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Descoperă setul de inel și cercei din aur alb 18k cu topaz Blue, London Blue și diamante naturale: Colecția DeRuvo de la Sabrini

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.  Actualizat 28.07.2026, 16:12
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Sabrini Exclusive Diamonds prezintă un set de inel și cercei din colecția DeRuvo Diamonds and Precious Stones, insotit de certificare GIL, gândit pentru cele care iubesc albastrul intens și profund al oceanului: piese din aur alb 18k, cu topaz Blue, topaz London Blue și diamante naturale montate pavé.

Ce este colecția DeRuvo

DeRuvo Diamonds and Precious Stones reunește diamante naturale, safire, rubine, smaralde, topaz, tanzanit, aquamarin, tsavorit, ametist, peridot, turmalină și citrin, toate naturale, în monturi din aur 18k, realizate cu atenție și dedicație de echipa de bijutieri Sabrini.

Colecția acoperă o gamă variată de bijuterii: inele, cercei, brățări, coliere și pandantive, toate realizate din aur de 18k și concepute pentru a pune în valoare frumusețea naturală a fiecărei pietre prețioase. Fiecare piesă îmbină designul rafinat cu calitatea materialelor, pentru bijuterii care marchează atât momentele de zi cu zi, cât și ocaziile speciale.

Inelul cu topaz Blue, London Blue și diamante

Piesa centrală a setului este un inel din aur alb 18k, cu un design care combină două nuanțe de topaz natural: trei pietre Blue Topaz tăiate Trillion, cu un carataj total de aproape 1,5 carate, alături de două pietre London Blue Topaz, tot în tăietură Trillion, însumând aproape un carat. Contrastul dintre cele două nuanțe de albastru creează o profunzime vizuală rar întâlnită.

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Restul monturii e conturat de 78 de diamante naturale Round Brilliant, cu claritate între VVS-VS și culoare F-G, tăiate, lustruite și simetrizate la nivel Excellent. Piesa este certificată internațional de Gemological International Laboratories (GIL) din Canada.

     > Descoperă Inelul din aur alb 18k cu topaz Blue, London Blue și diamante

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Cerceii asortați cu topaz Blue, London Blue și diamante

Cerceii din același set completează inelul cu o combinație identică de pietre: patru topaz Blue Trillion și două topaz London Blue Trillion, montate în aur alb 18k și conturate de 116 diamante naturale Round Brilliant, la același standard de claritate VVS-VS și culoare F-G, cu tăietură, polish, simetrie Excellent. La fel ca inelul, și cerceii vin cu certificarea internațională GIL, pentru aceeași garanție de autenticitate.

    > Descoperă Cerceii din aur alb 18k cu topaz Blue, London Blue și diamante

De ce funcționează ca set

Mai mult decât două bijuterii asortate, inelul și cerceii formează un ansamblu în care fiecare piesă amplifică frumusețea celeilalte. Nuanțele profunde de albastru, inspirate de culoarea oceanului, sunt evidențiate de diamantele naturale, iar rezultatul este un look sofisticat, potrivit atât pentru aparițiile de zi, cât și pentru ocaziile speciale.

De ce topazul albastru

Topazul e asociat de secole cu claritatea, calmul și profunzimea — calități pe care nuanțele sale de albastru le exprimă vizual perfect. Blue Topaz, cu tonul său limpede și luminos, aduce prospețime, în timp ce London Blue Topaz, mai închis și mai intens, aproape cu reflexii de cerneală, adaugă greutate și caracter. Combinația celor două creează o profunzime cromatică rar întâlnită într-o singură piesă, evocând straturile de albastru ale mării, de la suprafață până în adânc.

Cu o duritate de 8 pe scala Mohs, topazul e o piatră rezistentă, potrivită pentru purtare frecventă. În plus, clienții Sabrini beneficiază de servicii profesionale de curățare și verificare gratuită în rețeaua națională de magazine prin Sabrini Club.

Personalizare completă

Unul dintre avantajele distinctive ale colecției DeRuvo este posibilitatea de personalizare completă. Clientul alege tipul de piatră prețioasă, forma și dimensiunea, metalul monturii din aur și designul general al piesei, de la clasic la contemporan sau vintage.

Procesul e simplu și transparent: consultare gratuită în showroom sau online, prezentarea designului și estimarea prețului, aprobare și realizare, livrare cu certificat de autenticitate. Toate piesele sunt create de maestri bijutieri, experți gemologi și montatori cu experiență din atelierele Sabrini.

Calitate garantată — naturale fără excepție

Toate pietrele prețioase din colecția DeRuvo sunt exclusiv naturale. Calitatea fiecărei pietre este garantată prin expertiza internă a echipei gemologice Sabrini. Pentru pietrele de raritate deosebită, bijuteria este însoțită și de certificat de autenticitate emis de laboratoare internaționale de prestigiu.

Colecția DeRuvo vine cu garanție 2 ani, certificat de autenticitate inclus, retur și schimb până la 60 de zile, livrare gratuită și sigură în România și consultanță expertă în showroom sau online.

Despre Sabrini Exclusive Diamonds

Fondat în 2003, Sabrini Exclusive Diamonds este brandul românesc de referință în bijuteria fină cu diamante naturale, cu o rețea de 30 de magazine fizice în toată România. Producător român, specializat în verighete, inele de logodnă și bijuterie fină din aur 14k, 18k și platină, Sabrini combină meșteșugul tradițional cu standardele internaționale ale pietrelor prețioase certificate.

Contact


Telefon și WhatsApp: 0790 999 900
Email: [email protected]
Colecția DeRuvo: sabrini.ro/pietre-pretioase

Sursa foto: sabrini.ro

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