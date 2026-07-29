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Echipa Biz dezvoltă cele mai puternice evenimente B2B prin numirea lui Andrei Știrbu ca Director de Evenimente

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.  Actualizat 29.07.2026, 21:41
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Biz, prima revistă de afaceri a României, anunță consolidarea diviziei de evenimente prin numirea ca Director de Evenimente pentru Biz și ICON by Biz pe Andrei Știrbu

După ce a contribuit în ultimii trei ani la consolidarea brandurilor și organizarea unor evenimente memorabile din pozițiile de New Business Manager și Community Director, Andrei Știrbu va coordona divizia de evenimente a celui mai puternic brand media dedicat pieței de business din România.

Pe lângă evenimentele B2B gândite și dezvoltate în cei 27 de ani de la lansare, Biz s-a impus ca un brand respectat și apreciat pe piața românească, iar echipa a construit noi concepte de business si de lifestyle, în jurul publicației ICON by Biz. 

„De 27 de ani participăm la construirea unui mediu de business sănătos, conectat prin intermediul revistei Biz. Evenimentele noastre sunt un reper pentru profesioniștii din România si alături de Andrei Știrbu vom consolida comunitatea Biz și vom crea în continuare evenimente cu impact direct în business”, declară Marta Ușurelu, owner Biz.

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„Încă de la început m-a convins modul în care Biz organiza evenimentele. Acum adună sute de participanți și creează cu adevărat valoare pentru comunitatea de business. Nu e doar despre conferințe, ci despre experiențe în care oamenii din sală fac diferența! Cel mai bun exemplu este The BRAND Fest, unde am reunit, în mijlocul verii, peste 600 de profesioniști din marketing, antreprenoriat, comunicare, influenceri și creativi. Cel mai mult mi-a placut să văd ce s-a întâmplat după eveniment: oameni care au continuat conversațiile, s-au adăugat în grupuri de WhatsApp și au rămas conectați cu cei alături de care au lucrat în timpul hackathonului. Asta înseamnă networking care produce rezultate, iar acest lucru mă motivează și mai mult”, spune Andrei Știrbu, Director de Evenimente Biz și ICON.

Din ianuarie și până în decembrie, profesioniștii din România rămân conectați și își dau întâlnire la cele mai puternice evenimente gândite de echipa Biz special pentru ei. Extraordinary Women, Biz Innovation Forum, ANTREPRENORII Viitorului, RETAIL Revolution, APPLY HR Conference, Biz SUSTAINABILITY Summit, NEW AGRO, Leadership Mentors, Brand Fest, BrandRO Gala Brandurilor Românești, Biz Leadership Summit, Gala Biz 27 ani, Biz PR Conference and AWARDS, ZILELE BIZ, Sustainability Excellence Awards și ADN Antreprenor sunt doar câteva dintre propunerile din acest an, calendarul complet putând fi consultat la adresa revistabiz.ro/evenimente

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Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și  ICON by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 27 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Foto credit: arhiva personala

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