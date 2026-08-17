Andra Măruță, dezvăluiri despre răutățile primite de-a lungul carierei. Ce lecție vrea ca fiica ei, Eva, să învețe

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Andra Măruță este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. Cu toate acestea, vedeta a primit, de-a lungul anilor, critici și multe comentarii răutăcioase. Ea a abordat subiectul într-un mesaj amplu.

Andra, mai vulnerabilă ca oricând. Ce spune despre răutățile oamenilor

Cântăreața a recunoscut că a primit de-a lungul timpului replici negative și comentarii răutăcioase, iar unele dintre acestea au reușit să o doboare și să se simtă nesigură, deși are sute de mii de oameni care o iubesc și o apreciază.

Într-un mesaj sincer și emoționant, postat pe rețelele sociale, Andra a explicat cum a reușit în timp să își schimbe perspectiva și să nu se mai lase afectată de critici.

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„Fiecare lansare, fiecare concert, fiecare proiect vine la pachet cu emoții, stări și energii primite din toate părțile. Dar, de-a lungul anilor, au existat și momente în care un singur gând negativ, o singură vorbă a fost suficientă să planteze îndoială sau dezamăgire.

Am învățat, însă, să nu le mai dau putere. Să număr încurajările. Să aleg oamenii care îmi dau energie. Să cred în mine. Și să merg mai departe. Pentru voi, cei care îmi sunteți aproape cu sinceritate și din tot sufletul”, a transmis Andra pe pagina sa oficială.

Ce sfat i-a dat fiicei sale, Eva

Toată experiența prin care a trecut de-a lungul anilor petrecuți pe scenă și în fața publicului, a făcut-o pe Andra să își schimbe modul de gândire.

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Având în vedere că fiica ei, Eva, a fost expusă atenției publice încă de când era un bebeluș, Andra spune că își dorește ca Eva să crească echilibrat și să nu se simtă niciodată nesigură pe ea.

Cântăreața spune că își dorește pentru Eva să crească fiind încrezătoare, puternică și recunoscătoare pentru oamenii pozitivi din viața ei.

În plus, artista a transmis și un mesaj pentru toate fetele și toți adolescenții: să creadă în ei și în frumusețea lor interioară.

„Și pentru Eva, îmi doresc să crească la fel: încrezătoare, puternică și recunoscătoare pentru oamenii frumoși și pozitivi din viața ei. Iar tuturor fetelor și adolescenților le doresc același lucru: să creadă în ei, în puterea lor și în frumusețea lor interioară. Nu vă comparați cu nimeni. Urmați-vă pasiunea. Aveți încredere în voi. Și mergeți înainte”, a încheiat artista.

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