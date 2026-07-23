Bijuteria ca ancoră: despre poveștile pe care le purtăm pe piele

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Există momente în viața unei femei care nu ajung niciodată pe rețelele sociale. Ziua în care a spus „nu” pentru prima dată fără să se scuze. Dimineața de după o noapte în care a plâns și, totuși, s-a ridicat. Semnătura pe un contract pentru care a muncit ani. Prima cafea băută singură, în liniște, după o despărțire. Sunt bătălii pe care nu le vede nimeni și victorii care trec necelebrate, iar din astfel de gesturi, mici doar în aparență, se naște povestea unei femei care a învățat că locul ei în propria viață nu este negociabil.

Astfel de momente au nevoie de un martor. De aici pornește o idee veche de când lumea, pe care Teratai, un brand românesc de bijuterii handmade din argint a transformat-o în filosofie: obiceiul de a marca momentele importante ale vieții printr-o bijuterie. Un obiect care însoțește, păstrează și amintește. O promisiune pe care ți-o faci și pe care alegi să o onorezi.

De la un iaz cu lotuși din Bali la o comunitate de femei din toată România

Povestea Teratai începe în Bali, lângă un iaz de nuferi, unde, pe o tăbliță era scrisă povestea florii de lotus – Bunga Teratai în indoneziană. Rădăcina în nămol e viața materială, tulpina care urcă prin apă e drumul, iar floarea deschisă spre cer e împlinirea.

Acolo s-a născut ideea brandului: la fel ca lotusul care crește din noroi și se ridică imaculat, și noi, femeile, înflorim din propriile greutăți. Aici bijuteria devine o ancoră: purtată pe piele, simțită în suflet.

În 2018, această viziune a prins contur prin lansarea magazinului online Teratai, un spațiu dedicat bijuteriilor din argint lucrate manual în ateliere tradiționale din întreaga lume. Fiecare colecție este aleasă pentru frumusețea sa, dar mai ales pentru povestea și simbolistica pe care o poartă.

Iar pentru că tot mai multe femei au ales bijuteriile Teratai, în 2024 s-a deschis primul showroom Teratai în Galați. Un loc în care timpul încetinește, iar alegerea unei bijuterii devine o experiență. Un refugiu pentru femeile care caută autenticitate, sens și obiecte înzestrate cu suflet.

Astăzi, peste 5.000 de femei din întreaga Românie poartă poveștile Teratai și aleg bijuterii care le amintesc, zi de zi, de ceea ce contează cu adevărat.

Mâini, tradiții și bijuterii handmade care nu seamănă între ele

Ce anume dă sens unei bijuterii? În primul rând, felul în care ia naștere. Piesele Teratai sunt bijuterii handmade, lucrate de artizani cu tradiție din întreaga lume, oameni care au moștenit tehnici transmise din generație în generație, de la filigranul portughez cu rădăcini seculare până la migala atelierelor balineze unde a început totul.

Când o bijuterie trece prin mâinile unui om și nu printr-o matriță industrială, ea păstrează ceva din acel om: ritmul lui, atenția lui, cultura din care vine. De aceea, fiecare piesă este ușor diferită de următoarea și exact această imperfecțiune fină îi dă caracter. Odată cu argintul, porți istoria unei tehnici, arta unui meșteșug și o bucată din sufletul celui care a creat cu grijă. Odată ce o alegi și te alege, devine a ta și felul tău de a fi.

Colecția de bijuterii ca jurnal personal

Privește-ți cutia de bijuterii ca pe un jurnal. Inelul acela, din anul în care ai avut curajul să o iei de la capăt. Cerceii, de la promovarea pentru care nimeni nu credea că vei fi aleasă. Pandantivul, din perioada în care ai învățat, în sfârșit, să te pui pe primul loc.

O bijuterie primită sau dăruită ție însăți într-un moment de răscruce devine, cu timpul, o ancoră: o atingi și îți amintești cine ai fost, prin ce ai trecut și cine ai devenit. Așa au marcat oamenii dintotdeauna trecerile importante ale vieții, prin obiecte purtate aproape. Teratai readuce acest ritual în prezent, într-o formă pe care o poți purta.

Curajul de a te alege pe tine

Există încă o prejudecată în jurul ideii de a-ți cumpăra ceva frumos „doar pentru tine”. Comunitatea care s-a strâns în jurul Teratai din 2018 încoace, peste 5.000 de femei din toată țara, o contrazice zi de zi. A te alege pe tine este un gest de grijă și de respect față de propria persoană. Un gest mic, dar care cere uneori cel mai mare curaj: acela de a-ți recunoaște singură valoarea, fără să aștepți validarea altcuiva.

La Teratai găsești opt colecții, opt feluri de a purta o stare, prin care poți căuta, pe îndelete, bijuteriile din argint care îți seamănă. Iar pentru femeile care revin, Teratai Club transformă fiecare gest (crearea unui cont, o comandă, o recenzie) în Petale, care se adună de la sine și deschid, una câte una, beneficii tot mai mari.

În Teratai Club, însă, Petalele sunt doar începutul. Pentru femeile din comunitate se pregătesc surprize și experiențe care merg dincolo de bijuterii și încurajează înflorirea din interior, transformarea pe care fiecare bijuterie ajunge să o însoțească și să o celebreze.

Acolo își dorește Teratai să fie prezentă: în momentele de creștere, de curaj și de redescoperire, alături de fiecare femeie care își scrie propria poveste și se deschide, frumos, deasupra apei, asemenea unui lotus.

Sursa foto: teratai.shop

Urmărește-ne pe Google News