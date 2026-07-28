Sabaton și Marilyn Manson au aprins Rockstadt în prima zi a festivalului

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Prima zi a ediției 2026 a adus producții spectaculoase, peste 21.000 de participanți și o atmosferă care a confirmat începutul unei noi etape în evoluția Rockstadt.

Prima zi a fost despre reîntâlnirea unei comunități care, de peste un deceniu, transformă Rockstadt Extreme Fest într-unul dintre cele mai respectate festivaluri de metal din Europa.

Încă din primele ore ale zilei, mii de fani din România și din întreaga lume au ajuns în festival, transformând Ghimbav într-un punct de întâlnire al comunității internaționale rock și metal. De la Brazilia la Germania, până la Franța, Austria, Polonia, Spania, Suedia, sau Ungaria.

Prima zi de festival a fost sold out încă înainte de deschiderea porților. Peste 21.000 de participanți au fost prezenți la debutul unei săptămâni dedicate rockului și metalului, în timp ce campingul festivalului este complet ocupat pentru toate cele cinci zile, un nou semnal al interesului record pentru ediția 2026 și al succesului mutării la Ghimbav.

Încă din prima parte a zilei, cele trei scene ale festivalului au prins viață, iar linep-ul a reunit unele dintre cele mai apreciate nume ale scenei internaționale. Timp de peste 12 ore, mii de oameni au trecut de la o scenă la alta, într-un maraton muzical care a dat tonul celor cinci zile de festival.

Black Label Society a oferit unul dintre primele momente memorabile ale serii. Trupa condusă de Zakk Wylde a demonstrat încă o dată relația specială pe care o are cu publicul din România, fiind primită cu entuziasm de miile de fani prezenți în fața scenei. Energia concertului și conexiunea dintre trupă și public au confirmat de ce Black Label Society revine de fiecare dată cu plăcere în fața fanilor români.

Unul dintre cele mai așteptate concerte ale serii a fost cel susținut de Sabaton. Cu o producție impresionantă, efecte pirotehnice spectaculoase și o energie debordantă, trupa suedeză a transformat scena principală într-un adevărat show vizual. De la adolescenți aflați la primul concert Sabaton până la fani care urmăresc trupa de zeci de ani, publicul a cântat aproape fiecare piesă alături de artiști, într-un moment care a ilustrat perfect spiritul comunității Rockstadt.

Finalul primei zile i-a aparținut lui Marilyn Manson, care a demonstrat că rămâne una dintre cele mai puternice și recognoscibile prezențe ale scenei rock internaționale. Cu aceeași voce inconfundabilă, o prezență scenică magnetică și o energie remarcabilă, artistul a construit o legătură permanentă cu publicul, transformând concertul într-un dialog cu zecile de mii de oameni din fața scenei. Între piese, Manson a transmis și unul dintre mesajele definitorii ale serii: „Suntem unul, dar suntem de neînlocuit” – un îndemn la autenticitate și la conștientizarea valorii fiecărui individ.

Dincolo de concerte, prima zi a fost despre experiența completă a festivalului. Participanții au explorat campingul, zona de food & drinks, standurile de merchandise și spațiile de relaxare amenajate în noua locație. Infrastructura extinsă, spațiile de relaxare generoase și organizarea au contribuit la o experiență fluidă încă din prima zi, confirmând avantajele mutării la Ghimbav.

Rockstadt rămâne unul dintre puținele festivaluri din Europa în care comunitatea este la fel de importantă ca line-up-ul. În festival se aud zeci de limbi diferite, iar participanți veniți din numeroase țări revin an de an pentru a se reîntâlni în același loc, uniți de aceeași pasiune pentru muzică.

Dincolo de concerte, prima zi a festivalului a fost și o demonstrație a culturii rock și metal. Negrul a dominat ținutele participanților, iar tricourile cu trupele preferate s-au împletit cu tricouri Rockstadt din toate cele 12 ediții ale festivalului, purtate cu mândrie de fanii care revin an de an. Machiaj elaborat, accesoriile gotice și numeroasele apariții inspirate de imaginea lui Marilyn Manson au completat atmosfera, transformând publicul într-o parte din spectacol.

Tot în prima zi a fost lansată și noua colecție oficială de merchandise Rockstadt Extreme Fest 2026, iar unul dintre cele mai apreciate produse a fost tricoul realizat după un concept propus chiar de un fan al festivalului. Pentru comunitatea Rockstadt, merchandise-ul înseamnă mai mult decât un suvenir: fiecare tricou spune povestea unei ediții, iar pentru mulți dintre participanții fideli colecția completă a devenit deja o tradiție.

Urmează o nouă zi de festival

Rockstadt Extreme Fest continuă astăzi cu o nouă zi de concerte spectaculoase, în care pe scenele festivalului vor urca Godsmack, In Flames și alte nume importante ale scenei rock și metal internaționale.

Festivalul continuă până pe 31 iulie, la Ghimbav.

Comunitatea Rockstadt își poate face deja planurile pentru vara viitoare. Ediția 2027 este programată în perioada 26-30 iulie, la Ghimbav, biletele sunt deja puse în vânzare, iar organizatorii pregătesc un line-up construit în jurul uneia dintre cele mai mari investiții din istoria festivalului.

Foto credit: Rockstadt Fest

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