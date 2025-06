Isabela, fiica Oanei Roman, apariție elegantă la balul de absolvire a clasei a IV-a. Vedeta a plâns când a văzut-o

Isabela, fiica Oanei Roman, a participat pe 12 iunie la bacnhetul de absolvire a clasei a IV-a. La petrecere a fost prezentă și vedeta, care a izbucnit în lacirmi când a realizat cât de repede a crescut fata ei. La eveniment, Isa a ținut și un discurs în care a avut doar cuvinte de laudă la adresa învățătoarei, căreia i-a dedicat și o poezie.

Cum a apărut Isabela, fiica Oanei Roman, la balul de absolvire a clasei a IV-a

Isabela a terminat acum clasa a IV-a și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Oana Roman a decis să o mute, în clasa a III-a, la o școală privată, după ce a avut câteva probleme la școala de stat la care învăța, iar aici s-a adaptat atât de bine încât a radiat de fericire la balul de absolvire a școlii primare.

La banchet a fost prezentă și vedeta, care a fost emoționată pe durata întregului eveniment.

Isabela a purtat în ziua cea mare o rochie verde pal, vaporoasă, fiind o prezență elegantă. Aceasta a avut părul frumos aranjat și un machiaj discret.

„Isabela a avut azi banchetul de final de clasa a 4 a. Eu am jelit de emoție și de drag. Fata mea e mare și deja a devenit o domnișoară. E bună, blândă și empatică. E responsabilă și cuminte. E minunăția mea. Urmează gimnaziul și ani mai grei de școală, dar am mare încredere în ea. Te iubește mami mult de tot. ❤️❤️❤️❤️ Mulțumim profesorilor și d-nei învățătoare de la @scoala.smartkids Isa a ajuns aici în clasa a 3 a într-un moment greu pe plan personal și toți au ajutat o să se integreze și să fie bine. 🙏❤️❤️”, a fost mesajul postat pe Instagram de Oana Roman.

În timpul petrecerii, Isabela a ținut și un discurs în care i-a mulțumit învățătoarei, căreia i-a compus și o poezie.

Ce planuri de vacanță au vedeta și fiica ei

Deși mai este o săptămână până la încheierea anului școlar, Oana Roman a făcut deja planuri pentru primele zile de vacanță ale fiicei sale.

Imediat ce intră în vacanță, Isa și Oana Roman vor pleca la Nisa, orașul preferat al vedetei.

„Am luat biletele, mergem la prietenele mele la Cannes. Isa ia vacanță pe 20 iunie și pe 21 am plecat. O să mă mut la un moment dat la Nisa, dar Isa e prea legată acum aici. Probabil că pensia mea va fi acolo. Isa a crescut, a început să se fardeze. Acum venim de la înot și de aceea nu are machiaj pe față. În rest, e cuminte. E un copil foarte bun”, a spus, în urmă cu câteva zile, Oana Roman, care își ia fiica cu ea la evenimentele mondene.

„Mă consider o norocoasă, per total, cu toate minusurile, problemele, neajunsurile, momentele grele. M-am născut într-o familie extraordinară, am avut o mamă și am un tată extraordinari. Nu vorbim de vreo moștenire apărută de nu știu unde sau vreun prinț pe cal alb, dar am avut multe privilegii în viața aceasta”, a mai spus vedeta pentru Click.

