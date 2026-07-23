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Nouă eră a spațiilor exterioare: ce caută europenii când transformă terasa în cameră de zi?

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.  Actualizat 23.07.2026, 14:29
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Într-o perioadă în care lipsa timpului liber și stresul fac parte din rutina zilnică a multor europeni, spațiul în care locuim a devenit mai important decât oricând. Mulți oameni lucrează în regim hibrid sau doar de acasă și ies din mediul urban doar în weekend sau în concedii. În acest context, grădina, terasa sau balconul capătă o importanță nouă. Acest trend este o consecință a schimbărilor din stilul de viață al oamenilor, la care industria mobilierului, inclusiv vidaXL, a răspuns rapid.

De ce a devenit locuința centrul vieții de zi cu zi pentru mulți europeni?

Dacă ne raportăm la ultimii ani, pandemia a fost evenimentul care a influențat profund viața de zi cu zi a oamenilor. Carantina a accelerat tendințe care continuă să influențeze comportamentul consumatorilor și astăzi. În această perioadă, numeroase companii au adoptat munca la distanță, oferind angajaților mai multă flexibilitate, iar multe au păstrat ulterior aceste modele de lucru. Datele Eurofound arată că piața muncii europene s-a orientat către modele mai flexibile de organizare, munca hibridă devenind o practică obișnuită în numeroase companii.

Astfel, timpul petrecut acasă a crescut semnificativ, iar atenția acordată confortului locuinței s-a extins și către spațiile exterioare, unde interesul pentru mobilierul de grădină a devenit tot mai vizibil în rândul consumatorilor.

Cum influențează munca hibridă amenajarea spațiilor exterioare?

Trendul „outdoor living” este strâns legat de schimbările din stilul de viață al europenilor. Pe măsură ce oamenii petrec mai mult timp acasă, grădinile, terasele și balcoanele sunt transformate în spații multifuncționale. În consecință, consumatorii acordă o atenție tot mai mare mobilierului exterior, căutând produse care îmbină designul, confortul și durabilitatea.

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Cum au răspuns producătorii noilor cerințe ale consumatorilor?

Evoluția mobilierului de exterior a contribuit semnificativ la popularitatea tot mai mare a vieții în aer liber. În trecut, opțiunile erau limitate și adesea orientate exclusiv spre funcționalitate, dar consumatorii de astăzi au acces la produse care îmbină confortul cu designul.

Pentru a se alinia acestui trend, companii precum magazinul de mobilă vidaXL oferă o gamă variată de scaune, mese, bănci și seturi de mobilier  gradina adaptate diferitelor tipuri de nevoi.

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Materialele rezistente la intemperii și designul ergonomic permit amenajarea unor spații exterioare care pot fi utilizate pe termen lung, iar varietatea de stiluri disponibile oferă posibilitatea de a crea spații adaptate propriilor preferințe.

Ce spun datele despre creșterea pieței de mobilier outdoor?

Evoluția pieței confirmă interesul tot mai mare pentru amenajarea spațiilor exterioare. Potrivit Grand View Research, piața europeană de mobilier outdoor a fost evaluată la aproximativ 13,84 miliarde de dolari în 2023 și este estimată să crească cu un ritm anual de 6,7% până în 2030. Această evoluție este atribuită investițiilor tot mai mari realizate de proprietari pentru transformarea grădinilor, teraselor și balcoanelor în spații confortabile de locuit.

Cererea pentru produse de exterior este în creștere, iar mediul online oferă posibilitatea de a analiza rapid diferite stiluri, dimensiuni și materiale, fără a fi necesară deplasarea în magazine fizice. Pentru mulți consumatori, această flexibilitate simplifică procesul de amenajare.

Cum va arăta viitorul vieții în aer liber?

Pe măsură ce modelele de lucru flexibile se mențin, grădinile și terasele vor deveni tot mai importante în viața de zi cu zi. 

În acest context, alegerea unui mobilier durabil și funcțional reprezintă o investiție pe termen lung. vidaXL contribuie la această transformare, oferind soluții pentru diverse tipuri de spații și stiluri de amenajare. 

Astăzi, spațiul exterior devine o extensie firească a locuinței, iar investițiile în confort, funcționalitate și design transformă grădina sau terasa într-o adevărată cameră de zi sub cerul liber.

vidaXL, în calitate de brand global dedicat casei și stilului de viață, le oferă clienților experiența unui magazin online de mobilier la prețuri accesibile. Gama sa de produse, actualizată constant, include mobilier accesibil pentru interior și exterior, accesorii și soluții de decor pentru cei care își doresc să creeze o locuință elegantă, fără compromisuri.

Prin procese eficiente de producție și o logistică bine optimizată, vidaXL oferă o autentică experiență de „vânătoare de comori”: există întotdeauna ceva nou, practic și inspirat de descoperit. Explorează universul designului modern și funcțional și fă procesul de reîmprospătare a locuinței mai simplu ca niciodată — navighează, inspiră-te și găsește următoarea ta piesă preferată din colecția vidaXL!

Sursa foto: 123rf.com

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