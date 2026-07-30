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Cristina Cioran, studentă la 49 de ani: „Am intrat la buget”

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Cristina Cioran traversează o perioadă plină de schimbări și motive de bucurie! La scurt timp după ce a împlinit vârsta de 49 de ani, îndrăgita vedetă TV le-a dat o veste surprinzătoare fanilor săi: s-a reîntors pe băncile facultății și a reușit o performanță remarcabilă, fiind admisă la buget.

Cristina Cioran, studentă la 49 de ani

Vedeta TV s-a înscris la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde va urma programul de Master în Managementul Sectorului Public. Mai mult decât atât, Cristina Cioran a reușit să obțină un loc la buget, dovedind că s-a pregătit temeinic pentru examenul de admitere.

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Păstrându-și optimismul și energia contagioasă cu care și-a obișnuit publicul, actrița și prezentatoarea TV și-a exprimat entuziasmul pentru această nouă etapă din viața ei profesională și personală.

„Sunt studentă! ‘România, here I come!’. Am intrat la buget, la SNSPA, la Master în Managementul Sectorului Public! România, pregătește-te!”, a declarat entuziasmată Cristina Cioran pentru Click!.

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Cum și-a sărbătorit actrița ziua de naștere

Aniversarea celor 49 de ani a prins-o pe Cristina Cioran într-o atmosferă caldă, alături de cei mai dragi oameni din viața sa. După o perioadă intensă, vedeta a mărturisit că adevăratele sale priorități rămân familia, sănătatea și momentele petrecute alături de cei dragi.

De ziua ei, actrița a îmbinat utilul cu plăcerea, lucrând la proiectele sale culinare și bucurându-se de atenția primită din partea prietenilor și a celor apropiați.

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„Ziua mea de naștere este un pretext ca să vorbesc cu oameni cu care ori vorbesc doar o dată pe an, ori de două-trei ori pe an. E un prilej să mă bucur foarte tare de această atenție binemeritată, aș spune eu, ca să mă alint puțin. E un motiv în plus să mă bucur pentru că suntem sănătoși, pentru că, de fapt, ziua mea de naștere este doar o mulțumire către mama mea, către copiii mei, că suntem bine, sănătoși, nu mă interesează nimic altceva. M-am distrat foarte bine, m-am simțit foarte bine, privilegiată, băgată-n seamă, am ieșit puțin, m-am simțit foarte bine!”, a mărturisit Cristina Cioran.

Vedeta a adăugat că prioritizează liniștea și timpul de calitate în familie.

„Eu sunt destul de liniștită de zilele mele de naștere pentru că am alte priorități. Am sărbătorit filmând pentru ‘Dobrogea cu gust’, în rest, am petrecut cu mămica, copiii mei și câțiva prieteni pentru că nu este nimic mai important decât să fii alături de cei dragi. Cea mai mare bucurie este că suntem împreună, că mama e alături de noi și copiii sănătoși. Cine are copii știe că cel mai important lucru este să fie copiii sănătoși și să știi că sunt bine. Și nu mai contează nimic altceva!”, a concluzionat Cristina Cioran.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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