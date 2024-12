Andrei Leonte și Alex Luft, despre provocările unui band de evenimente: „Abia asta a fost partea cea mai grea!”. Cum a apărut Overnite Band / Exclusiv

Andrei Leonte și Alex Luft se cunosc de 15 ani și la un moment dat au decis să își formeze o trupă proprie, în care se poată cânta ce le place și cu ajutorul căreia să aducă muzica în sufletele oamenilor la ale căror evenimente participă. Așa a apărut Overnite Band, o formație care reușește de fiecare dată să ridice invitații în picioare și să danseze până dimineața. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Unica.ro, cei doi artiști au dezvăluit cum a prins viață trupa Overnite Band, dar și care sunt provocările cu care se confrunta un band de evenimente.

Andrei Leonte și Alex Luft, despre începuturile trupei Overnite Band

Cum a început povestea trupei Overnite Band? Cum v-ați cunoscut și cum v-a venit ideea să cântați împreună?

Andrei (Leonte) și Alex (Luft) se cunosc de vreo 15 ani, dinainte de XFactor, și deși au lucrat împreună la unele apariții live și inclusiv pe compoziție, planul „o să ne facem noi trupa noastră” a tot fost amânat până în 2021. Fiecare și-a anunțat atunci plecarea din trupa de coveruri cu care colabora și au început pregătirile pentru ce avea sa devină Overnite Band. Procesul de formare a durat aproape un an, timp în care au conturat și șlefuit cu atenție playlist-ul, i-au găsit pe ceilalți membri ai trupei, au repetat și au montat show-ul luminilor și al ecranelor LED.

Acum ca le-am cuprins într-o singură frază, pare puțin, dar a fost o provocare îndelungată.

Care este semnificația numelui vostru? De ce Overnite Band?

Scratch that! Abia asta a fost partea cea mai grea! Am ajuns până în punctul în care căutam pe Google „words that sound cool” pentru nume.

Nu mai știm cine a avut ideea de „Overnite”, parcă Alex (Luft).

Am vrut să ne găsim un nume care să reflecte din capul locului faptul că dăm 120% și că petrecem toată noaptea cu voi. Nu plecăm de la petrecerea ta după tort, stăm până la ultimul om ca să întreținem atmosfera.

Overnite Band, despre provocările unui band de evenimente

Care a fost cel mai memorabil eveniment la care ați participat până acum?

Am cântat anul acesta la petrecerea corporate a unui lanț hotelier. Organizatorii ne-au anunțat că oamenii sunt obosiți după conferințe și vor dori mai mult să stea la mese, că nu vor dansa, deci să nu ne dăm peste cap. Cum noi suntem o trupă de party și nu de muzică de fundal i-am întrebat dacă totuși putem încerca. Rezultatul a fost minunat, pur și simplu minunat! În 10 minute erau aproape toți în fața scenei și au sărit cu noi în continuu timp de-o oră. Au fost momente în care nu mai auzeam ce cântam pentru că țipau oamenii atât de tare.

Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă o trupă ca a voastră în prezent?

Primul lucru care ne vine în minte ar fi renunțarea la rețetele de organizare a nunții și mai ales la cele de odinioară. Noi considerăm că fiecare cuplu ar trebui să aibă șansa de a-și gândi evenimentul după propriile preferințe. Se lovesc de multe ori însă de „așa se face”, cel mai probabil pentru că nunta este încă foarte mult ancorată în tradițional sau în, orice caz, în anumite practici împământenite în organizarea de evenimente. Și atunci se pierde personalitatea mirilor, care se trezesc împinși de la spate în tot felul de tradiții, formalități și happening-uri în care ei nu se regăsesc, care îi obosesc și care îi distrag de la ce și-ar fi dorit ei, da fapt, sa facă: să se distreze cu prietenii în ziua lor specială.

Noi am fost și vom fi întotdeauna „team miri” și ne susținem toți clienții să se pună pe ei pe primul loc atunci când iau decizii pentru că este nunta lor. It’s that simple!

Andrei Leonte și Alex Luft, despre îmbinarea vieții personale cu cea profesională

Cum reușiți să balansați viața personală cu cea profesională, având în vedere cât de intens poate fi programul vostru ca artiști?

Faptul că practic nu ai week-end-uri din mai până în octombrie, chiar poate deveni o provocare, mai ales dacă iubita / soția are program de luni până vineri, pentru că atunci când toată lumea se eliberează, tu ești party pooper. Ești exact la polul opus ca program față de 99% din oameni.

Mulți dintre noi nu au mers niciodată la Untold de exemplu, pentru că aveam cântări. Andrei a mers pentru prima dată la un festival de orice fel în 2022.

Dacă ar fi să priviți înapoi la carierele voastre muzicale, care ar fi lucrul de care sunteți cu adevărat mândri?

Că am ajuns într-un final să cântăm ce ne place. Ca trupă de coveruri, trupă de nunți, sigur, e util să optezi pentru „ce merge”. Vrei să ai un hook puternic pentru cei care te ascultă și pe care ești chemat să îi ridici la dans: o piesă recognoscibila, o piesa ușoară, o piesa dansanta. Dar, și de acest „dar” suntem mândri, tre’ să ne placă și nouă. Prima condiție nu mai este suficientă, vrem să rezonăm și noi cu ceea ce punem în scenă.

Se apropie sărbătorile de iarnă. Aveți deja planuri pentru Crăciun și Revelion?

Da, să nu ne îngrășăm! (râd)

„Ne mândrim cu implicarea noastră emoțională”

Ce ați vrea să știe oamenii despre trupa voastră? Ce vă diferențiază de alte trupe de la noi?

Mm… nu ne putem pronunța legat de colegii noștri de breaslă, însă ne putem pronunța legat de activitatea noastră. Experiența premium pe care o oferă Overnite Band pe scenă înseamnă în primul rând cel mai bun mix de piese pe care îl poate oferi o trupă de coveruri, înseamnă sincronizarea scenotehnicii (lumini & ecrane LED) cu ce se cântă, astfel încât totul să pară un organism viu și înseamnă energia unor oameni experimentați care iubesc ce fac.

Dincolo însă de produsul premium pe care-l oferim, realist, cel mai mult ne mândrim cu implicarea noastră emoțională în tot ce facem. Poate evenimentul la care asigurăm noi entertainmentul este cel mai important din luna, anul sau chiar viața cuiva. Nu putem să ne jucăm cu lucrurile astea, nu putem să nu le luăm în serios și să nu facem absolut tot ce ne stă în putere astfel încât să iasă totul bine. Chiar dacă asta înseamnă să ne implicam și în lucruri care nu țin neapărat de atribuțiile noastre cum ar fi planificarea desfășurătorului evenimentului, stabilirea de legături cu alți furnizori si inclusiv tips & tricks despre interacțiunea cu invitații.

Sursă foto: Arhivă personală

