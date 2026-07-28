Merită alignerele invizibile la vârsta adultă? Ce spun specialiștii Dental Science, clinica stomatologică din sectorul 6, București, despre tratamentul Spark

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mulți adulți trăiesc cu convingerea că momentul pentru un aparat dentar a trecut odată cu adolescența. Fie au purtat unul în copilărie și dinții s-au mișcat între timp, fie nu au ajuns niciodată la ortodont, iar acum, la 30, 40 sau 50 de ani, li se pare târziu sau nepotrivit să apară la birou cu bracketi metalici pe dinți. Între timp, înghesuirile se accentuează, igiena devine tot mai dificilă în zonele cu probleme de aliniere, iar zâmbetul din fotografii rămâne subiect de complexe. Pot aparea primele semne de boala parodontala sau disfunctii articulare.

Alignerele invizibile au schimbat această ecuație. Tratamentul ortodontic la vârsta adultă a devenit nu doar posibil, ci din ce în ce mai frecvent, tocmai pentru că soluția modernă nu mai presupune metalul vizibil care îi ținea pe adulți departe de cabinetul ortodontului. Rămâne însă întrebarea legitimă pe care o pun toți pacienții la prima consultație: merită, la vârsta mea, un tratament de luni sau ani de zile?

Am structurat răspunsul cu ajutorul specialiștilor unei clinici bucureștene care lucrează zilnic cu adulți aflați exact în această dilemă.

De ce tot mai mulți adulți ajung la ortodont?

Motivul estetic este cel vizibil, dar rareori singurul. Dinții înghesuiți sunt greu de curățat corect, iar în timp asta se traduce în carii în zonele de contact și în probleme gingivale si osoase. Mușcătura incorectă suprasolicită anumiți dinți, care se uzează prematur, osul devine afectat și se pot crea disfunctii în articulația temporo-mandibulară. Iar dinții migrați după extracții vechi complică orice plan protetic viitor: un implant sau o coroană au nevoie de spațiu corect și de dinti vecini aliniați.

Ortodonția la vârsta adultă este, din această perspectivă, o investiție în sănătate cu bonus estetic , nu invers. Dinții se pot mișca la orice vârstă, pentru că mecanismul biologic al deplasării dentare funcționează toată viața; condiția reală este ca suportul parodontal, osul, ligamentele si gingia care susțin dinții, să fie satisfăcător, ceea ce se verifică la evaluarea inițială.

Cum funcționează alignerele Spark?

Alignerele sunt gutiere transparente, realizate individual pe forma danturii fiecărui pacient, care se poartă 22 de ore pe zi și se schimbă în seturi succesive. Fiecare set continuă mișcarea alignerelor precedente, deplasând dinții gradual către poziția planificată digital la începutul tratamentului.

La Dental Science, clinica din sectorul 6 al Bucureștiului cu focus principal pe ortodonția cu alignere, tratamentul folosește sistemul Spark, iar amprenta clasică este înlocuită de scanarea digitală cu scannerul oral MEDIT: fără material de amprentă, doar câteva minute de scanare, cu modelul 3D al danturii generat pe loc.

Pe baza acestui model, medicul ortodont planifică digital întreaga secvență de mișcări și numărul de alignere necesare. Un caz folosește minimum 10 alignere, iar seturile se schimbă la 8-10 săptămâni, în ritmul controalelor. Pacientul își vede simularea finală înainte de a începe: știe de la start cum va arăta rezultatul și câte etape are drumul până acolo.

Ce se poate trata cu alignere la vârsta adultă?

Dr. Alina Gheorghiu, medic specialist ortodonție și ortopedie dento-facială și fondatorul clinicii, punctează una dintre ideile primite greșit de catre pacienti: aceea că alignerele ar fi doar pentru cazurile simple. Aproape toate anomaliile dentare se pot trata astăzi cu alignere, de la înghesuiri și spațieri între dinți până la probleme de mușcătură, iar diferența față de acum un deceniu o fac atât evoluția materialelor, cât și experiența medicilor în planificarea digitală a cazurilor complexe.

Ce diferă, în funcție de complexitate, este durata. Un caz ușor se poate rezolva în câteva luni, în timp ce cazurile complexe au nevoie de 2-2,5 ani de tratament. La fel de important ca tehnica este diagnosticul: evaluarea corectă a suportului parodontal, a mușcăturii și a obiectivelor pacientului decide planul, iar aici experiența ortodontului nu poate fi înlocuită de niciun software.

Pentru adulții cu probleme parodontale preexistente, frecvente după 40 de ani, tratamentul se coordonează cu parodontologul: întâi se stabilizează țesuturile de sustinere, apoi se mișcă dinții. Este unul dintre avantajele practice ale unei echipe interdisciplinare care lucrează în aceeași clinică, fără redirecționări între cabinete.

