Cearcănele: de ce apar și cum scapi de ele

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Cearcănele sub ochi sunt una dintre cele mai frecvente nemulțumiri estetice și, în același timp, una dintre cele mai prost înțelese. Te uiți în oglindă și arăți obosită chiar și după o noapte de somn bun, iar cremele scumpe nu schimbă mai nimic. Adevărul este că nu toate cearcănele sunt la fel – și exact de aceea aceeași cremă sau aceeași injecție funcționează la o persoană și la alta deloc. În acest articol îți am vorbit cu Dr. Ina Petrescu, în calitate de medic chirurg plastician, depsre motivul apariției cearcănelor și ce tratamente funcționează, de la nanofat (rejuvenare cu propriul țesut) până la blefaroplastie, atunci când e cazul.

Ce sunt cearcănele și de ce arătăm obosite din cauza lor?

Cearcănele sunt zonele mai închise la culoare sau umbrite din jurul ochilor, mai ales sub pleoapa inferioară. Pielea din această regiune este cea mai subțire de pe corp, așa că orice se află dedesubt – vase de sânge, pigment, pierdere de volum – devine vizibil. De aici și aspectul „obosit”, indiferent cât de odihnită ești de fapt.

De ce apar cearcănele: principalele cauze

Pe lângă tip, e util să înțelegi factorii care le declanșează sau le agravează:

Genetica – pielea subțire și predispoziția la pigmentare se moștenesc; de aceea unele persoane au cearcăne încă din copilărie.

– pielea subțire și predispoziția la pigmentare se moștenesc; de aceea unele persoane au cearcăne încă din copilărie. Vârsta – odată cu trecerea timpului, pielea pierde colagen și se subțiază, iar volumul din zona obrajilor scade, accentuând umbra de sub ochi.

– odată cu trecerea timpului, pielea pierde colagen și se subțiază, iar volumul din zona obrajilor scade, accentuând umbra de sub ochi. Lipsa somnului și oboseala – accentuează aspectul, dar rareori sunt singura cauză.

– accentuează aspectul, dar rareori sunt singura cauză. Expunerea la soare – stimulează producția de melanină și subțiază pielea.

– stimulează producția de melanină și subțiază pielea. Fumatul și stilul de viață – afectează circulația și calitatea pielii.

– afectează circulația și calitatea pielii. Deshidratarea și alergiile – pot accentua umflarea și culoarea închisă.

Ce tratamente medicale avem pentru cearcăne?

Acid hialuronic în șanțul lacrimal

Acidul hialuronic poate umple șanțul lacrimal și poate reduce umbra structurală. Funcționează, dar este o zonă delicată: injectat incorect, poate da un aspect umflat sau o tentă albăstruie. Efectul este temporar (în general 9-18 luni) și trebuie repetat.

Nanofat – rejuvenare cu propriul țesut

Nanofatul este una dintre cele mai elegante soluții pentru zona ochilor, pentru că folosește propriul tău țesut adipos. Grăsimea este recoltată în cantitate mică, procesată mecanic până devine o emulsie foarte fină, bogată în factori regenerativi, apoi injectată fin sub ochi.

Avantajele care îl fac potrivit pentru cearcăne:

Este 100% fără risc de respingere sau alergie, pentru că este materialul tău biologic.

fără risc de respingere sau alergie, pentru că este materialul tău biologic. Acționează pe mai multe planuri simultan – îmbunătățește textura, calitatea și luminozitatea pielii, nu doar volumul.

– îmbunătățește textura, calitatea și luminozitatea pielii, nu doar volumul. Rezultate de durată – spre deosebire de fillerele resorbabile, o parte din efectul regenerativ se menține în timp, ani de zile.

– spre deosebire de fillerele resorbabile, o parte din efectul regenerativ se menține în timp, ani de zile. Recuperare rapidă, sub anestezie locală, cu disconfort minim.

Rezultatul nu este imediat, ci se instalează progresiv în câteva săptămâni, pe măsură ce pielea se regenerează. Nanofatul este deosebit de util la cearcănele structurale și pe pielea de calitate scăzută, dar nu este o soluție universală – la o consultație se stabilește dacă ești candidat potrivit.

Blefaroplastia inferioară – când cearcănele sunt de fapt pungi

Aici e o distincție esențială, pe care puține articole o fac: pungile de sub ochi nu sunt cearcăne și nu se corectează cu fillere sau nanofat. Pungile apar din cauza grăsimii care herniază și a pielii în exces, iar singura soluție reală este chirurgicală – blefaroplastia inferioară. Un chirurg plastician poate evalua corect dacă ai cearcăne, pungi sau o combinație și îți poate spune exact ce abordare are sens, fără să te trimită la tratamente care nu vor funcționa în cazul tău.

Nanofat vs. acid hialuronic: ce alegi?

Ambele tratează zona sub ochi, dar diferit. Acidul hialuronic este rapid, dă rezultat imediat și este reversibil, dar temporar și fără efect asupra calității pielii. Nanofatul folosește propriul țesut, acționează regenerativ asupra texturii și luminozității, iar o parte din rezultat este de durată – în schimb efectul apare progresiv, nu instant. Pe scurt: acidul hialuronic pentru o corecție rapidă a volumului, nanofatul pentru o îmbunătățire mai naturală și mai durabilă a întregii zone.

Cum alegi tratamentul potrivit pentru tine

Concluzia? Nu există un singur „cel mai bun” tratament pentru cearcăne. Există tratamentul potrivit pentru tipul tău de cearcăne. Cearcănele vasculare, cele pigmentare, cele structurale și pungile reale au soluții complet diferite. De aceea, primul pas nu este alegerea unei proceduri, ci o consultație în care se identifică exact cauza. Un medic bun îți va spune și când o procedură nu este potrivită pentru tine – nu doar când este.

De ce să ai o discuție cu un specialist?

Dacă te deranjează aspectul obosit din jurul ochilor, primul pas este să afli exact ce tip de cearcăne ai – abia apoi poți alege un tratament în baza discuției cu un medic. La consultație poți evalua și identifica cu medicul tău dacă vorbim despre cearcăne sau pungi și stabili împreună soluția cu cel mai natural și mai durabil rezultat.

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