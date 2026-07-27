  MENIU  
Home > Advertorial > Acolo unde știința întâlnește grija pentru oameni: soluții terapeutice personalizate și servicii farmaceutice de excelență

Acolo unde știința întâlnește grija pentru oameni: soluții terapeutice personalizate și servicii farmaceutice de excelență

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Într-o lume în care medicina evoluează cu o viteză impresionantă, iar tehnologia schimbă constant modul în care privim sănătatea, un adevăr rămâne neschimbat: fiecare pacient este unic. Dincolo de protocoale, algoritmi și formule standardizate, există oameni cu povești unice, nevoi diferite și organisme care răspund în mod diferit la tratament. Tocmai de aceea, accesul la soluții terapeutice personalizate reprezintă o necesitate.

Adevăratul progres în medicină înseamnă capacitatea de a privi fiecare pacient ca pe un univers, nu ca pe un diagnostic. Îngrijirea personalizată este locul în care rigoarea științifică întâlnește empatia, iar actul medical își recapătă una dintre cele mai importante valori: grija autentică pentru om.

Soluții create pentru oameni

Fiecare organism are propriul ritm, propriile sensibilități și propriile nevoi. De aceea, în numeroase afecțiuni, tratamentele disponibile în formule industriale nu răspund întotdeauna în totalitate cerințelor fiecărui pacient.

Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Lovitură dură pentru George Simion, liderul AUR! Ce anunț oficial a făcut Palatul Cotroceni
Recomandarea zilei

Aici intervine valoarea preparatelor magistrale, soluții farmaceutice create cu precizie, şi atenție de Crisia Farm. Prin prepararea acestora, farmacistul poate adapta dozele, elimina excipienții sau alergenii nedoriți și combina substanțele active exact în concentrațiile recomandate de medicul specialist.

Fiecare preparat magistral înseamnă atenție la detalii, responsabilitate și dorința de a oferi fiecărui pacient tratamentul potrivit pentru propriul său organism.

Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Traian Băsescu a spus clar ce urmează, după doborârea dronelor din spațiul aerian al României: „Lupta cu drone nu se duce 1-1”. Fostul președinte a transmis un avertisment serios
Recomandarea zilei

„Sănătatea începe cu pacientul și cu povestea lui. Un tratament cu adevărat eficient nu depinde doar de o prescripție standard, ci de comunicare, încredere și individualizarea formulei farmaceutice. Fiecare soluție preparată într-o farmacie cu receptură înseamnă o șansă în plus la vindecare și o dovadă de respect pentru unicitatea fiecărui pacient”, a declarat farmacistul Cosmina Bengescu, fondator Farmacia Crisia.

Acolo unde știința întâlnește grija pentru oameni: soluții terapeutice personalizate și servicii farmaceutice de excelență

Scopul farmaciei cu receptură

În spatele fiecărui preparat magistral preparate in farmacia Crisia stau competență, responsabilitate și un mediu în care fiecare detaliu este atent controlat. Din acest motiv, existența unei recepturi moderne într-o farmacie reprezintă o garanție suplimentară pentru pacient și pentru succesul terapeutic.

Farmacia Crisia a construit această promisiune în jurul unui principiu simplu: sănătatea se obține prin colaborare. Îmbinând tradiția preparatelor magistrale cu tehnologia de ultimă generație, farmacia a devenit un reper al excelenței, oferind pacienților tratamente adaptate și sigure.

Sub viziunea antreprenorială a doamnei farmacist Cosmina Bengescu, Farmacia Crisia s-a dezvoltat ca un spațiu în care medicul, farmacistul și pacientul lucrează împreună pentru același obiectiv: vindecarea.

„Un vizionar nu este definit doar de idei, ci și de capacitatea de a construi punți. Mi-am dorit ca Farmacia Crisia să fie o punte dedicată binelui pacientului, unde medicii și farmaciștii colaborează strâns pentru a oferi îngrijire la cele mai înalte standarde”, a adăugat farmacistul Cosmina Bengescu.

Acolo unde știința întâlnește grija pentru oameni: soluții terapeutice personalizate și servicii farmaceutice de excelență

