă vestimentară perfectă pentru serile petrecute acasă.

Printre piesele vedetă ale sezonului se numără și puloverele pentru femei, disponibile la prețuri între 44 și 90 de lei, precum și colanții plușați. Pentru bărbați, hanorace supradimensionate din bumbac și pantaloni de trening asortați și blugi cu croială lejeră.

Ținute de zi cu zi, la prețuri accesibile

Colecția include piese esențiale, ușor de combinat între ele, pentru un stil relaxat și în pas cu tendințele actuale. În colecția pentru femei se regăsesc tricouri din bumbac de la 17 lei, pantaloni de trening cu croială amplă și paltoane.

În colecția pentru bărbați se remarcă tricourile polo din tricot și bluzele tip rugby, cămășile în carouri din bumbac gros și paltoanele supradimensionate.

Pentru copii, colecția include tricouri imprimate din bumbac începând de la 12 lei și seturi de bluze și pantaloni din bumbac.

Prin noile prețuri și atenția acordată în permanență calității, croielilor și design-ului, Primark demonstrează că stilul și accesibilitatea pot merge mână în mână, fără compromisuri. În același timp, experiența de cumpărături din magazine a fost îmbunătățită printr-o semnalizare mai clară și o organizare mai intuitivă a produselor, astfel încât articolele din campania Iconic Value să fie mai ușor de descoperit.

Toate cele șase magazine Primark din România localizate în București – ParkLake Shopping Center și AFI Cotroceni, Timișoara – Iulius Town, Florești – VIVO! Cluj-Napoca, Craiova – ElectroPutere Mall și Șelimbăr – Shopping City Sibiu, își așteaptă clienții să se bucure de noile colecții și prețuri mai accesibile.

Foto: Primark

Urmărește-ne pe Google News