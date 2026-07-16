Marius Elisei, apariție surpriză pe rețelele sociale după o lungă absență din online. "Locul unde îți găsești liniștea..." Unde s-a fotografiat

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Marius Elisei marchează o revenire total surprinzătoare în spațiul public, după o perioadă îndelungată în care a ales să stea complet retras și departe de atenția presei. Fostul soț al Oanei Roman a reapărut în mediul online printr-o imagine realizată în fața unui lăcaș de cult, afișând o atitudine mult mai relaxată și mai reținută decât în trecut.

Fotografia a fost însoțită de un text cu tentă profundă, pe care comunitatea sa virtuală l-a interpretat imediat ca fiind o reacție indirectă la toate evenimentele și controversele care i-au marcat viața personală în ultimele luni.

Acuzații grave din partea Oanei Roman: indiferență parentală și restanțe financiare

Deși s-au separat definitiv după multiple încercări eșuate de a-și salva căsnicia, liniștea dintre cei doi nu s-a așternut niciodată. Oana Roman a lansat, de-a lungul timpului, atacuri dure la adresa lui Marius Elisei, susținând că acesta s-a detașat complet de responsabilitățile de părinte.

Pe lângă neplata pensiei alimentare, vedeta i-a reproșat fostului soț o absență emoțională totală și faptul că a lipsit de la momente cruciale din parcursul Isabelei, cum ar fi prima zi de școală. Aceste declarații au stârnit dezbateri aprinse în mediul online, punându-l pe Elisei într-o postură extrem de delicată în fața opiniei publice.

Întoarcerea la credință și un răspuns voalat: „Nu căutați dreptatea”

După ce și-a văzut și noua relație destrămată la scurt timp după divorț, Marius Elisei pare să fi ales o altă cale pentru a face față valului de critici. Apariția sa recentă, într-o ținută casual și relaxată pe treptele unui lăcaș de cult, sugerează o încercare de redresare spirituală.

Mesajul atașat fotografiei a fost cel care a atras atenția tuturor, lăsând să se înțeleagă că bărbatul a obosit să mai ducă războaie publice:

„Locul unde îți găsești liniștea, nu dreptatea.”

Apropiații și fanii săi de pe rețelele de socializare au reacționat imediat, considerând aceste cuvinte o formă de împăcare cu situația curentă și o decizie clară de a nu mai intra în polemici zgomotoase cu fosta soție.

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Adevărul despre lupta cu alcoolul și reproșurile din spatele ușilor închise

Unul dintre cele mai sensibile subiecte din trecutul cuplului a fost cel legat de consumul de alcool. Marius Elisei a vorbit deschis despre acest demon în cadrul emisiunii Xtra Night Show, unde a încercat să explice dinamica din spatele acuzațiilor de „beție” aduse de Oana Roman:

„Nu mă târam pe jos. Beam cam 8 sau 10 beri la jumătate în decursul unei zile. Mă apucam de curte dimineața la 10:00 – 12:00 și îți dai seama, pe muncă, pe căldură, luai o pauză, două beri, până seara se strângeau. Tărie nu beau, doar bere și vin. (…) Când era vorba de plecat, eram conștient că trebuie să conduc și nu consumam. Să nu se înțeleagă că eram zilnic cu aceeași cantitate. Nu eram așa.”

Totodată, Elisei a mărturisit cum aceste episoade deveneau rapid scânteia unor scandaluri uriașe în familie, acuzând-o pe fosta sa soție că escalada tensiunea în mod intenționat:

„Când beau, când vezi că beau, nu îl ațâța că faci mai rău. (…) Ea îmi făcea mereu un pachet. Că sunt un bețiv, că sunt psihopat, că sunt un bolnav. Îmi zicea să merg la psiholog. (…) Eu venisem cu o setare. Am realizat că beau, ce fac la băutură? Mă culc, nu fac nimic.”

Foto – Instagram / Facebook

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