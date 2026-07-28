Lou Koller, solistul și cofondatorul legendarei trupe „Sick of It All”, a murit la 59 de ani

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Lou Koller, solistul și cofondatorul legendarei trupe de hardcore din New York, “Sick of It All”, a încetat din viață la vârsta de 59 de ani, după o luptă crâncenă cu cancerul.

Vestea tragică a fost confirmată de colegii săi de trupă, lăsând o comunitate muzicală globală în doliu profund.

O pierdere uriașă pentru scena hardcore mondială

Trecerea în neființă a muzicianului vine într-un moment simbolic, anul acesta marcând patru decenii de la înființarea formației. Absența sa de pe scenă lasă un gol imens în inimile fanilor și ale celor care i-au fost aproape de-a lungul celor 12 albume de studio și a numeroaselor turnee internaționale.

Membrii trupei au transmis un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare, aducând un ultim omagiu celui care a definit energia Sick of It All pe parcursul întregii sale cariere.

„Nivelul de pierdere pe care îl simțim în acest moment este copleșitor. Am pierdut un prieten iubit și un solist emblematic. Lou avea puterea de a ridica moralul tuturor la concertele noastre cu un zâmbet și un comentariu sarcastic și cucerea oamenii oriunde cântam, din orice cultură și din fiecare colț al lumii.”

O luptă lungă și chinuitoare cu boala

Artistul a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate încă din vara anului 2024, când a fost diagnosticat cu cancer esofagian extins la nivelul stomacului. Diagnosticul a forțat trupa să își anuleze turneul european programat în acea perioadă pentru a-i permite lui Koller să se dedice complet tratamentului.

După luni chinuitoare de chimioterapie și îngrijiri medicale intensive, în primăvara anului 2025 părea că boala intrase în remisie. Din păcate, miracolul a fost scurt, iar afecțiunea a recidivat la scurt timp după aceea, starea sa de sănătate deteriorându-se rapid.

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Amprenta de neșters a unui pionier din Queens

Născut și crescut în cartierul Queens din New York, Lou Koller a pus bazele trupei Sick of It All în 1986, alături de fratele său mai mic și de bateristul Armand Majidi. Prin stilul lor inconfundabil, energia debordantă și devotamentul față de public, cei de la Sick of It All au devenit un pilon fundamental al scenei hardcore newyorkeze și un punct de referință la nivel global.

Ieșit definitiv de pe scena pe care a iubit-o atât de mult, solistul lasă în urmă o moștenire muzicală grea și amintirea unui om care a marcat generații întregi de ascultători.

„Lupta lui s-a încheiat acum și se poate odihni în sfârșit. Să sperăm că, într-un fel, încă mai poate vedea și simți amprenta frumoasă și pozitivă pe care a lăsat-o asupra lumii.”

Foto – Profimedia

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