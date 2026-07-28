  MENIU  
Home > Advertorial > Merită alignerele invizibile la vârsta adultă? Ce spun specialiștii Dental Science, clinica stomatologică din sectorul 6, București, despre tratamentul Spark

Merită alignerele invizibile la vârsta adultă? Ce spun specialiștii Dental Science, clinica stomatologică din sectorul 6, București, despre tratamentul Spark

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 28.07.2026, 12:57
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mulți adulți trăiesc cu convingerea că momentul pentru un aparat dentar a trecut odată cu adolescența. Fie au purtat unul în copilărie și dinții s-au mișcat între timp, fie nu au ajuns niciodată la ortodont, iar acum, la 30, 40 sau 50 de ani, li se pare târziu sau nepotrivit să apară la birou cu bracketi metalici pe dinți. Între timp, înghesuirile se accentuează, igiena devine tot mai dificilă în zonele cu probleme de aliniere, iar zâmbetul din fotografii rămâne subiect de complexe. Pot aparea primele semne de boala parodontala sau disfunctii articulare.

Alignerele invizibile au schimbat această ecuație. Tratamentul ortodontic la vârsta adultă a devenit nu doar posibil, ci din ce în ce mai frecvent, tocmai pentru că soluția modernă nu mai presupune metalul vizibil care îi ținea pe adulți departe de cabinetul ortodontului. Rămâne însă întrebarea legitimă pe care o pun toți pacienții la prima consultație: merită, la vârsta mea, un tratament de luni sau ani de zile?

Am structurat răspunsul cu ajutorul specialiștilor unei clinici bucureștene care lucrează zilnic cu adulți aflați exact în această dilemă.

De ce tot mai mulți adulți ajung la ortodont?

Motivul estetic este cel vizibil, dar rareori singurul. Dinții înghesuiți sunt greu de curățat corect, iar în timp asta se traduce în carii în zonele de contact și în probleme gingivale si osoase.  Mușcătura incorectă suprasolicită anumiți dinți, care se uzează prematur, osul devine afectat și se pot crea disfunctii în articulația temporo-mandibulară. Iar dinții migrați după extracții vechi complică orice plan protetic viitor: un implant sau o coroană au nevoie de spațiu corect și de dinti vecini aliniați.

Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Recomandarea zilei

Ortodonția la vârsta adultă este, din această perspectivă, o investiție în sănătate cu bonus estetic , nu invers. Dinții se pot mișca la orice vârstă, pentru că mecanismul biologic al deplasării dentare funcționează toată viața; condiția reală este ca suportul parodontal, osul, ligamentele si gingia care susțin dinții, să fie satisfăcător, ceea ce se verifică la evaluarea inițială.

Cum funcționează alignerele Spark?

Alignerele sunt gutiere transparente, realizate individual pe forma danturii fiecărui pacient, care se poartă 22 de ore pe zi și se schimbă în seturi succesive. Fiecare set continuă mișcarea alignerelor precedente, deplasând dinții gradual către poziția planificată digital la începutul tratamentului.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Recomandarea zilei

La Dental Science, clinica din sectorul 6 al Bucureștiului cu focus principal pe ortodonția cu alignere, tratamentul folosește sistemul Spark, iar amprenta clasică este înlocuită de scanarea digitală cu scannerul oral MEDIT: fără material de amprentă, doar câteva minute de scanare, cu modelul 3D al danturii generat pe loc.

Pe baza acestui model, medicul ortodont planifică digital întreaga secvență de mișcări și numărul de alignere necesare. Un caz folosește minimum 10 alignere, iar seturile se schimbă la 8-10 săptămâni, în ritmul controalelor. Pacientul își vede simularea finală înainte de a începe: știe de la start cum va arăta rezultatul și câte etape are drumul până acolo.

Ce se poate trata cu alignere la vârsta adultă?

Dr. Alina Gheorghiu, medic specialist ortodonție și ortopedie dento-facială și fondatorul clinicii, punctează una dintre ideile primite greșit de catre pacienti: aceea că alignerele ar fi doar pentru cazurile simple. Aproape toate anomaliile dentare se pot trata astăzi cu alignere, de la înghesuiri și spațieri între dinți până la probleme de mușcătură, iar diferența față de acum un deceniu o fac atât evoluția materialelor, cât și experiența medicilor în planificarea digitală a cazurilor complexe.

Ce diferă, în funcție de complexitate, este durata. Un caz ușor se poate rezolva în câteva luni, în timp ce cazurile complexe au nevoie de 2-2,5 ani de tratament. La fel de important ca tehnica este diagnosticul: evaluarea corectă a suportului parodontal, a mușcăturii și a obiectivelor pacientului decide planul, iar aici experiența ortodontului nu poate fi înlocuită de niciun software.

