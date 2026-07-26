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Ți-e dor de Grecia și nu ai ajuns încă în vacanță? Descoperă Săptămâna Grecească de la Lidl, cu reduceri de până la 50% la al doilea produs achiziționat

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Lidl îi invită pe clienți într-o incursiune culinară inspirată de gastronomia mediteraneană, prin intermediul Săptămânii Grecești. De luni, 27 iulie, până duminică, 2 august, gama Eridanous disponibilă în magazinele Lidl reunește o selecție amplă de produse de cea mai bună calitate, apreciate pentru autenticitatea ingredientelor și gusturile specifice bucătăriei elene, de la ulei de măsline și măsline, până la specialități tradiționale, deserturi și gustări. În plus, numeroase produse beneficiază de reduceri de până la 50%, oferind clienților posibilitatea de a descoperi produse de calitate la prețuri accesibile.

Ingrediente autentice din inima Greciei

La baza multor preparate grecești se află ingrediente atent selecționate, iar oferta Eridanous disponibilă în Lidl include produse care aduc în prim-plan autenticitatea și calitatea specifică gastronomiei mediteraneene. 

Pentru cei care își doresc să recreeze acasă gusturile specifice Greciei, selecția cuprinde Ulei de măsline extravirgin Chania I.G.P. (stoc limitat), Ulei de măsline D.O.P. Chania / Kalamata / Sitia și Ulei de măsline spray cu arome. Oferta este completată de o varietate de măsline și specialități pe bază de măsline, precum Măsline verzi cu sâmburi, Măsline Kalamata fără sâmburi (reducere 50% la al doilea produs achiziționat), Amestec măsline verzi și Kalamon cu sâmburi, Măsline marinate verzi / Kalamon, Măsline verzi umplute cu usturoi sau migdale, Măsline negre cu sâmburi și Pastă de măsline Kalamon / verzi (reducere 50% la al doilea produs achiziționat), ingrediente apreciate pentru gustul lor autentic și versatilitatea în preparate mediteraneene.

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Brânzeturi și aperitive inspirate de tradiția elenă

Brânzeturile și aperitivele ocupă un loc important în cultura culinară grecească, iar selecția disponibilă în această ediție a Săptămânii Grecești include produse potrivite atât pentru gustări rapide, cât și pentru mese savurate alături de familie și prieteni. 

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Clienții Lidl pot descoperi preparate consacrate precum Tzatziki cu 15% usturoi (stoc limitat), Tzatziki (stoc limitat), Cuburi de brânză în saramură (stoc limitat) și Crochete cu brânză Halloumi D.O.P. , alături de produse inspirate din rețetele tradiționale elene, precum Melci umpluți cu brânză Mizithra și Feta D.O.P., spanac, Mini pateuri cu brânză, oregano și susan și Pită cretană tradițională cu brânză Anthotyro și fenicul (stoc limitat). Oferta este completată de Selecție de aperitive tartinabile, Aperitive mediteraneene, Aperitiv cu brânză feta în vas ceramic, Cremă de brânză feta dip și Cremă de brânză în stil grecesc cu roșii și măsline Kalamata, produse care aduc la masă gusturi specifice uneia dintre cele mai apreciate bucătării mediteraneene.

Ți-e dor de Grecia și nu ai ajuns încă în vacanță? Descoperă Săptămâna Grecească de la Lidl, cu reduceri de până la 50% la al doilea produs achiziționat

Preparate cu gust de vacanță pe țărmurile Greciei

Din ofertă fac parte și preparate inspirate din bucătăria tradițională grecească, ideale pentru cei care doresc să descopere noi arome sau să recreeze acasă atmosfera unei vacanțe pe malul Mării Egee. 

Printre acestea se regăsesc Sarmale în viță de vie cu orez și sirop de rodie (reducere 50% la al doilea produs achiziționat), Fasole albă cu boabe mari în sos de roșii (stoc limitat), Musaca în stil grecesc din carne de vită și porc, Creveți cu sos tzatziki, Ton afumat în ulei de floarea-soarelui (reducere 50% la al doilea produs achiziționat) și Chiftele umplute în stil grecesc, produse care aduc la masă gusturi specifice uneia dintre cele mai apreciate bucătării mediteraneene.

Deserturi și produse de patiserie cu specific grecesc

Săptămâna Grecească aduce în magazinele Lidl și o selecție de produse dulci și de patiserie care completează experiența culinară specifică Greciei, de la rețete consacrate până la gustări potrivite pentru orice moment al zilei. 

Clienții pot alege Bougatsa cu vanilie și ciocolată, Plăcintă cu umplutură de spanac, praz și ceapă verde, Baclava cu nucă sau Briosă cu cremă de alune (stoc limitat). Oferta este completată de deserturi și gustări precum Halva cu vanilie și cacao în stil grecesc (reducere 50% la al doilea produs achiziționat), Halva cu fistic (stoc limitat), Rahat grecesc cu migdale și aromă de mastic (stoc limitat), Batoane mini cu fistic, Biscuiți umpluți cu cacao și alune de pădure (reducere 50% la al doilea produs achiziționat), Baton cu migdale și miere (reducere 50% la al doilea produs achiziționat) și Înghețată cu miere, iaurt și căpșuni (stoc limitat).

Gustări și băuturi care completează experiența grecească

Oferta este completată de produse potrivite atât pentru momentele petrecute împreună cu familia și prietenii, cât și pentru cei care își doresc să descopere gusturi noi inspirate de cultura mediteraneeană. În această categorie se regăsesc Grisine clasice, cu usturoi, susan sau brânză (reducere 50% la al doilea produs achiziționat), Chipsuri din cartofi cu arome de gyros, tzatziki sau oregano (reducere 50% la al doilea produs achiziționat), Iaurt cremos în stil grecesc cu piersici (stoc limitat), Iaurt cremos în stil grecesc cu mure (stoc limitat) și Ouzo Korifeos.

Cu Săptămâna Grecească, Lidl pune la dispoziția clienților o gamă variată de produse de calitate premium, inspirate din una dintre cele mai apreciate bucătării mediteraneene, combinând ingrediente și rețete autentice cu prețuri accesibile și promoții atractive. Astfel, consumatorii pot descoperi gusturi specifice Greciei și își pot transforma mesele de zi cu zi într-o experiență culinară cu parfum de vacanță.

Descoperă întreagă ofertă de produse din Săptămâna Grecească, aici!

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