Cine este bărbatul alături de care Mădălina Ghenea a fost surprinsă în București: „A ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine”

Mădălina Ghenea a dezvăluit cine este bărbatul alături de care a fost fotografiată de paparazzi în Capitală. Modelul se află în România pentru premiera unui scurtmetraj pe care l-a realizat, pentru o campanie la un brand de bijuterii, precum și pentru două evenimente importante.

Mădălina Ghenea a spus cine este bărbatul alături de care a fost surprinsă în București

Mădălina Ghenea (38 de ani) a spus cine este bărbatul misterios alături de care a fost fotografiată de paparazzi în București. Cu această ocazie, modelul a explicat și ce proiecte au readus-o în țară. Ghenea este stabilită de mai mulți ani în Italia, unde locuiește cu fiica și cu mama ei.

„Sunt aici pentru premiera unui scurtmetraj pe care l-am produs, regizat și pentru care am realizat și muzica și montajul, precum și pentru realizarea unei noi campanii și participarea la două evenimente importante. Realitatea este simplă: îmi câștig existența muncind, producând, creând și conducând propria mea casă de producție. Tot ceea ce am construit este rezultatul muncii mele și pasiunii mele pentru ceea ce fac. Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea”, a explicat Mădălina Ghenea, pe Instagram.

„Sper că nu veți scrie că este milionar și că mi-a plătit masa”

În continuarea mesajului ei, modelul a spus și cine este bărbatul cu care a fost surprinsă la restaurant în Capitală. Mădălina a insistat ca presa să nu-l descrie pe bărbat drept un milionar care i-a plătit masa, un lucru care minimizează realizările sale și faptul că își poate achita singură nota de plată la restaurant.

„Singurul bărbat din echipa mea este filmmakerul meu, iar dacă veți face vreo fotografie cu noi în următoarele zile, pentru că vom fi împreună peste tot, sper că nu veți scrie că este milionar și că mi-a plătit masa”, a mai scris Ghenea în mediul online.

„A ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine”

Bărbatul „frumos, înalt și de 30 de ani” este un prieten de-al Mădălinei, venit în România pentru a o sprijini într-un moment important din cariera ei.

„Bărbatul frumos, înalt și tânăr de 30 de ani, despre care s-a scris, a ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine, un gest firesc, de prietenie și respect, într-un context profesional și personal încărcat de muncă și emoție. Sunt în România pentru a-mi face meseria. Am o casă de producție, proiecte internaționale și o carieră recunoscută în afara granițelor, acolo unde se vorbește despre artă, profesionalism și respect”, a mai scris actrița.

De ce nu vrea Mădălina Ghenea să se căsătorească

Mădălina Ghenea a spus de ce nu vrea să se căsătorească vreodată.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi. Deci da, iubesc să fiu singură”, a spus Mădălina Ghenea, pe Instagram.

Întrebată dacă nu se simte singură, Mădălina a răspuns că nu, deoarece familia și prietenii ei îi sunt tot timpul alături.

„Prietenii mei rămân mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus modelul.

Cel mai recent, Mădălina Ghenea a format un cuplu cu jucătorul de tenis Grigor Dimitrov, care are în prezent o relație cu actrița Eiza Gonzalez. Deși a avut relații cu bărbați celebri precum Leonardo Di Caprio, Gerard Butler și Jude Law, cea mai importantă relație din viața ei rămâne cea cu afaceristul Matei Stratan, deoarece din ea a rezultat o fiică, Charlotte, acum în vârstă de 8 ani.

