Să alegi articolele potrivite pentru kinetoterapie poate să facă diferența în recuperarea rapidă

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Să fii mereu în formă, cu articulațiile funcționând așa cum trebuie este una dintre cele mai mari dorințe ale noastre. Mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă ori poate că ducem o viață activă. Din păcate, uneori, o accidentare, o intervenție chirurgicală sau un program dedicat dezvoltării psihomotrice poate să schimbe prioritățile unei persoane sau ale unui specialist.

Să fii mereu în formă, cu articulațiile funcționând așa cum trebuie este una dintre cele mai mari dorințe ale noastre. Mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă ori poate că ducem o viață activă. Din păcate, uneori, o accidentare, o intervenție chirurgicală sau un program dedicat dezvoltării psihomotrice poate să schimbe prioritățile unei persoane sau ale unui specialist. De aceea, echipamentele folosite trebuie să fie sigure, adaptate obiectivelor și suficient de variate ca să poată să susțină fiecare etapă a recuperării. Ca să rezumăm, putem să spunem că alegerea articolelor potrivite pentru kinetoterapie influențează atât confortul, cât și eficiența programului.

Cum pot să te ajute acele articole pentru kinetoterapie să îți revii mai repede

O recuperare bună nu înseamnă că poți să te rezumi doar la câteva exerciții executate ocazional. Fiecare plan terapeutic presupune un progres gradual, repetitivitate și adaptarea exercițiilor la capacitatea persoanei. Concret, în acest caz, ne referim la folosirea unor articole pentru kinetoterapie diferite pe măsură ce mobilitatea, forța și coordonarea nu rămân constante. Benzile elastice, mingile medicinale, mingile de echilibru, saltelele sau semisferele pentru stabilitate nu trebuie să fie alese la întâmplare, pe principiul ”merge și așa”. Ele trebuie să fie unele care răspund unor obiective clare urmărite de kinetoterapeuți. Portofoliul disponibil în categoria dedicată recuperării de la ArtSportTotal surpinde tocmai această nevoie de diversitate, iar aici putem să regăsim articole pentru kinetoterapie destinate atât profesioniștilor, cât și celor care vor să lucreze singuri.

Diferența se simte încă de la primele ședințe

Deși aparent nu par să fie ceva complicat, ședințele de kinetoterapie și/sau recuperare medicale, sunt mult mai complexe. Exercițiile executate cât mai corect, precum și folosirea de articole pentru kinetoterapie corespunzătoare, așa cum sunt cele de la Artsporttotal fac ca diferența în bine să se simtă încă de la primele ședințe. O saltea stabilă îți permite să te simți în siguranță atunci când îți faci exerccițiile la sol, în timp accesoriile pentru echilibru îți permit să crești treptat dificultatea, fără să faci compromisuri legate de controlul mișcării. În același timp, mingiile terapeutice și benzile elastice pot să permită adaptarea rezistenței în funcție de nivelul fiecărui utilizator. Sunt detalii mai mult decât importante, dacă ținem cont de faptul că recuperarea nu urmează același ritm pentru două persoane diferite, chiar dacă diagnosticul este poate, același.

Programe de dezvoltare psihomotrică pentru copii

Multe dintre afirmațiile de mai sus sunt valabile și în cazul copiilor care participă la programe de dezvoltare psihomotrică. În cazul lor, exercițiile au drept scop coordonarea, orientarea în spațiu, controlul mișcărilor și dezvoltarea echilibrului. În aceste condiții, accesoriile pentru kinetoterapie și recuperare folosite trebuie să fie unele care să stimuleze implicarea fără să creeze presiune sau alte dificultăți. Modulele moi, mingile de diferite dimensiuni sau elementele pentru trasee motrice de pe ArtSportTotal sunt unele care pot să transforme ședința de kinetoterapie în ceva distractiv, fără însă să se renunțe la scopul avut în minte de profesionistul care o conduce.

Recuperarea nu se încheie în același timp cu ședința de lucru

Mai trebuie să menționăm și faptul că recuperarea nu trebuie să fie lăsată la ușa cabinetului, ci trebuie să fie continuată și după încheierea ședințelor din cabinet. Exercițiile recomandate pentru acasă trebuie să fie integrate în rutina zilnică, iar disponibilitatea unor accesorii și produse pot să permită respectarea planului terapeutic. Atunci când spațiul este organizat corect și accesoriile pentru kinetoterapie sunt alese în funcție de recomandările specialistului, șansele ca pacientul să își păstreze consecvența cresc considerabil. Acesta este unul dintre motivele pentru care numeroase cabinete recomandă să apelezi cu încredere la ArtSportTotal ca să cumperi tot ce îți este necesar.

Portofoliu vast, plin cu produse de bună calitate

Portofoliul ArtSportTotal cuprinde numeroase produse și echipamente care pot să fie folosite cu încredere în cadrul cabinetelor de recuperare, sălilor de kinetoterapie, instituțiilor educaționale și utilizatorilor simpli. Ele pot să acopere o gamă extinsă de cerințe specifice recuperării și dezvoltării psihomotrice. Magazinul online comercializează, de asemenea, numeroase alte categorii de echipamente sportive, prin care poți să îți amenajezi un spațiu destinat activităților fizice sau terapeutice.

Pentru instituțiile medicale sau cabinetele private, faptul că poți să găsești într-un singur loc poate să simplifice enorm procesul de selecție și îți permite să completezi treptat dotările, în funcție de cerințe. În plus, existența unor produse dedicate diferitelor niveluri de dificultate poate să facă posibilă utilizarea aceluiași spațiu pentru categorii variate de pacienți, de la copii aflați în programe de dezvoltare psihomotrică până la adulți care urmează recuperare după traumatisme sau intervenții ortopedice.

Cum poți să comanzi produsele dorite

În cazul în care este nevoie de informații suplimentare referitor la disponibilitatea produselor sau cum să alegi echipamente și accesorii potrivite, poți să apelezi 031.438.23.70 sau să trimiți un mail la [email protected] sau [email protected]. De subliniat că toate comenzile sunt livrate la nivel național, iar portofoliul acoperă atât segmentul de recuperare și kinetoterapie, cât și numeroase alte categorii de echipamente sportive.

Sursa foto: https://artsporttotal.ro/

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