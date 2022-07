EXCLUSIV. Irina Rimes, experiență „funny, dar și înfricoșătoare” cu un fan: „Chiar la ușa casei mele”

Piesele ei deschid și, totodată, vindecă răni pe care nici nu bănuiam că le avem, ne aduc lacrimi în ochi, dar și zâmbetul pe buze, ne deconectează și simultan coboară cu picioarele pe pământ. Irina Rimes este una dintre cele mai complexe și profunde artiste din țara noastră.

Irina Rimes, experiență „funny, dar și înfricoșătoare” cu un fan: „Chiar la ușa casei mele”

Odată cu lansarea noului ei album, „Acasă”, solista a bifat o premieră în România, primul concert în Metaverse. Artista ne-a povestit cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut, una dintre cele mai haioase experiențe cu un fan, dar și motivul pentru care „Acasă” este proiectul de care este cea mai mândră până în prezent.

Spuneai recent că pentru tine încrederea înseamnă foarte mult. Ți-a fost vreodată trădată încrederea? Dacă da, cum ai reacționat, ai iertat imediat sau dimpotrivă?

Eu iert aproape tot, și dacă nu iert, uit, șterg. Încerc să nu las ura sau ranchiuna să mă influențeze. Mie nu-mi pasă dacă cineva îmi face rău intenționat. Încerc să tai de la rădăcină atunci când observ și cam atât.

Tot atunci spuneai că te ferești de stres. Într-o lume în care stresul devine o virtute, cum reușești să rămâi relaxată, zen, chiar și în situațiile cele mai stresante?

Nu reușesc mereu, dar încerc tot timpul. Am învățat odată cu experiența că toate se rezolvă într-un final, de aceea nu prea are sens să te stresezi decât dacă stresul tău ar putea avea un rol pozitiv în ceea ce privește situația.

Care a fost momentul acela greu, care te-a marcat, dar pe care l-ai depășit și care te-a făcut Irina Rimes de azi?

Nu știu să spun, întrebare grea. Au fost multe și puține în același timp. Încă nu-mi dau seama dacă mi-a fost greu și am fost puternică tot timpul sau dacă am reușit să trec peste pentru că nu a fost chiar atât de greu.

Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut?

Să plec de la filmare la 4 dimineața și în loc să mă îndrept spre casă, să vreau să merg în Vamă și să-mi corup prietenii să se trezească și să mă însoțească.

Care este proiectul sau piesa cel/cea mai special/ă pentru tine?

Acum este albumul „Acasă”, pentru că însumează tot ce am simțit în ultima perioadă, dar dacă nu era „Acasă”, atunci era piesa „Octombrie roșu”.

Ce compromisuri ai făcut pentru a pune bazele carierei tale muzicale?

Niciun compromis. În general, accept lucruri dacă rezonez cu ele și dacă nu, nu. Cam asta e filozofia proiectului. Și nu e vorba despre păstrarea unei imagini pe care am construit-o, ci mai degrabă despre ce ne place și ce nu.

Te-ai confruntat vreodată cu anxietatea sau depresia?

Da, dar atâta vreme cât nu a fost confirmată clinic, nu pot să vorbesc despre asta ca și cum m-am confruntat cu o boală și am reușit să mă vindec. Am avut momente dificile pe care le-am depășit datorită dorinței de a le depăși. Și cam atât. Nimic interesant, nimic nou pe pământ.

Ai avut vreo experiență haioasă sau, dimpotrivă, înfricoșătoare cu un fan?

Da, dar am semnat la poliție că păstrez confidențialitatea. 😂 Glumesc. Odată mi s-a făcut cerere în căsătorie chiar la ușa casei mele. A fost și funny, dar și înfricoșător în același timp.

Ca artist, ai un ritm de viață alert, mereu în drum către un alt concert/eveniment, a fost vreodată acest lucru un impediment în relație?

În general, e greu să separi viața profesională de cea personală atunci când viața profesională îți ocupă tot timpul. Când ești artist, nu poți lucra 8 ore pe zi, de la 9 la 17 sau care-o fi programul. Ești artist din momentul în care ai decis că nu vei face nimic altceva în viața asta.

Respiri cu asta, te hrănești cu asta, n-ai cum să lași problemele sau victoriile după ușă atunci când treci pragul casei. Și, la un moment dat, iubitul tău devine partenerul tău. Tocmai de aceea cred că există multe artiste sau mulți artiști care îi au manager pe soții sau partenerii lor de viață.

Ești fericită?

Sunt fericită. Chiar dacă nu pare mereu. Per total, sunt o persoană fericită. Eu nu cred în fericirea continuă, cred că momentele de fericire sunt acelea pe care le vânăm, uneori făcând drumuri lungi și anevoioase sau sacrificii enorme. Dar dacă ar fi să fac o medie, mă consider fericită. Mă consider norocoasă, pentru că sunt iubită.

De la începutul anului 2021, Irina formează un cuplu cu DJ-ul și producătorul David Goldcher. Perechea s-a cunoscut în Franța, în timpul unei sesiuni muzicale.

Foto: Dimitri Caceaune; David Gal