Cum construiești o ținută în jurul ochelarilor de soare: ghid pentru femeile care știu că detaliile contează

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Există o diferență vizibilă între o femeie care poartă ochelari de soare și una care i-a ales cu intenție. Prima îi pune pe nas doar pentru a se proteja de lumină. A doua îi tratează ca pe ceea ce sunt cu adevărat: piesa care dă tonul întregii ținute, îi conferă personalitate și transmite ceva despre stilul ei înainte să rostească un cuvânt. Construirea unei ținute pornind de la ochelarii de soare este o abordare diferită de cea cu care suntem obișnuite. În loc să îi alegi la final, ca pe un simplu accesoriu, îi transformi în punctul de plecare al întregului ansamblu vestimentar. De cele mai multe ori, rezultatul este o ținută mai armonioasă, mai bine echilibrată și cu mai multă personalitate.

De ce ochelarii de soare sunt piesa de pornire ideală

Ochelarii de soare au câteva caracteristici care îi fac un punct de plecare ideal pentru construirea unei ținute. Sunt vizibili imediat, ocupă o zonă centrală a siluetei și au un caracter stilistic foarte pronunțat – mult mai pronunțat decât o geantă sau o pereche de pantofi, care pot fi mai neutre. Un model cu personalitate puternică setează tonul întregii ținute mai eficient decât orice altă piesă.

Ochelarii Miu Miu sunt un exemplu perfect al acestui principiu: formele supradimensionate, ramele cu detalii jucăușe și estetica deliberat feminină și exuberantă cer o ținută care să le fie la înălțime fără să le concureze. O rochie midi în tonuri neutre sau o combinație de lenjerie și pantaloni largi, cu accesorii minime, lasă ochelarii să vorbească fără să creeze zgomot vizual.

Ochelarii Cartier, cu ramele lor metalice fine și estetica rafinată, funcționează diferit: ei nu domină ținuta, ci o elevează discret. Se potrivesc la fel de bine cu o ținută office sofisticată cât și cu un look casual minimalist, tocmai pentru că rafinamentul lor e suficient de subtil ca să nu intre în conflict cu nicio altă piesă.

Principiul echilibrului vizual

Regula de bază în construirea unei ținute în jurul ochelarilor e echilibrul vizual. Ochelarii supradimensionați cer piese simple în rest. Ochelarii fini și eleganți suportă mai multă complexitate în ținută – texturi, detalii, accesorii suprapuse.

Culoarea ramei e primul element cu care lucrezi. O ramă în tortoise sau în nuanțe de maro și bej se integrează cu aproape orice paletă cromatică. O ramă colorată sau cu detalii metalice aurii cere mai multă atenție la corelarea cu restul accesoriilor – nu neapărat să fie totul la fel, ci să existe un fir logic între piese.

Cum corelezi ochelarii cu celelalte accesorii

Geanta și ochelarii nu trebuie să fie de același brand sau din același material, dar trebuie să existe o coerență de registru stilistic între ele. O geantă structurată și ochelari cu ramă fină metalică comunică același limbaj al eleganței. O geantă oversized din rafie și ochelari cu ramă groasă în tortoise comunică același spirit estival relaxat.

Bijuteriile se calibrează în funcție de forța vizuală a ochelarilor. Cu modele puternice, bijuteriile discrete sunt alegerea corectă: cercei mici, un inel fin, un lanț delicat. Cu ochelari fini și discreți, poți adăuga bijuterii mai prezente fără să creezi supraîncărcare vizuală.

Culoarea vestimentației în raport cu ochelarii

Ochelarii cu rame colorate sau cu detalii pronunțate funcționează cel mai bine alături de vestimentație monocromatică sau în tonuri neutre. Ochelarii neutri sau metalici permit mai multă libertate în alegerea culorilor vestimentare.

O regulă simplă pe care o poți aplica imediat: dacă ochelarii au deja trei sau mai multe elemente vizuale distincte, ținuta poate fi extrem de simplă și va arăta deliberat, nu lipsit de efort.

Femeile cu cel mai coerent simț al stilului nu sunt neapărat cele care urmăresc cel mai atent tendințele. Sunt cele care știu ce le reprezintă și construiesc în jurul acestor piese cu consecvență și fără grabă. O pereche de ochelari aleși cu intenție nu e un accesoriu adăugat la final, ci punctul de plecare al unei ținute care îți aparține cu adevărat. Începe de acolo și restul vine de la sine.

Sursa foto: Magnific.com

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