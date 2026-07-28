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Evaluarea psihiatrică nu este ceea ce crezi. Cinci mituri complet false

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Pentru multe persoane, ideea unei evaluări psihiatrice este însoțită de teamă, rușine sau numeroase prejudecăți. În realitate, o consultație la medicul psihiatru seamănă mai degrabă cu orice alt consult medical.

Specialistul discută cu pacientul, îi analizează simptomele și istoricul medical și stabilește pașii următori pentru diagnostic și tratament, dacă este cazul. Din păcate, miturile despre psihiatrie îi determină pe mulți să amâne vizita la medic, chiar și atunci când se confruntă cu anxietate, depresie, atacuri de panică, tulburări de somn sau alte probleme care le afectează viața de zi cu zi.

Iată câteva dintre cele mai răspândite concepții greșite despre evaluarea psihiatrică.

1. Dacă merg la psihiatru, înseamnă că „sunt nebun”

Acesta este probabil cel mai întâlnit mit. În realitate, medicii psihiatri consultă persoane cu o gamă foarte largă de afecțiuni, de la anxietate și depresie până la burnout, tulburări de somn, atacuri de panică sau dificultăți de adaptare. La fel cum mergem la medicul cardiolog atunci când avem probleme cu inima sau la dermatolog pentru afecțiuni ale pielii, consultul psihiatric reprezintă o modalitate normală de a avea grijă de sănătatea mintală.

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2. Evaluarea psihiatrică înseamnă doar completarea unor teste

De fapt, evaluarea psihiatrică este un proces mult mai complex decât pare. Medicul discută cu pacientul despre simptome, istoricul medical, tratamentele urmate, stilul de viață, eventualele afecțiuni din familie și impactul pe care problemele actuale îl au asupra vieții sale. În unele situații pot fi recomandate și chestionare sau evaluări psihologice, însă acestea reprezintă doar o parte a întregului proces de diagnostic. Persoanele care vor să afle cum decurge o consultație pot citi aici explicațiile complete despre etapele unei evaluări psihiatrice și ce presupune aceasta.

3. Medicul pune un diagnostic după câteva minute

Un alt mit este acela că psihiatrul stabilește instant un diagnostic definitiv. În realitate, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Unele tulburări pot necesita mai multe consultații pentru a fi evaluate corect, iar medicul poate recomanda investigații suplimentare sau monitorizarea evoluției simptomelor înainte de stabilirea unui diagnostic final. Scopul evaluării este înțelegerea cât mai exactă a situației pacientului, nu etichetarea acestuia.

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4. Dacă ajung la psihiatru, voi primi automat medicamente

Nu orice evaluare psihiatrică se finalizează cu o rețetă. În funcție de simptome și de severitatea acestora, medicul poate recomanda psihoterapie, schimbări ale stilului de viață, monitorizare periodică sau tratament medicamentos atunci când este necesar. De multe ori, tratamentul include o combinație între psihoterapie și medicație, iar decizia este luată împreună cu pacientul, în funcție de nevoile sale.

5. Evaluarea psihiatrică îmi va afecta viitorul

Multe persoane evită consultul de teamă că un diagnostic psihiatric le-ar putea afecta locul de muncă sau viața personală. Dar consultațiile medicale sunt confidențiale și sunt protejate de legislația privind datele medicale. Mai mult decât atât, identificarea și tratarea la timp a unei probleme de sănătate mintală pot contribui la îmbunătățirea calității vieții, a performanței profesionale și a relațiilor personale.

În cadrul primei consultații, medicul discută cu pacientul despre motivele prezentării, simptomele sale, istoricul medical, eventualele tratamente urmate și stilul de viață. Pot fi abordate și aspecte precum somnul, nivelul de stres, relațiile sociale, consumul de alcool sau alte substanțe și antecedentele familiale. În funcție de informațiile obținute, medicul stabilește dacă este nevoie de investigații suplimentare, de monitorizare, psihoterapie sau tratament medicamentos. Întregul proces are ca scop găsirea celei mai potrivite soluții terapeutice pentru fiecare pacient în parte. Potrivit unui studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), intervenția timpurie în cazul tulburărilor mintale contribuie la îmbunătățirea prognosticului și la reducerea impactului pe termen lung asupra vieții personale și profesionale. Problemele de sănătate mintală nu dispar de la sine, iar în multe cazuri, simptomele se pot accentua dacă nu sunt evaluate și tratate la timp.

Foto: Pexels

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