Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate, la 40 de ani. Ce domeniu vrea să aprofundeze soția lui Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate, alegând să studieze Psihologia. Artista în vârstă de 40 de ani își dorea de mult să facă acest pas, iar acum s-a încumetat și a devenit din nou studentă.

Lavinia Pîrva și-a surprins fanii cu o veste neașteptată. Soția lui Ștefan Bănică s-a înscris la facultate pentru a studia Psihologia, materie pe care dorea să o aprofundeze de mai mult timp.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la ‘modă’, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este”, a scris artista pe Instagram.

Lavinia Pîrva spune că nu renunță la muzică, aceasta fiind forma ei de a se exprima și de a-și trăi emoțiile, iar psihologia o va ajuta să înțeleagă mai multe.

Artista, despre decizia de a studia Psihologia

Lavinia Pîrva a explicat, în mediul online, că și-a dorit din tot sufletul să facă acest pas și să studieze această materie, care o pasionează de mai mult timp.

„Poate am ales, fără să-mi dau seama, ca muzica să vină prima. A fost dintotdeauna felul meu de a trăi emoția, de a o transforma în sunet, în poveste, în legătură. Iar acum, psihologia vine la momentul potrivit, cu liniștea, experiența, înțelepciunea și profunzimea de care e nevoie pentru a privi cu adevărat spre mine și spre celălalt. Cele două se leagă firesc”, a precizat ea.

Artista se declară emoționată de această nouă etapă a vieții ei.

„Muzica rămâne felul meu de a mă exprima. Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc mai adevărată, mai blândă, mai întreagă. E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte”, a mai scris Lavinia Pîrva pe rețelele sociale.

