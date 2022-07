În 2012, Andrei Leonte (33 de ani) pleca acasă cu primul trofeu X Factor România. 10 ani mai târziu, tânărul are aceeași pasiune pentru muzică, la care a adăugat o serie de alte abilități. Andrei este producător video, copywriter, editor și student la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

Cum arată și ce face acum Andrei Leonte, primul câștigător X Factor România

Pe 6 iulie, Andrei și iubita lui, Laura Popa, au aniversat 1 an de relație. „1 an de când facem oamenii din jur să-și dea ochii peste cap. PS: Ăla e un baton proteic, pentru că m-am făcut cât vaca și încercăm (de vreo 2 zile) să mâncăm mai sănătos. PS 2: Persoanele care-s într-o relație de mai mult de-un an și se gândesc «lasă că vedeți voi mai încolo» nu sunt binevenite ❤️ PS 3: Te iubesc”, a scris solistul în mediul online.

Cu doar câteva zile înaintea aniversării lor de un an, Andrei și Laura au mers în vizită la bunicii lui.

„Acești doi minunați au împlinit 92, respectiv 86 de ani! Cât timp mă așteaptă ei în poartă, mi se pare că încă mă pot simți copil! La mulți ani! Mi-aș dori să pot sta o viață sub aripile voastre!”, a scris artistul pe Instagram, în dreptul unei imagini cu bunicii săi.

Cea mai recentă piesă a lui Andrei, „Homemade”, a fost lansată în octombrie 2021.

Laura Popa găzduiește alături de Răzvan Exarhu matinalul Rock FM, „Morning Glory”. Pe 23 iunie, Laura a împlinit 28 de ani.

„Mi-am luat femeie tânără :)) Laura mea împlinește azi 28 de ani! Eu sunt cu 5 ani și ceva mai mare decât ea, dar când am cunoscut-o mi-am dat seama că am îmbătrânit cam degeaba! De la Laura am învățat un cu totul alt mod de a fi îndrăgostit. Am învățat că poți primi cu dragoste totul, chiar și greșelile. Am învățat noi moduri de a lupta pentru ce e important și în același timp am învățat să las garda măcar un pic mai jos. M-a învățat să mă privesc prin ochii ei albaștri”, a scris Andrei în mediul online.

„Am descoperit un alt fel de liniște, în mijlocul căreia vocile rele de gură se sting. Am descoperit că pot face patul (aproape) în fiecare zi, că mă pot trezi dimineața și că ușile dulapurilor, ce crezi, se închid. La ultimele încă mai lucrez. De fapt, la toate mai am de lucrat, pentru că mai am multe de învățat de la ea! La mulți ani, Laura mea minunată! Te iubesc în cel mai cheesy mod posibil!”, a încheiat.