Pentru adulții cu probleme parodontale preexistente, frecvente după 40 de ani, tratamentul se coordonează cu parodontologul: întâi se stabilizează țesuturile de sustinere, apoi se mișcă dinții. Este unul dintre avantajele practice ale unei echipe interdisciplinare care lucrează în aceeași clinică, fără redirecționări între cabinete.

Cum arată tratamentul în viața de zi cu zi?

Partea care convinge adulții activi este discreția combinată cu controlul. Alignerele se scot la masă și la periaj, deci nu impun restricții alimentare și nu complică igiena, iar în rest se poartă inclusiv la birou, la întâlniri și în fotografii, unde trec neobservate de cei mai mulți interlocutori.

Senzația de la fiecare set nou este de tensiune pe dinții care se mișcă, nu de durere, și se estompează în câteva zile. Primele zile aduc și senzația firească de corp străin, la care pacienții se adaptează rapid. Vizitele de control sunt mai rare decât la aparatele fixe, ceea ce contează pentru cine are agenda plină, iar riscul de urgențe de tip bracket dezlipit dispare complet.

Disciplina rămâne condiția esențială: cele 22 de ore de purtare zilnică nu sunt negociabile, pentru că alignerele scoase din gură nu mișcă dinții. Este, de altfel, principalul criteriu după care medicul evaluează la consultație dacă acest tip de tratament se potrivește stilului de viață al pacientului.

Ce se întâmplă după ce dinții s-au aliniat?

Finalul tratamentului activ nu înseamnă finalul poveștii, iar adulții trebuie să știe asta de la început. Pozitia dintilor si a maxilarelor este stabilita de genetica: fără contenție, tendința lor naturală este să migreze înapoi spre pozițiile inițiale, indiferent de vârsta pacientului. De aceea, după ultimul set de alignere urmează etapa de contenție, cu gutiere de purtat noaptea sau cu retainer fix aplicat discret pe fața interioară a dinților.

Contenția nu este o corvoadă, ci polița de asigurare a întregii investiții: câteva ore de purtare nocturnă protejează un rezultat obținut în luni sau ani de tratament. Mulți pacienți adulți care ajung astăzi la ortodont sunt exact cei care au sărit peste această etapă în adolescență, iar a doua oară nu mai repetă greșeala.

Candidatul ideal pentru alignere la vârsta adultă?

Profilurile care se regăsesc cel mai des în cabinetul de ortodonție pentru adulți sunt urmatoarele: 

  • Adultul care a purtat aparat în adolescență și ale cărui rezultate s-au pierdut în timp, pentru că dinții au migrat după renunțarea la contenție. Recidiva ortodontică este frecventă și se tratează de regulă mai repede decât un caz pornit de la zero.
  • Profesionistul cu expunere publică, pentru care bracketii metalici sunt incompatibili cu activitatea de zi cu zi și care amâna tratamentul exact din acest motiv.
  • Pacientul aflat înaintea unui tratament protetic sau cu  implanturi, căruia medicul i-a explicat că dinții migrați trebuie mai întâi realiniați pentru ca lucrarea finală să fie corectă și durabilă.
  • Părintele care ajunge la ortodont cu copilul și descoperă că propriile probleme de aliniere dentara, ignorate de decenii, au aceeași soluție discretă.

Întrebări frecvente despre tratamentul Spark?

Cât durează tratamentul? De la câteva luni pentru cazurile simple până la 2-2,5 ani pentru cele complexe. Durata exactă rezultă din planificarea digitală făcută la începutul tratamentului.

Doare? Senzația tipică este de tensiune la schimbarea seturilor, nu de durere, și cedează în câteva zile.

Se vede că port alignere? De aproape, un ochi atent le poate observa. În conversații obișnuite, la birou sau în fotografii trec de regulă neobservate.

Cât costă? Dr. Gheorghiu recomandă evaluarea înainte de orice discuție de preț, pentru că numărul de alignere depinde de caz. Ca reper, la data publicării, clinica afișează pentru Spark Advanced la ambele arcade o ofertă de 3.800 EUR, față de prețul obișnuit de 4.500 EUR.

Primul pas: o scanare și un plan clar

Întrebarea „merită la vârsta mea?” primește un răspuns onest doar după o evaluare: scanarea digitală, analiza mușcăturii și a suportului parodontal și simularea rezultatului final arată exact ce ar presupune tratamentul în cazul concret. Adulții din București care vor să afle unde se situează pot programa o consultație de ortodonție la Dental Science, în sectorul 6, zona Lujerului, unde primesc planul de tratament etapizat, cu durata și costurile aferente cazului lor. Zâmbetul frumos si sanatos nu are termen de valabilitate, iar  vârsta adultă vine cu un avantaj în plus: pacientul care și l-a dorit cu adevărat are grijă de el.

