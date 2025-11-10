Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit bradul de Crăciun la început de noiembrie: „Așa au vrut copiii”

În familie Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea, lucrurile nu se întâmplă conform calendarului, ci după cum simt. Tocmai de asta, familia s-a apucat să împodobească bradul de Crăciun, deși suntem abia la începutul lunii noiembrie. Valentina a cedat rugăminților copiilor ei, așa că s-a pus pe treabă.
Familia Borcea a împodobit deja bradul la început de noiembrie
Cu toate că este abia începutul lunii noiembrie, familia Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea s-a apucat deja să împodobească bradul de Crăciun, deși până pe 25 decembrie mai este mai mult de o lună.
Se pare că cei mici și-au dorit enorm să facă această activitate mai devreme, așa că părinții s-au conformat și au început să scoată decorațiunile de Crăciun și să împodobească bradul și casa.
În timp ce marile magazine se pregătesc deja cu decorațiuni și articole pentru Crăciun, majoritatea românilor consideră că începutul lunii noiembrie este puțin cam devreme pentru a împodobi bradul. Cu toate acestea, există și excepții, iar familia Borcea este una dintre acestea.
Vedeta a postat un filmuleț în care copiii și soțul său s-au apucat de împodobit bradul și și-a întrebat fanii dacă au început și ei să facă asta.