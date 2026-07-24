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Calea Victoriei dansează pentru familie: peste 1.000 de participanți anunță Big Little Festival 2026

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.  Actualizat 24.07.2026, 17:48
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Duminică, 26 iulie, Calea Victoriei va dansa în ritmul familiilor. Peste 1.000 de părinți și copii sunt așteptați să ia parte la cel mai mare flashmob dedicat timpului petrecut împreună, care va anunța oficial Big Little Festival 2026. 

Ajuns la cea de-a treia ediție, festivalul creat pentru întreaga familie va avea loc în perioada 21-23 august, la Palatul Mogoșoaia, și va reuni concerte, activități interactive și experiențe pentru toate generațiile.

Duminică, de la ora 19.00, în zona Pieței Revoluției, copiii și părinții vor cânta și dansa în sincron pe imnul festivalului, împreună cu Alina Sorescu și Vero Căliman, Director Creativ Big Little Festival. Momentul coregrafic este semnat de Alexandra Vasile – Școala Show Dance Art, iar elevii școlii de dans vor susține coregrafia alături de participanți. Nono Semen, de la Digi FM, va fi prezentatorul evenimentului.

Invitații la festival pentru participanții la flashmob

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Vino la flashmob și primești invitații la festival, iar pe lângă dans și muzică te așteaptă surprize și o atmosferă care va transforma centrul Bucureștiului într-o lume de poveste. 

În afară de momentul coregrafic, copiii mari și mici vor păși într-o lume de poveste alături de Ghidul Imaginației, Șoricica și Picioroange, personajele care îi vor întâmpina și îi vor purta în universul Big Little Festival.

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Considerat cel mai mare eveniment din Europa de Est dedicat părinților și copiilor, Big Little Festival aduce pe scenă în acest an artiști de top: Andra, Smiley, VAMA, Alina Sorescu, Antonia Grigore și Cristian Porcari. În afară de concerte, timp de trei zile, participanții vor putea explora, în cele șapte zone de festival, peste o sută de activități interactive, ateliere creative, competiții, zone de relaxare și surprize pentru toate generațiile, care vor transforma Big Little Festival într-o experiență dedicată timpului petrecut împreună.

Smiley își alege backing vocals

Nerf Arena – tărâmul jocurilor, tabăra de muzică HaHaHa Production, unde copiii pot deveni artiști pentru o zi și pot înregistra propria melodie, Lumea poveștilor, Arena de Gaming, Laboratorul de creație și știință, teatru interactiv, ateliere de gătit, olărit și pictură, karaoke, fotbal, face painting, parc gonflabil de 1.000 de metri sunt doar câteva dintre experiențele din festival care vor crea amintiri de neuitat pentru copiii de azi și de ieri.  

Totodată, participanții vor putea lua parte la concursuri cu premii speciale, având șansă să urce pe scenă alături de Smiley, în rol de backing vocals, sau să câștige titlul de Familia VIP, care vine la pachet cu beneficii exclusive. 

Accesuleste permis pe baza biletului de intrare pentru fiecare zi de festival (21, 22, 23 august), sau pe baza abonamentului pentru toate cele trei zile, disponibil la un preț mai mic, oricare dintre ele care putând fi achiziționate online, pe https://bilete.biglittlefestival.com/event/big-little-festival-2026

Big Little Festival este organizat de Flying Elephant, HaHaHa Production și 360 Revolution. Programul detaliat pe zile și zone de agrement, precum și alte informații utile se găsesc pe site-ul https://biglittlefestival.com/ și pe conturile de social media ale evenimentului.

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