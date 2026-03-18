Lavinia Pîrva merge la școală în același timp cu băiețelul ei. Cum se descurcă în rolul de soție, mamă și studentă: „Provocări serioase”

Lavinia Pîrva este mamă, soție, artistă și studentă, mai nou. Cum se descurcă vedeta în toate aceste roluri, cum își împarte timpul între toate domeniile și de ce s-a apucat de o nouă facultate? Iată răspunsurile.

Lavinia Pîrva, din nou pe băncile școlii. Cum face față provocării

Lavinia Pîrva demonstrează că niciodată nu este prea târziu să înveți lucruri noi. Ea a povestit cum îmbină responsabilitățile de mamă și soție cu calitatea de studentă. Vedeta spune că indiferent de programul încărcat pe care îl are, cele mai importante roluri sunt cele de mamă și de soție.

„Sunt, de fapt, într-o etapă nouă a vieții mele, începută chiar înainte de 2025, dar 2025 are o însemnătate aparte. Este anul în care am pus în practică un lucru la care mă gândesc de mult timp: am intrat la Facultatea de Psihologie. Și nu pentru o a doua diplomă, ci pentru că este un domeniu care mă atrage de foarte mult timp – o dorință profundă de a înțelege cum funcționează omul cu toate ale lui”, a explicat Lavinia Pîrva într-un interviu pentru Revista Viva.

Vedeta a spus că 2026 este pentru ea un an al studiului, al introspecției, al scrisului și al transformării. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a explicat că toate aceste lucruri vin la pachet cu provocări serioase din toate punctele de vedere.

„Desigur, vine la pachet cu provocări serioase din toate punctele de vedere, dar eu cred că aceste provocări nu sunt întâmplătoare. De cele mai multe ori, ele aduc cu sine ceva bun – ceva mult mai valoros”, a mai spus ea.

Merge la școală în același timp cu fiul ei

Vedeta a explicat că cele mai importante roluri sunt cele de mamă și de soție și a povestit cum merge la școală în același timp cu fiul ei.

„Sunt mândră că am reușit să merg mai departe, să construiesc și să fac lucruri frumoase chiar și în perioadele în care a fost esențial să fiu prezentă, trup și suflet, pentru fiul meu. Nu am vrut ca succesul profesional să vină cu prețul absenței mele din viața copilului meu. Cu toate acestea, mi-am păstrat direcția și continui să o urmez cu aceeași pasiune.

Acum, Alexandru este mai mare și, într-un fel simbolic, mergem amândoi la școală în același timp. Acest lucru îmi permite să mă concentrez mai mult pe facultate, iar el crește văzând cum mama lui învață, evoluează și își urmează visurile. Cred că este un exemplu frumos pentru el – acela că niciodată nu este prea târziu să crești și să devii o variantă mai bună a ta”, a explicat vedeta.