Când profesionalismul întâlnește empatia

La Crisia Farm există oameni care aleg, zi de zi, să transforme profesia de farmacist într-o misiune. Motivația lor nu se măsoară doar în rețete preparate sau în proceduri respectate, ci în zâmbetele celor care își recapătă încrederea, confortul și speranța. Inovația și tehnologia nu înlocuiesc componenta umană, ci o susțin. Pentru că fiecare pacient merită să fie ascultat, înțeles și tratat cu respect, iar fiecare soluție personalizată reprezintă încă o dovadă că medicina își găsește adevărata valoare atunci când pune omul în centrul fiecărei decizii.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Oana Adiaconiței a murit. Mesajul sfâșietor postat de artistă înainte de a deceda: „Am sperat până în ultima clipă”
Oana Adiaconiței a murit. Mesajul sfâșietor postat de artistă înainte de a deceda: „Am sperat până în ultima clipă”
Una din cele mai frumoase actrițe ale anilor 1990, de nerecunoscut. Vedeta a fost surprinsă pe stradă, dar nimeni nu și-a dat seama cine e
Una din cele mai frumoase actrițe ale anilor 1990, de nerecunoscut. Vedeta a fost surprinsă pe stradă, dar nimeni nu și-a dat seama cine e
Proiecte speciale
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Cât costă un litru de benzină și motorină, marți, 21 iulie 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Cum arată casa în care Laura Cosoi locuiește cu familia. Camera fețitelor e ca-n povești
Elle
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Noi dezvăluiri despre relația actuală dintre Andreea Popescu și Dan Alexa. Relația ei extraconjugală cu antrenorul a dus la divorțul de Rareș Cojoc, însă nimeni nu se aștepta la ce se întâmplă în prezent
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Când are loc Luna plina a Cerbului . Cum afecteaza fiecare zodie
Când are loc Luna plina a Cerbului . Cum afecteaza fiecare zodie
Ramona Olaru și Aris Eram, în ipostaze nemaivăzute. Imaginea i-a pus pe gânduri pe fani: „De doi ani aștept…”
Ramona Olaru și Aris Eram, în ipostaze nemaivăzute. Imaginea i-a pus pe gânduri pe fani: „De doi ani aștept…”
Iulia Albu revine pe micile ecrane. În ce emisiune apare vedeta: „Îmi place aici că sunt pusă într-o situație de disconfort total”
Iulia Albu revine pe micile ecrane. În ce emisiune apare vedeta: „Îmi place aici că sunt pusă într-o situație de disconfort total”
Adrian Mutu, surpriză pentru soția lui. Ce i-a dăruit Sandrei în mijlocul străzii
Adrian Mutu, surpriză pentru soția lui. Ce i-a dăruit Sandrei în mijlocul străzii
Observator News
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Libertatea pentru Femei
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Mihai Voropchievici, semnal de alarmă în horoscop! O zodie intră într-o perioadă de foc! Norocul dispare! Astrele dau cu ea de pământ, vin încercări dure, răscruci, deznădejde și lacrimi grele! Cin..
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E BREAKING NEWS-UL lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, Sorin Grindeanu a făcut ANUNȚUL pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare FULGER, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
E breaking în lumea mondenă! DESPĂRȚIRE cu scântei în showbiz-ul românesc! Îndrăgita noastră vedetă a recunoscut TOT, dar tooot: „Mă abțin să nu-i scriu. Am făcut scandal!” Ce s-a întâmplat e...
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
Tocmai a picat adevărata 💣în showbiz! Pentru PRIMA OARĂ, Cabral rupe tăcerea despre DIVORȚUL de Andreea Ibacka, iar ce a putut face public a stârnit valuri și valuri de reacții: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să..." Iar în continuarea a vorbit despre cel mai DUREROS detaliu: "Singura cale era să mă...”
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
"Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia". A tăcut luni întregi, dar acum Gina Matache a spus adevărul despre relația cu GINERELE EI, Radu Siffredi. Nimeni nu se aștepta să scoată la iveală și ACEST AMĂNUNT ce i-a lăsat pe mulți fără replică: "M-am lămurit"
Redactia.ro
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Gata! Andreea Popescu e ISTORIE!! Rares Cojoc si-a prezentat noua iubita pe retelele de socializare :O DA, CHIAR EA E!! Nimeni nu se astepta sa...
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Primele cuvinte ale mamei lui Rares Cojoc dupa divortul de Andreea Popescu. Ce i-a comentat public fostei nurori
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Efectul ascuns al metforminului, descoperit după 60 de ani. Cum acționează asupra neuronilor
Efectul ascuns al metforminului, descoperit după 60 de ani. Cum acționează asupra neuronilor
Un bărbat și-a ucis soția, apoi și-a luat viața, după ce ea l-a demascat pe TikTok. Dezvăluirile care au precedat tragedia
Un bărbat și-a ucis soția, apoi și-a luat viața, după ce ea l-a demascat pe TikTok. Dezvăluirile care au precedat tragedia
Trei zodii intră în cea mai puternică fază din ultimii ani, începând cu 27 iulie
Trei zodii intră în cea mai puternică fază din ultimii ani, începând cu 27 iulie
Avertismentul unui medic: vitamina care poate deveni periculoasă după vârsta de 50 de ani
Avertismentul unui medic: vitamina care poate deveni periculoasă după vârsta de 50 de ani
TV Mania
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Prima imagine cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, după divorț! Campionul la dans a apărut alături de Claudia Dumitru într-o vacanță de vis, iar fotomodelul a publicat fotografia care a stârnit reacții
Prima imagine cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, după divorț! Campionul la dans a apărut alături de Claudia Dumitru într-o vacanță de vis, iar fotomodelul a publicat fotografia care a stârnit reacții
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
Blana de zibelină rusească se vinde din nou în UE: „E foarte greu s-o găsești în altă parte”
Blana de zibelină rusească se vinde din nou în UE: „E foarte greu s-o găsești în altă parte”
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton