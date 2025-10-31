  MENIU  
Andra Măruță, gest impresionant pentru o fată care i-a scris că nu are bani să vină la concertele ei. Ce cadou a primit în schimb: „Uite ce mi-a adus ea"

Amelia Matei
Actualizat 31.10.2025, 18:03

Andra Măruță este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Vedeta se bucură de multă iubire din partea fanilor, așa că încearcă să dea înapoi cât de mult poate. Așa a fost și cazul acum, când a invitat la concertele ei o fată care i-a scris că nu are bani de bilete. Iată ce surpriză i-a făcut tânăra.

Andra Măruță, impresionată de o fană

Într-un videoclip postat pe TikTok de contul Românii au Talent, Andra a arătat tuturor ce cadouri a primit de la o fană. Vedeta a demonstrat că ține la legătura dintre ea și cei care o iubesc.

Cântăreața a mărturisit că tânăra, pe numele ei Cristina, i-a trimis cadou mai multe brățări și câteva poze, după ce Andra Măruță a invitat-o gratis la concertele ei.

Fata i-a scris Andrei să îi spună că nu are bani să își ia bilet la concertele sale, așa că Andra i-a cerut numărul de telefon și a vorbit cu echipa ei pentru ca tânăra să poată veni gratis la spectacole.

Ca să îi mulțumească, Cristina i-a trimis câteva brățări făcute chiar de ea și o scrisoare.

„Ce tare! M-a impresionat foarte tare fata asta. E o fană de-a mea, Cristina, care a zis că și-a dorit foarte mult să ajungă la concertele mele, dar n-are bani pentru bilete. 

Și am luat numărul de telefon, s-o sune cineva din producția noastră și s-o aduc la concertele mele. Și uite ea ce mi-a adus… «Andra Tradițional», «Dulce amară»… I-a făcut și Evei… Și a făcut și o chestie cu poze cu mine. În vremurile astea, în care toată lumea consumă muzica și totul mult prea așa… Cine îți mai face… 

Uită-te și tu ce frumos! Mulțumesc, îmi place! Sunt artist de modă veche. Mie îmi place așa… Să vină, ne bucurăm… Eu cred că, cred foarte mult, bineînțeles, când e cu respect și când e cu limită, cu bun simț, apreciez foarte tare. 

Când nu se depășește bariera aia… atunci e foarte bine! Mulțumesc din suflet, apreciez și mă emoționez”, a spus Andra, în videoclip. 

Cântăreața a fost hărțuită de un fan

Familia Măruță este liniștită acum, după ce a scăpat de fanul care o hărțuia pe Andra și care era obsedat de ea. Bărbatul a venit inclusiv acasă la ea, iar poliția a luat măsuri și a dat un ordin de protecție.

Andra și Cătălin Măruță au transmis atunci un mesaj în care spuneau oamenilor că entuziasmul se poate transforma în obsesie și când se întrec anumite limite, trebuie luate măsuri de siguranță.

„Dragii noștri, ne bucurăm mult de aprecierea și dragostea pe care o primim ca familie. Contează enorm să simțim sprijinul oamenilor și bucuria cu care ne înconjoară. Știm cât de mult iubiți muzica Andrei și suntem recunoscători pentru fiecare om care o ascultă, o aplaudă și o sprijină cu respect și emoție. Andra urcă pe scenă pentru voi, dar când coboară de acolo, ea este soție și mamă, iar, pentru noi, familia rămâne cel mai important lucru.

Din păcate, uneori entuziasmul unor persoane trece dincolo de limite și se transformă într-o obsesie. Atunci suntem nevoiți să luăm măsuri pentru liniștea și siguranța noastră și a copiilor noștri. Unele lucruri pot ajunge prea departe și nu este în regulă. Ne dorim ca totul să rămână în echilibru și în normalitate, pentru că doar așa relația dintre artiști și public rămâne frumoasă, curată și plină de respect”, au transmis cei doi.

