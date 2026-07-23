Monini își redefinește identitatea vizuală: un nou logo și ambalaje reinterpretate, inspirate de tradiție și rafinament Italian

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Monini, unul dintre cele mai apreciate branduri de ulei de măsline din Italia, anunță o etapă importantă în evoluția sa: lansarea unei noi identități vizuale, ce include un logo modernizat și noi ambalaje, menite să reflecte mai clar valorile brandului – autenticitate, calitate și pasiune pentru excelență.

Noua identitate păstrează esența care a consacrat Monini de-a lungul generațiilor, dar aduce un suflu contemporan, adaptat consumatorului de astăzi. Logo-ul actualizat evidențiază eleganța și rafinamentul brandului, în timp ce noile ambalaje oferă o experiență vizuală mai clară, premium și mai ușor de recunoscut la raft.

„Această transformare este mai mult decât o schimbare de design – este o reafirmare a angajamentului nostru față de calitate și autenticitate. Ne dorim ca fiecare detaliu, de la produs la ambalaj, să transmită aceeași pasiune pentru uleiul de măsline italian,” au declarat reprezentanții Monini.

Noile ambalaje sunt concepute pentru a pune în valoare originea și caracteristicile produsului, facilitând în același timp alegerea consumatorilor. Designul curat și modern subliniază ingredientele naturale și standardele înalte de producție, în timp ce elementele vizuale inspirate din tradiția italiană creează o conexiune emoțională puternică cu brandul.

Această schimbare marchează un nou capitol pentru Monini, consolidând poziționarea sa ca brand premium, dar accesibil, dedicat celor care apreciază gustul autentic și calitatea fără compromisuri.

Produsele cu noul design vor fi disponibile treptat în rețelele de retail din România.

Despre Monini

Fondat în Italia, Monini este un brand cu tradiție în producția de ulei de măsline, recunoscut pentru calitatea constantă și respectul față de metodele autentice de producție. Cu o prezență internațională solidă, Monini continuă să inspire consumatorii să descopere plăcerea gustului autentic italian.

Sursa foto: Monini

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