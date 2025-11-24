Lavinia Pîrva a împlinit 41 de ani. Cum a petrecut alături de Ștefan Bănică Jr. și fiul lor: „Provocările m-au format”

Lavinia Pîrva împlinește 41 de ani astăzi, pe 24 noiembrie 2025. Vedeta a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință față de tot ce i se întâmplă bun în viață și față de familia ei. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a împărtășit cu fanii imagini cu familia ei și s-a arătat mai mult decât fericită pentru tot ceea ce trăiește.

Lavinia Pîrva împlinește 41 de ani. Ce imagini a împărtășit cu fanii

Soția lui Ștefan Bănică Jr. se poate consideră o femeie împlinită, la cei 41 de ani. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pe internet.

„Astăzi împlinesc 41 de ani. Dimineața am simțit nevoia să mă opresc un moment și să privesc înapoi… și mi-am dat seama, încă o dată, cât de repede trece timpul. Parcă ieri eram în alte etape ale vieții mele, cu alte gânduri, alte lupte, alte visuri. Și totuși, fiecare experiență, fiecare alegere, fiecare om care a trecut prin viața mea m-a adus exact aici.

Am realizat că tocmai momentele grele și provocările au fost cele care m-au format cel mai mult. Ele m-au învățat să cresc, să mă adaptez, să am mai multă răbdare cu mine și cu ceilalți. M-au ajutat să descopăr bucuria în lucrurile mici, dar și să prețuiesc cu adevărat lucrurile mari — acelea pe care uneori nici nu am îndrăznit să le visez, și totuși le trăiesc.

Închei anul făcând ceea ce iubesc: cântând, fiind pe scenă, simțind energia pe care doar muzica mi-o poate da. În același timp, îl închei ca studentă la psihologie, urmând un drum pe care l-am simțit dintotdeauna în interiorul meu. Mereu am avut interesul acesta pentru oameni, pentru suflete, pentru felul în care gândim și simțim. Acum am curajul și șansa să învăț asta la un nivel profund, asumat.

Închei anul cu o familie pe care o iubesc enorm, cu sprijin, cu stabilitate, cu sănătate. Și cu o dorință reală de a continua să mă dezvolt, să învăț despre mine, să mă apropii tot mai mult de ceea ce îmi doresc să devin. La 41 de ani, sunt recunoscătoare. Pentru tot drumul meu, pentru oamenii care sunt lângă mine, pentru ceea ce am învățat și pentru tot ceea ce urmează”, a scris Lavinia Pîrva.

S-a apucat de facultate

Recent, vedeta a anunțat că s-a înscris la facultate, însă nu pentru a obține o diplomă, ci pentru a învăța lucruri noi.

Ea a ales să urmeze cursurile Facultății de Psihologie, fiind pasionată de domeniu.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie. Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la modă, ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta împreună sens acolo unde pare că nu mai este”, a scris vedeta.