Nume: Dental Science

Adresa: Bd. Iuliu Maniu 74-76, Bl. 5, Sc. A, Ap. 2, Sector 6, București

Telefon: 0744 490 624

Sursa foto: dentalscience.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lou Koller, solistul și cofondatorul legendarei trupe "Sick of It All", a murit la 59 de ani
Lou Koller, solistul și cofondatorul legendarei trupe "Sick of It All", a murit la 59 de ani
Gigi Becali vrea să se călugărească. Latifundiarul așteaptă acordul soției: „Spre finalul vieţii, dacă vrei să primeşti tot, trebuie să dai tot”
Gigi Becali vrea să se călugărească. Latifundiarul așteaptă acordul soției: „Spre finalul vieţii, dacă vrei să primeşti tot, trebuie să dai tot”
Proiecte speciale
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Elle
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Cum a ajuns Dima Trofim la spital, în timp ce era în vacanță în Bulgaria. Cât l-a costat o perfuzie
Cum a ajuns Dima Trofim la spital, în timp ce era în vacanță în Bulgaria. Cât l-a costat o perfuzie
Minodora a jurat că nu mai calcă la mare în România. Vedeta a fost filmată pe ascuns și ironizată: „Cu fundul în sus” 
Minodora a jurat că nu mai calcă la mare în România. Vedeta a fost filmată pe ascuns și ironizată: „Cu fundul în sus” 
Anamaria Prodan, apariție rară în costum de la baie, la 53 de ani: „O femeie care se îngrijește”
Anamaria Prodan, apariție rară în costum de la baie, la 53 de ani: „O femeie care se îngrijește”
Mr. Pink, dat afară din una din clădirile închiriate în Beverly Hills. Ce se întâmplă cu averea partenerului Monicăi Gabor
Mr. Pink, dat afară din una din clădirile închiriate în Beverly Hills. Ce se întâmplă cu averea partenerului Monicăi Gabor
Observator News
Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat
Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat
Libertatea pentru Femei
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
BREAKING! Ce pierdere uriașă! A murit marele nostru actor român, iar primele reacții au apărut din primele minute de la anunțul morții: „Lumina rampei rămâne aprinsă pentru el...” Ce s-a aflat până în acest moment
BREAKING! Ce pierdere uriașă! A murit marele nostru actor român, iar primele reacții au apărut din primele minute de la anunțul morții: „Lumina rampei rămâne aprinsă pentru el...” Ce s-a aflat până în acest moment
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Testul de câteva secunde care poate arăta că organismul îmbătrânește mai repede decât vârsta din buletin
Testul de câteva secunde care poate arăta că organismul îmbătrânește mai repede decât vârsta din buletin
„Apocalipsa AI” nu mai pare SF. Cum ar putea un singur agent scăpat de sub control să paralizeze o țară întreagă într-o singură zi
„Apocalipsa AI” nu mai pare SF. Cum ar putea un singur agent scăpat de sub control să paralizeze o țară întreagă într-o singură zi
Medic: Dacă te trezești frecvent între orele 2:00 și 4:00, nu ignora acest simptom!
Medic: Dacă te trezești frecvent între orele 2:00 și 4:00, nu ignora acest simptom!
„Pregătiți-vă!” România ar urma să intre în stare de urgență în următoarele 10 zile, susțin tot mai multe voci din online. Ce arată, de fapt, informațiile oficiale
„Pregătiți-vă!” România ar urma să intre în stare de urgență în următoarele 10 zile, susțin tot mai multe voci din online. Ce arată, de fapt, informațiile oficiale
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Prima imagine cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, după divorț! Campionul la dans a apărut alături de Claudia Dumitru într-o vacanță de vis, iar fotomodelul a publicat fotografia care a stârnit reacții
Prima imagine cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, după divorț! Campionul la dans a apărut alături de Claudia Dumitru într-o vacanță de vis, iar fotomodelul a publicat fotografia care a stârnit reacții
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
Viața la Urgențe în zi de grevă: „Trebuie să înțeleagă oamenii că nu-i pedepsim pe ei.”
Viața la Urgențe în zi de grevă: „Trebuie să înțeleagă oamenii că nu-i pedepsim pe ei.”
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura propunere din partea companiei după incident a fost de a-i reprograma zborul
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura propunere din partea companiei după incident a fost de a-i reprograma zborul
Chef Ștefan Popescu dezvăluie rețeta sorbetului de pepene. Desertul răcoritor care se prepară în doar câteva minute
Chef Ștefan Popescu dezvăluie rețeta sorbetului de pepene. Desertul răcoritor care se prepară în doar câteva minute
A fost să culeagă ciuperci, dar a găsit cadavrele îngropate de o bandă de mafioți ucraineni, în Slovacia
A fost să culeagă ciuperci, dar a găsit cadavrele îngropate de o bandă de mafioți ucraineni, în Slovacia
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton