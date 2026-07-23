Cum să pleci în vacanță fără să-ți dai bugetul peste cap

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vacanța mult așteptată ar trebui să însemne odihnă, plimbări și timp petrecut cu oamenii dragi, nu grija banilor care se termină mai repede decât ai calculat. Chiar dacă transportul și cazarea sunt deja plătite, mai rămân destule costuri care pot schimba serios bugetul final.

Mesele, transferurile, bagajele, activitățile și cumpărăturile făcute înainte de plecare par cheltuieli mici atunci când sunt privite separat. Adunate, pot ajunge însă la o sumă deloc de neglijat. Un plan realist te ajută să te bucuri de concediu fără să verifici contul după fiecare cafea și fără să regreți alegerile făcute după întoarcerea acasă.

Calculează costul real al vacanței

Primul pas este să aduni toate cheltuielile, nu doar prețul transportului și al cazării. O ofertă poate părea accesibilă la început, dar suma finală crește după ce adaugi bagajul de cală, transferul de la aeroport, taxa de oraș sau mesele care nu sunt incluse.

În calcul ar trebui să intre și transportul local, intrările la obiective, excursiile de o zi, asigurarea de călătorie și eventualele comisioane pentru plățile făcute în altă monedă. Dacă pleci cu mașina, adaugă combustibilul, taxele de drum, parcările și verificarea tehnică înainte de călătorie.

Separă cheltuielile obligatorii de cele la care poți renunța. Cazarea și drumul sunt costuri fixe, în timp ce restaurantele, cumpărăturile și unele activități pot fi ajustate. Adaugă și o rezervă de aproximativ 10% pentru situații care nu pot fi planificate exact.

Dacă înainte de plecare apare o plată urgentă pe care economiile nu o acoperă, orice soluție de finanțare trebuie analizată cu atenție. Pe 247Credit poți vedea și compara mai multe opțiuni de creditare online, împreună cu informații despre sumele disponibile, perioadele de rambursare și costuri.

Înainte de a trimite o cerere, verifică dobânda, DAE, comisioanele și suma totală pe care o vei rambursa. Un credit are sens doar dacă rata poate fi plătită fără să afecteze chiria, facturile sau celelalte cheltuieli de bază.

Stabilește cât poți cheltui în fiecare zi

După ce ai scăzut costurile fixe și banii păstrați pentru întoarcerea acasă, împarte suma rămasă la numărul zilelor de vacanță. Vei obține astfel o limită zilnică pentru mâncare, transport, activități și mici cumpărături.

Nu trebuie să folosești exact aceeași sumă în fiecare zi. Poți păstra mai mulți bani pentru o excursie, o cină specială sau un obiectiv important și să alegi activități gratuite în alte zile. Mai important este ca totalul să rămână în limita stabilită.

Verifică seara cât ai cheltuit. O notiță simplă în telefon este suficientă. Dacă ai depășit bugetul într-o zi, poți alege un program mai ieftin în următoarea, fără să renunți complet la lucrurile pe care vrei să le faci.

Nu lăsa cumpărăturile pentru ultima săptămână

Pregătirile pentru vacanță pot costa surprinzător de mult. Produsele cu protecție solară, costumul de baie, ochelarii de soare, medicamentele, hainele și accesoriile de călătorie ajung împreună la o sumă destul de mare.

Așa cum arată și această analiză despre bugetul de vară, în lunile calde apar mai multe drumuri, ieșiri și cumpărături decât în restul anului. Problema nu este neapărat o singură achiziție scumpă, ci faptul că plățile se adună într-o perioadă scurtă.

Fă o listă cu lucrurile pe care le ai deja și cumpără treptat doar ce îți lipsește. În ultima săptămână vei avea mai puțin timp să compari prețurile, iar graba te poate împinge spre alegeri mai scumpe.

Verifică și regulile companiei de transport. Un troller puțin prea mare sau câteva kilograme în plus pot aduce taxe neașteptate chiar înainte de plecare. Măsurarea și cântărirea bagajului acasă durează câteva minute și te pot scuti de o cheltuială inutilă.

Alege experiențele care contează pentru tine

Nu trebuie să bifezi fiecare restaurant popular, toate excursiile și fiecare atracție recomandată pe rețelele sociale. Un program încărcat cu rezervări poate deveni obositor și mult mai scump decât ai anticipat.

Alege două sau trei experiențe pentru care merită să plătești și lasă loc pentru plimbări, plaje publice, parcuri sau cartiere pe care le poți explora gratuit. De multe ori, tocmai zilele fără un program strict sunt cele mai relaxante.

Poți economisi fără să simți că renunți la vacanță. Rezervă online obiectivele care au prețuri mai bune în avans, caută abonamente pentru transportul public și verifică meniurile restaurantelor înainte să ajungi acolo. Apa, gustările și unele produse de bază pot fi cumpărate din supermarket, mai ales în zonele turistice unde prețurile sunt mai mari.

Pentru suveniruri, stabilește o sumă încă de la început. Cumpără lucruri care chiar îți plac sau pe care le vei folosi, nu obiecte luate în grabă doar pentru că te afli în vacanță.

Fii atentă la plățile în altă monedă

Dacă pleci în străinătate, verifică din timp ce comisioane are cardul pentru plățile și retragerile făcute în altă monedă. La unele bancomate pot apărea taxe suplimentare, iar cursul de schimb oferit nu este întotdeauna avantajos.

Când terminalul sau bancomatul îți cere să alegi moneda, plata în moneda locală este deseori varianta mai bună. Conversia făcută direct de comerciant poate veni cu un curs mai slab. Verifică totuși condițiile băncii tale înainte de plecare, pentru că acestea diferă de la un card la altul.

Nu păstra toți banii într-un singur loc. Ia cu tine o sumă mică în numerar pentru situațiile în care cardul nu este acceptat și păstrează separat un al doilea card. Astfel, o problemă tehnică sau pierderea portofelului nu îți va bloca întreaga vacanță.

Lasă bani și pentru întoarcerea acasă

Bugetul nu ar trebui să ajungă la zero în ultima zi de concediu. După întoarcere te așteaptă cumpărăturile obișnuite, facturile, transportul și alte plăți care nu dispar cât timp ești plecată.

Păstrează încă de la început o sumă pentru prima săptămână de după vacanță și nu o include în banii disponibili pentru ieșiri sau cumpărături. Revenirea la programul normal va fi mai ușoară și nu va trebui să reduci brusc toate cheltuielile până la următorul salariu.

O vacanță reușită nu este cea în care ai cheltuit cel mai mult. Este cea în care ai ales experiențele care îți plac, ai avut suficientă libertate și te-ai întors acasă fără o nouă sursă de stres.

Sursa foto: pexels.com

Urmărește-ne pe Google News