Cum arată tratamentul în viața de zi cu zi?

Partea care convinge adulții activi este discreția combinată cu controlul. Alignerele se scot la masă și la periaj, deci nu impun restricții alimentare și nu complică igiena, iar în rest se poartă inclusiv la birou, la întâlniri și în fotografii, unde trec neobservate de cei mai mulți interlocutori.

Senzația de la fiecare set nou este de tensiune pe dinții care se mișcă, nu de durere, și se estompează în câteva zile. Primele zile aduc și senzația firească de corp străin, la care pacienții se adaptează rapid. Vizitele de control sunt mai rare decât la aparatele fixe, ceea ce contează pentru cine are agenda plină, iar riscul de urgențe de tip bracket dezlipit dispare complet.

Disciplina rămâne condiția esențială: cele 22 de ore de purtare zilnică nu sunt negociabile, pentru că alignerele scoase din gură nu mișcă dinții. Este, de altfel, principalul criteriu după care medicul evaluează la consultație dacă acest tip de tratament se potrivește stilului de viață al pacientului.

Ce se întâmplă după ce dinții s-au aliniat?

Finalul tratamentului activ nu înseamnă finalul poveștii, iar adulții trebuie să știe asta de la început. Pozitia dintilor si a maxilarelor este stabilita de genetica: fără contenție, tendința lor naturală este să migreze înapoi spre pozițiile inițiale, indiferent de vârsta pacientului. De aceea, după ultimul set de alignere urmează etapa de contenție, cu gutiere de purtat noaptea sau cu retainer fix aplicat discret pe fața interioară a dinților.

Contenția nu este o corvoadă, ci polița de asigurare a întregii investiții: câteva ore de purtare nocturnă protejează un rezultat obținut în luni sau ani de tratament. Mulți pacienți adulți care ajung astăzi la ortodont sunt exact cei care au sărit peste această etapă în adolescență, iar a doua oară nu mai repetă greșeala.

Candidatul ideal pentru alignere la vârsta adultă?

Profilurile care se regăsesc cel mai des în cabinetul de ortodonție pentru adulți sunt urmatoarele:

Adultul care a purtat aparat în adolescență și ale cărui rezultate s-au pierdut în timp, pentru că dinții au migrat după renunțarea la contenție. Recidiva ortodontică este frecventă și se tratează de regulă mai repede decât un caz pornit de la zero.

Profesionistul cu expunere publică, pentru care bracketii metalici sunt incompatibili cu activitatea de zi cu zi și care amâna tratamentul exact din acest motiv.

Pacientul aflat înaintea unui tratament protetic sau cu implanturi, căruia medicul i-a explicat că dinții migrați trebuie mai întâi realiniați pentru ca lucrarea finală să fie corectă și durabilă.

Părintele care ajunge la ortodont cu copilul și descoperă că propriile probleme de aliniere dentara, ignorate de decenii, au aceeași soluție discretă.

Întrebări frecvente despre tratamentul Spark?

Cât durează tratamentul? De la câteva luni pentru cazurile simple până la 2-2,5 ani pentru cele complexe. Durata exactă rezultă din planificarea digitală făcută la începutul tratamentului.

Doare? Senzația tipică este de tensiune la schimbarea seturilor, nu de durere, și cedează în câteva zile.

Se vede că port alignere? De aproape, un ochi atent le poate observa. În conversații obișnuite, la birou sau în fotografii trec de regulă neobservate.

Cât costă? Dr. Gheorghiu recomandă evaluarea înainte de orice discuție de preț, pentru că numărul de alignere depinde de caz. Ca reper, la data publicării, clinica afișează pentru Spark Advanced la ambele arcade o ofertă de 3.800 EUR, față de prețul obișnuit de 4.500 EUR.

Primul pas: o scanare și un plan clar

Întrebarea „merită la vârsta mea?” primește un răspuns onest doar după o evaluare: scanarea digitală, analiza mușcăturii și a suportului parodontal și simularea rezultatului final arată exact ce ar presupune tratamentul în cazul concret. Adulții din București care vor să afle unde se situează pot programa o consultație de ortodonție la Dental Science, în sectorul 6, zona Lujerului, unde primesc planul de tratament etapizat, cu durata și costurile aferente cazului lor. Zâmbetul frumos si sanatos nu are termen de valabilitate, iar vârsta adultă vine cu un avantaj în plus: pacientul care și l-a dorit cu adevărat are grijă de el.

Nume: Dental Science

Adresa: Bd. Iuliu Maniu 74-76, Bl. 5, Sc. A, Ap. 2, Sector 6, București

Telefon: 0744 490 624

Sursa foto: dentalscience.ro

Urmărește-ne pe Google News