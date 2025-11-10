  MENIU  
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit bradul de Crăciun la început de noiembrie: „Așa au vrut copiii"

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit bradul de Crăciun la început de noiembrie: „Așa au vrut copiii”

Amelia Matei
.

În familie Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea, lucrurile nu se întâmplă conform calendarului, ci după cum simt. Tocmai de asta, familia s-a apucat să împodobească bradul de Crăciun, deși suntem abia la începutul lunii noiembrie. Valentina a cedat rugăminților copiilor ei, așa că s-a pus pe treabă.

Familia Borcea a împodobit deja bradul la început de noiembrie

Cu toate că este abia începutul lunii noiembrie, familia Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea s-a apucat deja să împodobească bradul de Crăciun, deși până pe 25 decembrie mai este mai mult de o lună.

Se pare că cei mici și-au dorit enorm să facă această activitate mai devreme, așa că părinții s-au conformat și au început să scoată decorațiunile de Crăciun și să împodobească bradul și casa.

În timp ce marile magazine se pregătesc deja cu decorațiuni și articole pentru Crăciun, majoritatea românilor consideră că începutul lunii noiembrie este puțin cam devreme pentru a împodobi bradul. Cu toate acestea, există și excepții, iar familia Borcea este una dintre acestea.

Vedeta a postat un filmuleț în care copiii și soțul său s-au apucat de împodobit bradul și și-a întrebat fanii  dacă au început și ei să facă asta.

„Cine are bradul gata în noiembrie? Noi! Instalat la cererea expresă a celor mici. Voi ați fi putut să îi refuzați?”, a scris vedeta pe Instagram. 

În videoclipul postat, ea le-a arătat internauților cum a decurs operațiunea împodobirea bradului de Crăciun, la care au luat parte copiii, dar și Cristi Borcea. 

Citește și: Valentina Pelinel, imagini de colecție din vacanța în Miami. A mers cu 6 dintre cei 9 copii ai lui Cristi Borcea. „E una din destinațiile preferate ale familiei!”

Postarea a adunat o mulțime de aprecieri și comentarii din partea internauților, mai ales a acelor care au copii.

Mulți au mărturisit că și ei se gândesc să facă bradul începând cu luna noiembrie.

„Copiii își doresc”, a spus un internaut, la care Valentina Pelinel a răspuns: „Asta e, îl facem când vor ei”.

Mulți internauți i-au spus vedetei că e cam devreme pentru o astfel de activitate.

Cristi Borcea are 9 copii

Valentina Pelinel este cea de-a treia soție a lui Cristi Borcea. Cei doi au împreună un băiat pe nume Milan și două fetițe gemene pe nume Indira și Rania.

Cei trei copii au o relație cu frații lor mai mari care locuiesc în America: Melissa, Alex și Gloria, copiii lui Cristi Borcea din primele două căsnicii.

Cristi Borcea are 55 de ani și a fost căsătorit de trei ori, însă are copii cu patru femei diferite. Patrick, Melissa și Angelo sunt copiii din prima căsătorie, cu Mihalea Borcea.

George Alexandru și Gloria sunt copiii lui Borcea cu Alina Vidican, care este stabilită în America de mai mulți ani.

Citește și: Mihai Albu, dezvăluiri despre cearta dintre fosta soție, Iulia Albu, și Mihaela Borcea, cea care le-a fost nașă: „Am încercat să îi iau apărarea”

Cristi Borcea a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu, alături de care are o fetiță: Andreina Carolyn Christine. 

Alături de Valentina Pelinel, afaceristul mai are 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania.

