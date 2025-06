Dan Alexa a vorbit despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „A avut tot timpul o obsesie față de mine”

Dan Alex a vorbit despre pumnul primit de la Anamaria Prodan în anul 2019, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat, generând speculații cum că cei doi ar fi fost amanți. La acea vreme, impresara era căsătorită cu Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul de fotbal forma un cuplu cu Andrada, a doua soție.

Dan Alexa a vorbit despre pumnul primit de la Anamaria Prodan

Dan Alexa (45 de ani) este invitatul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” din această săptămână. În cadrul ediției de duminică, 15 iunie, fostul jucător de fotbal a vorbit despre pumnul primit de la Anamaria Prodan (52 de ani) în 2019, despre divorțul de a doua soție, Andrada, despre infidelitate, legăturile lui cu interlopii și banii câștigați din lupte ilegale.

„Are Ana Maria Prodan pumnul greu?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Dan Alexa.

„De ce m-a lovit? Ana a avut tot timpul o obsesie față de mine. Am avut un moment în care am vrut să răspund. Mult timp am regretat lucrul ăsta, că n-am răspuns”, a spus Dan Alexa.

Dan Alexa a vorbit și despre divorțul de a doua soție, Andrada

În cadrul aceluiași interviu, Alexa a vorbit despre divorțul de Andrada, a doua soție, alături de care are un fiu, Dan Arkan. Alexa mai are două fiice, Casiana și Antonia, cu prima soție, Izabela, de care a divorțat în 2016.

În această primăvară, Dan Alexa și a doua soție, Andrada, au divorțat la notar. Ulterior, Andrada a fost fotografiată ieșind pe timpul nopții din casa lui Alex Bodi. Alexa a recunoscut la emisiunea de la Kanal D că i-a fost infidel soției înainte ca ea să-l părăsească pentru Bodi.

„De câte ori ați înscris în afara dormitorului conjugal?”, a fost întrebarea pe care Denise Rifai i-a adresat-o.

„Am mai înscris. Acum să spun că nu mi-am înșelat soția trebuie să fiu dobitoc”, a răspuns Alexa.

„M-a deranjat foarte mult lipsa asta de respect”

„Este infidelitatea celei de a doua soții reversul medaliei?“, a mai întrebat gazda emisiunii.

„Poate spun o tâmpenie, dar actul în sine nu m-a deranjat. M-a deranjat foarte mult lipsa asta de respect, minciunile, perversitatea…”, a spus Dan Alexa.

„Sunteți mai bărbat decât Alex Bodi?”, a mai fost întrebat antrenorul.

„Nici nu contează. Acum, până la urmă, mi-a luat nevastă”, a fost răspunsul lui.

Ce a spus Dan Alexa despre legăturile lui cu interlopii și banii câștigați din lupte ilegale

În încheierea teaserului pentru ediția „40 de întrebări cu Denise Rifai” de duminica aceasta, Dan Alexa a vorbit despre legăturile lui cu interlopii și despre banii câștigați din lupte ilegale.

„Nu mă lepăd de ei (de interlopi – n.red.). Îi iubesc, pentru că niciodată nu s-au gândit să mă bage în niște situații în care aș avea probleme”, a spus Dan Alexa.

„Câți bani ați făcut din lupte ilegale?”, l-a mai întrebat Denise Rifai. „(Oftează – n.red.) Am făcut”, i s-a răspuns prezentatoarei de la Kanal D.

