Cât a dat Andrei Leonte pe de două waffles în Florența: „Nu știu ce era în capul meu”

Andrei Leonte și iubita lui, Laura Popa, se află în vacanță în Florența. Cei doi au parte de clipe de neuitat, dar și de peripeții de povestit nepoților.

Artistul și cu iubita lui au decis să facă o plimbare și să mănânce ceva dulce, fără să realizeze că vor ajunge să dea o mică avere pe două simple waffles.

Cât a dat Andrei Leonte pe două waffles în Florența

În timp ce străbăteau străzile liniștite ale Florenței, Andrei și iubita sa au avut poftă să mănânce ceva dulce. Astfel, au plecat în căutarea unui desert care să le satisfacă dorințele. Într-o postare pe Facebook, cântărețul a dezvăluit că această poftă l-a făcut să scoată din buzunar nici mai mult nici mai puțin de 337 lei.

„Noi suntem Andrei și Laura și tocmai am plătit 337 de lei pe 2 waffles cu înghețată. Ne plimbam noi, așa, tâgâdâm-tâgâdâm, prin Florența și-am zis la un moment dat să luăm ceva dulce. Am dat din colț în colț până am găsit un loc cu bubble waffles. Nu era chiar bomba de carbohidrați pe care mi-o doream eu, da’ am zis că-i un compromis cinstit”, își începe Andrei Leonte povestirea.

„Am intrat în stabiliment plini de speranță și i-am dat cep: 2 waffles cu câte 2 cupe de înghețată. Pâinica era mare, cupele erau generoase, sortimentele erau multe și colorate. O prepară mai întâi pe a mea și-mi recomandă și nițică frișcă. Accept. „Vreți și topping?”. Da, da, zice prostu’ cu botu’ deja în waffle, molfăind”, își continuă artistul relatarea.

„I-o înnapoiez omului să-mi pună toppingu’ de ciocolată, Laura era lângă mine, cu spatele la tejghea, (nush de ce) deja ciugulind, lăutarii cântau, porcu’ era pe proțap, mă pregăteam să arunc cu banii”, a mai spus Andrei Leonte.

Doar că atunci a venit marea surpriză: waffle-le costau mult mai mult decât se aștepta el.

„Da’ io aveam în mână vreo 16 euro. Nu știu ce era în capul meu. Îmi zice cât e totalu’ și-mi dau seama că-s chiar prost”, a povestit Andrei în continuare.

„Cât îți mai trebuie? mă întreabă Laura. 50 de euro. Ba nu. 52”, a afirmat cântărețul.

După ce au cheltuit 337 de lei pe două waffles cu înghețată pentru a-și potoli pofta de dulce, Andrei Leonte și Laura Popa au mai avut puțini bani pentru cină.

„Mno, după aia am împărțit în doi o singura felie de pizza, am luat o sticlă de vin de la supermarket și ne-am dus la hotel”, a încheiat Andrei postarea.

Reacțiile amuzante ale internauților

Cum era de așteptat, o altfel de poveste nu avea cum să fie trecută cu vederea de către fanii lui Andrei Leonte. Aceștia s-au întrecut în comentarii amuzante, în timp ce unii au încercat să îl încurajeze pe artistul „păgubit”.

„Ultimii 50 de eur i-am dat pe un joc ce nu l-am jucat deloc așa că, în locul vostru n-aș fi deloc trist. Eu nici waffles n-am”, a comentat un internaut.

„Sigur n-ați ajuns în Elveția de la atâta plimbat pe străduțe?”, a spus altcineva, iar Andrei Leonte i-a răspuns: „Ne-ar fi ajuns și de avion până acolo”.

„În România cu 50€, plăteai gazul 4 zile”; a glumit un alt internaut.

„Odată mânânci waffles în Florența! …că a 2-a oară ști cât costă”, „Poate au înțeles ca vreți sa cumpărați spațiul ăla. Avansul e dat, va puteți muta!”, „Noi suntem Alexandra si Andrei si am dat 306 lei pe două langoșe în târgul de Crăciun de la Budapesta După ce am apropiat încrezător cardul, ne-am așezat la masă și am întrebat-o “Auzi ia vezi cât înseamnă 24.000 forinți?”, sunt doar câteva din comentariile celor care au citit postarea lui Andrei Leonte.

