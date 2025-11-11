Andrei Leonte se pregătește de nuntă. Decizia inedită pe care a luat-o împreună cu iubita lui, Laura Popa

Andrei Leonte (36 ani) se pregătește de nuntă. Artistul a cerut-o de soție pe iubita lui, Laura Popa, în primăvara acestui an, iar acum are grijă ca totul să fie pus la punct pentru ziua cea mare. Deși mărturisește că mai există câteva detalii de care nu a avut timp să se ocupe, cântărețul și partenera sa au rezervat locația și trupa.

Andrei Leonte se pregătește de nuntă

Andrei Leonte și iubita lui, Laura, se vor căsători în curând, după ce artistul i-a oferit acesteia inelul de logodnă în luna aprilie a acestui an. Cântărețul a dezvăluit în ce stadiu sunt cu pregătirile, dezvăluind că deja a rezervat restaurantul și a achiziționat verighetele.

„În primul și-n primul rând încercăm să ne pregătim pentru nuntă, dar muncim amândoi îngrozitor de mult și de haotic, încât mai bifăm chestii din zbor, printre picături. Mai avem de găsit rochia, costumul, verighetele, biserica și de invitat pe toată lumea”, a declarat Andrei pentru Click.

„Eu acum cânt la multe nunți, văd foarte des cum mirii sunt trași în toate părțile și ajung să fie cei mai obosiți și mai stresați oameni din încăpere. Mi s-a părut tot timpul păcat. De asemenea, clar ignorăm orice sugestie care începe cu așa se face sau nu așa se face. O să facem nunta fix cum ne vine și avem încredere că invitații noștri o să ne urmeze”, a mai spus artistul.

Citește și: Andrei Leonte și Alex Luft, despre provocările unui band de evenimente: „Abia asta a fost partea cea mai grea!”. Cum a apărut Overnite Band / Exclusiv

Citește și: Monica Anghel a dezvăluit misterul fotografiei de pe patul de spital. Prin ce intervenție dificilă a trecut cântăreața

Va cânta la propria nuntă

Andrei Leonte este hotărât să cânte la propria sa nuntă.

„Abia aștept să cânt la nunta noastră. (râde) Multă lume ridică din sprâncene când le zic asta și mă întreabă dacă Laura e de acord și răspunsul este: a cam fost ideea ei. Dar, realist, proiectul nostru de cover (Overnite Band, construit cu Alex Luft, partenerul muzical cu care compune și piesele lansate) este atât de mișto, încă nu aș vrea altceva. Evident o să cânt puțin și apoi vor prelua colegii mei”, a precizat el.

Citește și: Carmen Tănase are peste 15 căței și pisici acasă: „Îi hrănesc și pe cei din sat, 20‑30. Fiul meu a zis că am depășit orice limită de bun simț. Nu mă mai suportă” / Exclusiv

Citește și: Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit bradul de Crăciun la început de noiembrie: „Așa au vrut copiii”

Pe lângă organizarea nunții, Andrei Leonte este ocupat cu proiectele profesionale.

„În rest, muncă, muncă, muncă. Nu pot să cred că a trecut deja anul aproape. Și se pare ciudat să mă gândesc că vine din nou Crăciunul. Laura, dacă s-ar putea, ar pune deja bradul. Și cu lansarea piesei am făcut tot posibilul să ne grăbim, să nu ne ducem înspre jumătatea lunii noiembrie, pentru că mi se pare că de când începi să vezi ornamentele de Crăciun în magazine, vibe-ul în direcția aia se duce, nu mai are nimeni chef de ascultat piese triste. Crăciunul ține două luni (râde)”, a completat artistul.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andrei Leonte și Laura Popa

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News