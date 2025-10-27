Motivul pentru care Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Modelul își crește singură fiica

Mădălina Ghenea a dezvăluit motivul pentru care nu vrea să se căsătorească. Modelul are 38 de ani, locuiește în Italia și își crește singură fiica de 8 ani.

De ce nu vrea Mădălina Ghenea să se căsătorească

Mădălina Ghenea este din nou singură, așadar nu are în plan să se căsătorească prea curând, sau, mai bine zis, niciodată. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, modelul a explicat de ce n-are de gând să se căsătorească vreodată.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi. Deci da, iubesc să fiu singură”, a spus Mădălina Ghenea, pe Instagram.

Întrebată dacă nu se simte singură, Mădălina a răspuns că nu, deoarece familia și prietenii ei îi sunt tot timpul alături.

„Prietenii mei rămân mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus modelul.

Cel mai recent, Mădălina Ghenea a format un cuplu cu jucătorul de tenis Grigor Dimitrov, care are în prezent o relație cu actrița Eiza Gonzalez.

Cine o ajută pe Mădălin Ghenea în creșterea lui Charlotte

Deși a avut relații cu bărbați celebri precum Leonardo Di Caprio, Gerard Butler și Jude Law, cea mai importantă relație din viața ei rămâne cea cu afaceristul Matei Stratan, deoarece din ea a rezultat o fiică, Charlotte, acum în vârstă de 8 ani.

Mădălina și fiica ei locuiesc în Italia, alături de mama modelului, spre dezamăgirea tatălui micuței, Matei Stratan, care și-ar dori să fie mai aproape de Charlotte. „Eu sunt și mamă, și tată! Mi-am dorit-o foarte mult”, spunea Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, în vara anului 2024.

În august 2023, Matei Stratan anunța că va intenta un proces în instanță împotriva Mădălinei Ghenea dacă Charlotte nu va primi acordul ei să călătorească în România. Matei Stratan și familia lui și-ar dori ca micuța să petreacă timp și în România, alături de ei. Momentan, Matei și părinții lui sunt nevoiți să facă naveta în Italia pentru a o vedea pe Charlotte.

„Situația a rămas aceeași, merg în Italia să o văd. Si părinții mei la fel, mama a fost recent. Sunt de acord că poate ar trebui să fac demersuri legale, atâta timp cât nu se ajunge la o înțelegere amiabilă. Dacă altceva nu se poate face, vom ajunge și la asta. Dar sper că totul va fi bine, că în viitorul apropiat ne vom pune de acord”, spunea Matei Stratan în august 2023, pentru Cancan.ro.

